Triển khai FMD với 1 nhấp.
Máy chủ Tìm thiết bị của tôi tự lưu trữ, thân thiện với quyền riêng tư để định vị, đổ chuông và xóa dữ liệu từ xa điện thoại và máy tính bảng Android của bạn.
Chọn gói VPS cho FMD (Find My Device)
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) là một giải pháp thay thế mã nguồn mở, tự host cho Find My Device của Google. Nó hoạt động cùng với ứng dụng FMD Android: điện thoại của bạn báo cáo vị trí được mã hóa của chúng đến máy chủ của riêng bạn, mà bạn truy cập thông qua giao diện web gọn gàng để định vị thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp, làm cho nó đổ chuông, chụp ảnh, khóa màn hình hoặc kích hoạt xóa dữ liệu từ xa. Mọi lệnh đều được định tuyến qua máy chủ của riêng bạn, vì vậy không có bên thứ ba nào có thể thấy thiết bị của bạn đang ở đâu.
Vì bạn tự host nó trên VPS của riêng bạn, lịch sử vị trí và dữ liệu thiết bị của bạn không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có yêu cầu tài khoản Google và không bị khóa nhà cung cấp. Mã hóa đầu cuối giữ cho dữ liệu không thể đọc được ngay cả đối với máy chủ, mang lại cho bạn sự yên tâm của một dịch vụ theo dõi thiết bị thương mại mà không phải hy sinh quyền riêng tư.
Các tính năng chính của FMD (Find My Device)
Định vị thiết bị bị mất
Xác định chính xác vị trí GPS được báo cáo gần nhất của bất kỳ điện thoại hoặc máy tính bảng đã đăng ký nào trực tiếp từ giao diện web, ngay cả khi thiết bị nằm ngoài tầm với.
Lệnh từ xa
Kích hoạt chuông báo lớn, chụp ảnh, khóa màn hình hoặc xóa dữ liệu từ xa để bảo vệ thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.
Mã hóa đầu cuối
Dữ liệu vị trí được mã hóa trên thiết bị trước khi đến máy chủ, vì vậy không ai — ngay cả máy chủ — có thể đọc được vị trí của bạn.
Ứng dụng đồng hành Android
Kết nối với ứng dụng FMD Android mã nguồn mở để báo cáo vị trí và nhận lệnh mà không phụ thuộc vào Google Play Services.
Không có tài khoản Google
Thay thế Google Find My Device bằng một dịch vụ mà bạn hoàn toàn kiểm soát, không cần tài khoản đám mây hay bị ràng buộc bởi nhà cung cấp.
Tại sao lại chạy FMD (Find My Device) trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.