Triển khai OliveTin với cài đặt một lần nhấp.
Giao diện web tự lưu trữ nhẹ, hiển thị các shell commands được xác định trước dưới dạng các nút an toàn, có thể nhấp để chạy.
Chọn gói VPS cho OliveTin
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OliveTin
OliveTin là một dịch vụ Go tự host nhỏ biến các lệnh shell được định nghĩa trước thành các nút an toàn, có thể nhấp để chạy trong giao diện web (web UI). Quản trị viên mô tả từng hành động trong một tệp cấu hình YAML (YAML config file) — tên, biểu tượng, lệnh, đối số tùy chọn, hộp thoại xác nhận tùy chọn — và OliveTin hiển thị chúng dưới dạng một bảng điều khiển gọn gàng mà bất kỳ ai có quyền truy cập đều có thể gọi mà không cần chạm vào terminal.
Tự host OliveTin trên VPS của riêng bạn cung cấp cho các thành viên gia đình không chuyên về kỹ thuật, đồng đội cấp dưới hoặc màn hình cảm ứng kiểu kiosk một tập hợp con các thao tác được kiểm soát mà họ có thể chạy một cách an toàn — khởi động lại một dịch vụ bị kẹt, gửi gói wake-on-lan, làm mới thư viện Plex, bắt đầu sao lưu — mà không cần giao thông tin đăng nhập SSH hoặc để lộ việc thực thi lệnh tùy ý. Vì OliveTin chỉ chạy các lệnh bạn đã khai báo rõ ràng, nên phạm vi ảnh hưởng được giới hạn bởi cấu hình YAML (YAML config).
Các tính năng chính của OliveTin
Các hành động được định nghĩa bằng YAML
Mô tả từng lệnh shell trong tệp cấu hình OliveTin với tiêu đề, biểu tượng, đối số tùy chọn và hành vi thực thi để hiển thị một bảng điều khiển tinh tế.
UI thân thiện với cảm ứng
Ứng dụng một trang đáp ứng được thiết kế cho điện thoại, máy tính bảng và màn hình cảm ứng gắn tường — hoàn hảo cho các hệ thống tự động hóa gia đình kiểu ki-ốt.
Đối số và đầu vào dropdown
Biến các lệnh phức tạp thành danh sách thả xuống, trường văn bản hoặc nút chuyển đổi hộp kiểm để người dùng không chuyên về kỹ thuật có thể gọi chúng với các tham số chính xác mọi lúc.
Hộp thoại xác nhận
Đánh dấu các hành động nhạy cảm bằng xác nhận bắt buộc để các lệnh nguy hiểm cần thêm một lần nhấp trước khi được thực thi.
Mức tiêu thụ tài nguyên nhỏ
Tệp nhị phân Go đơn chỉ sử dụng vài MB RAM và CPU tối thiểu, lý tưởng để đặt trên một VPS cùng với các dịch vụ tự host nặng hơn.
Webhook và API
Kích hoạt các hành động từ bên ngoài thông qua webhook HTTP hoặc API REST để tích hợp OliveTin vào các hệ thống tự động hóa, tập lệnh và trung tâm nhà thông minh.
Tại sao lại chạy OliveTin trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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