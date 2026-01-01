OliveTin là một dịch vụ Go tự host nhỏ biến các lệnh shell được định nghĩa trước thành các nút an toàn, có thể nhấp để chạy trong giao diện web (web UI). Quản trị viên mô tả từng hành động trong một tệp cấu hình YAML (YAML config file) — tên, biểu tượng, lệnh, đối số tùy chọn, hộp thoại xác nhận tùy chọn — và OliveTin hiển thị chúng dưới dạng một bảng điều khiển gọn gàng mà bất kỳ ai có quyền truy cập đều có thể gọi mà không cần chạm vào terminal.

Tự host OliveTin trên VPS của riêng bạn cung cấp cho các thành viên gia đình không chuyên về kỹ thuật, đồng đội cấp dưới hoặc màn hình cảm ứng kiểu kiosk một tập hợp con các thao tác được kiểm soát mà họ có thể chạy một cách an toàn — khởi động lại một dịch vụ bị kẹt, gửi gói wake-on-lan, làm mới thư viện Plex, bắt đầu sao lưu — mà không cần giao thông tin đăng nhập SSH hoặc để lộ việc thực thi lệnh tùy ý. Vì OliveTin chỉ chạy các lệnh bạn đã khai báo rõ ràng, nên phạm vi ảnh hưởng được giới hạn bởi cấu hình YAML (YAML config).