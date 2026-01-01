Atomic Server là một CMS headless mã nguồn mở và cơ sở dữ liệu đồ thị được xây dựng trên Atomic Data, một tập con nghiêm ngặt của RDF cung cấp cho mọi phần nội dung một lược đồ có kiểu và một URL ổn định. Không giống như các CMS truyền thống lưu trữ các khối dữ liệu không rõ ràng, Atomic Server lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, được liên kết có thể được truy vấn, xác thực và đồng bộ hóa theo thời gian thực trên các máy khách.

Việc tự lưu trữ Atomic Server trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn biểu đồ tri thức, tài liệu và bảng của mình, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp hoặc phí theo chỗ ngồi. WebSockets tích hợp sẵn truyền các bản cập nhật trực tiếp đến mọi máy khách được kết nối, biến nó thành một nền tảng vững chắc cho các công cụ cộng tác, wiki nội bộ và các ứng dụng tùy chỉnh cần một hệ thống phụ trợ có cấu trúc, theo thời gian thực.