Triển khai Scrypted chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng tích hợp video gia đình hiệu suất cao và NVR với tính năng phát hiện thông minh được hỗ trợ bởi AI.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Scrypted
Scrypted là một nền tảng tích hợp video gia đình mã nguồn mở và đầu ghi hình mạng (NVR) hợp nhất các camera IP trên các hệ sinh thái nhà thông minh bao gồm HomeKit, Google Home, Alexa và Home Assistant. Kiến trúc plugin và khả năng chuyển mã tăng tốc phần cứng của nó mang lại các luồng trực tiếp độ trễ thấp và các bản ghi 24/7 đáng tin cậy mà không bị khóa nhà cung cấp.
Plugin NVR của Scrypted bổ sung tính năng ghi hình liên tục với tính năng phát hiện thông minh được hỗ trợ bởi AI, cảnh báo chuyển động tức thì và một ứng dụng di động và máy tính để bàn tinh tế để giám sát từ xa. Tự lưu trữ trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu cảnh quay của mình và loại bỏ phí đăng ký đám mây liên tục.
Các tính năng chính của Scrypted
Tích hợp nhà thông minh
Phát trực tiếp camera đến HomeKit, Google Home, Alexa và Home Assistant đồng thời từ một nền tảng hợp nhất duy nhất.
Ghi hình NVR 24/7
Ghi hình mọi camera 24/7 với plugin Scrypted NVR và duyệt cảnh quay thông qua điều hướng dòng thời gian trực quan.
AI thông minh phát hiện
Nhận thông báo về chuyển động thông minh, người, phương tiện và động vật được hỗ trợ bởi các mô hình học máy trên thiết bị.
Tăng tốc phần cứng
Tận dụng GPU hoặc giải mã video tăng tốc phần cứng để có các luồng mượt mà, độ trễ thấp với mức tiêu thụ CPU tối thiểu.
Hệ sinh thái Plugin
Mở rộng chức năng với hàng trăm plugin cộng đồng hỗ trợ camera, khóa, cảm biến và thiết bị nhà thông minh.
Tại sao lại chạy Scrypted trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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