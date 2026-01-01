Triển khai QloApps với cài đặt một nhấp.
Hệ thống quản lý và đặt phòng khách sạn mã nguồn mở với hệ thống quản lý tài sản, công cụ đặt phòng và website khách sạn.
Chọn gói VPS cho QloApps
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với QloApps
QloApps là một nền tảng thương mại khách sạn miễn phí, mã nguồn mở, kết hợp Hệ thống quản lý tài sản, công cụ đặt phòng trực tiếp và trang web khách sạn dành cho khách hàng trong một cài đặt duy nhất. Các chủ khách sạn có thể quản lý số lượng phòng, giá phòng, thuế và đặt phòng từ một bảng điều khiển duy nhất, đồng thời chấp nhận đặt phòng trực tiếp trên trang web của họ mà không phải trả hoa hồng cho các cổng thông tin bên thứ ba.
Việc tự host QloApps trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu khách, hồ sơ thanh toán và lịch sử đặt phòng, loại bỏ các khoản phí mỗi lần đặt phòng thường thấy ở các dịch vụ đặt phòng được lưu trữ, đồng thời cho phép bạn tùy chỉnh quy trình đặt phòng, giao diện và văn phòng quản lý để phù hợp với cách thức hoạt động thực tế của cơ sở lưu trú của bạn.
Các tính năng chính của QloApps
Công cụ đặt chỗ trực tiếp
Chấp nhận đặt phòng trực tiếp trên trang web khách sạn của bạn với tình trạng phòng trống theo thời gian thực, các gói giá và xác nhận tức thì — không mất phí hoa hồng cho các cổng thông tin bên thứ ba.
Quản lý bất động sản
Quản lý phòng, loại phòng, gói giá, giá theo mùa, thuế và tồn kho từ một văn phòng quản lý duy nhất được xây dựng dựa trên quy trình làm việc thực tế của khách sạn.
Hỗ trợ đa khách sạn
Vận hành nhiều cơ sở từ một cài đặt duy nhất, với phòng, giá phòng, quyền hạn nhân viên riêng cho từng khách sạn và báo cáo hợp nhất trên toàn bộ nhóm.
Trang web khách sạn tích hợp
Triển khai một website khách sạn dành cho khách hàng với danh sách phòng, thư viện ảnh, đánh giá và các trang liên hệ có sẵn — không cần CMS riêng biệt để duy trì.
Mô-đun và tiện ích bổ sung
Mở rộng quy trình đặt phòng với các cổng thanh toán, trình quản lý kênh và các mô-đun tiếp thị từ thị trường QloApps mà không cần sửa đổi mã nguồn.
Đa ngôn ngữ và tiền tệ
Phục vụ khách quốc tế với hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa tiền tệ bản địa, có thể cấu hình theo từng thị trường từ bảng điều khiển quản trị.
Tại sao lại chạy QloApps trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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