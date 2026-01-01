Giảm giá lên đến 69% cho Atomic Server

Triển khai Atomic Server với cài đặt một nhấp.

Headless CMS mã nguồn mở, thời gian thực và cơ sở dữ liệu đồ thị cho các cơ sở tri thức cộng tác và nội dung có cấu trúc.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Atomic Server với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Atomic Server

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Atomic Server

Atomic Server là một CMS headless mã nguồn mở và cơ sở dữ liệu đồ thị được xây dựng trên Atomic Data, một tập con nghiêm ngặt của RDF cung cấp cho mọi phần nội dung một lược đồ có kiểu và một URL ổn định. Không giống như các CMS truyền thống lưu trữ các khối dữ liệu không rõ ràng, Atomic Server lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, được liên kết có thể được truy vấn, xác thực và đồng bộ hóa theo thời gian thực trên các máy khách.

Việc tự lưu trữ Atomic Server trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn biểu đồ tri thức, tài liệu và bảng của mình, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp hoặc phí theo chỗ ngồi. WebSockets tích hợp sẵn truyền các bản cập nhật trực tiếp đến mọi máy khách được kết nối, biến nó thành một nền tảng vững chắc cho các công cụ cộng tác, wiki nội bộ và các ứng dụng tùy chỉnh cần một hệ thống phụ trợ có cấu trúc, theo thời gian thực.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Atomic Server

Đồng bộ hóa thời gian thực

WebSockets tích hợp sẵn đẩy các thay đổi đến mọi client được kết nối ngay lập tức, vì vậy chỉnh sửa cộng tác và bảng điều khiển trực tiếp hoạt động mà không cần thêm cơ sở hạ tầng.

Typed knowledge graph

Mọi tài nguyên đều có một lược đồ và một URL duy nhất dựa trên Atomic Data, mang lại cho nội dung của bạn khả năng xác thực, liên kết và truy vấn mà các kho tài liệu phẳng không thể sánh được.

Trình chỉnh sửa bảng mạnh mẽ

Chỉnh sửa các bản ghi có cấu trúc trong giao diện người dùng (UI) giống bảng tính với các cột được định kiểu, tham chiếu và xác thực — một giao diện quen thuộc cho những người đóng góp không chuyên về kỹ thuật.

Tìm kiếm toàn văn

Tìm kiếm toàn văn tích hợp tự động lập chỉ mục mọi tài nguyên, giúp các cơ sở tri thức lớn có thể tìm kiếm ngay lập tức mà không cần cấu hình một công cụ riêng biệt.

JS, React, Svelte SDKs

Thư viện client chính thức cho phép các nhà phát triển xây dựng các giao diện người dùng và ứng dụng tùy chỉnh để đọc, ghi và đăng ký các thay đổi trực tiếp thông qua một API được định kiểu.

Tại sao lại chạy Atomic Server trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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