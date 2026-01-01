Scrypted là một nền tảng tích hợp video gia đình mã nguồn mở và đầu ghi hình mạng (NVR) hợp nhất các camera IP trên các hệ sinh thái nhà thông minh bao gồm HomeKit, Google Home, Alexa và Home Assistant. Kiến trúc plugin và khả năng chuyển mã tăng tốc phần cứng của nó mang lại các luồng trực tiếp độ trễ thấp và các bản ghi 24/7 đáng tin cậy mà không bị khóa nhà cung cấp.

Plugin NVR của Scrypted bổ sung tính năng ghi hình liên tục với tính năng phát hiện thông minh được hỗ trợ bởi AI, cảnh báo chuyển động tức thì và một ứng dụng di động và máy tính để bàn tinh tế để giám sát từ xa. Tự lưu trữ trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu cảnh quay của mình và loại bỏ phí đăng ký đám mây liên tục.