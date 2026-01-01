QloApps là một nền tảng thương mại khách sạn miễn phí, mã nguồn mở, kết hợp Hệ thống quản lý tài sản, công cụ đặt phòng trực tiếp và trang web khách sạn dành cho khách hàng trong một cài đặt duy nhất. Các chủ khách sạn có thể quản lý số lượng phòng, giá phòng, thuế và đặt phòng từ một bảng điều khiển duy nhất, đồng thời chấp nhận đặt phòng trực tiếp trên trang web của họ mà không phải trả hoa hồng cho các cổng thông tin bên thứ ba.

Việc tự host QloApps trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu khách, hồ sơ thanh toán và lịch sử đặt phòng, loại bỏ các khoản phí mỗi lần đặt phòng thường thấy ở các dịch vụ đặt phòng được lưu trữ, đồng thời cho phép bạn tùy chỉnh quy trình đặt phòng, giao diện và văn phòng quản lý để phù hợp với cách thức hoạt động thực tế của cơ sở lưu trú của bạn.