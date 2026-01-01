Giảm giá lên đến 69% cho FMD (Find My Device)

Triển khai FMD với 1 nhấp.

Máy chủ Tìm thiết bị của tôi tự lưu trữ, thân thiện với quyền riêng tư để định vị, đổ chuông và xóa dữ liệu từ xa điện thoại và máy tính bảng Android của bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai FMD với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho FMD (Find My Device)

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với FMD (Find My Device)

FMD (Find My Device) là một giải pháp thay thế mã nguồn mở, tự host cho Find My Device của Google. Nó hoạt động cùng với ứng dụng FMD Android: điện thoại của bạn báo cáo vị trí được mã hóa của chúng đến máy chủ của riêng bạn, mà bạn truy cập thông qua giao diện web gọn gàng để định vị thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp, làm cho nó đổ chuông, chụp ảnh, khóa màn hình hoặc kích hoạt xóa dữ liệu từ xa. Mọi lệnh đều được định tuyến qua máy chủ của riêng bạn, vì vậy không có bên thứ ba nào có thể thấy thiết bị của bạn đang ở đâu.

Vì bạn tự host nó trên VPS của riêng bạn, lịch sử vị trí và dữ liệu thiết bị của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có yêu cầu tài khoản Google và không bị khóa nhà cung cấp. Mã hóa đầu cuối giữ cho dữ liệu không thể đọc được ngay cả đối với máy chủ, mang lại cho bạn sự yên tâm của một dịch vụ theo dõi thiết bị thương mại mà không phải hy sinh quyền riêng tư.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của FMD (Find My Device)

Định vị thiết bị bị mất

Xác định chính xác vị trí GPS được báo cáo gần nhất của bất kỳ điện thoại hoặc máy tính bảng đã đăng ký nào trực tiếp từ giao diện web, ngay cả khi thiết bị nằm ngoài tầm với.

Lệnh từ xa

Kích hoạt chuông báo lớn, chụp ảnh, khóa màn hình hoặc xóa dữ liệu từ xa để bảo vệ thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.

Mã hóa đầu cuối

Dữ liệu vị trí được mã hóa trên thiết bị trước khi đến máy chủ, vì vậy không ai — ngay cả máy chủ — có thể đọc được vị trí của bạn.

Ứng dụng đồng hành Android

Kết nối với ứng dụng FMD Android mã nguồn mở để báo cáo vị trí và nhận lệnh mà không phụ thuộc vào Google Play Services.

Không có tài khoản Google

Thay thế Google Find My Device bằng một dịch vụ mà bạn hoàn toàn kiểm soát, không cần tài khoản đám mây hay bị ràng buộc bởi nhà cung cấp.

Tại sao lại chạy FMD (Find My Device) trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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