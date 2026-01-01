FMD (Find My Device) là một giải pháp thay thế mã nguồn mở, tự host cho Find My Device của Google. Nó hoạt động cùng với ứng dụng FMD Android: điện thoại của bạn báo cáo vị trí được mã hóa của chúng đến máy chủ của riêng bạn, mà bạn truy cập thông qua giao diện web gọn gàng để định vị thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp, làm cho nó đổ chuông, chụp ảnh, khóa màn hình hoặc kích hoạt xóa dữ liệu từ xa. Mọi lệnh đều được định tuyến qua máy chủ của riêng bạn, vì vậy không có bên thứ ba nào có thể thấy thiết bị của bạn đang ở đâu.

Vì bạn tự host nó trên VPS của riêng bạn, lịch sử vị trí và dữ liệu thiết bị của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có yêu cầu tài khoản Google và không bị khóa nhà cung cấp. Mã hóa đầu cuối giữ cho dữ liệu không thể đọc được ngay cả đối với máy chủ, mang lại cho bạn sự yên tâm của một dịch vụ theo dõi thiết bị thương mại mà không phải hy sinh quyền riêng tư.