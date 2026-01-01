Giảm giá lên đến 69% cho OliveTin

Triển khai OliveTin với cài đặt một lần nhấp.

Giao diện web tự lưu trữ nhẹ, hiển thị các shell commands được xác định trước dưới dạng các nút an toàn, có thể nhấp để chạy.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OliveTin với cài đặt một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho OliveTin

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OliveTin

OliveTin là một dịch vụ Go tự host nhỏ biến các lệnh shell được định nghĩa trước thành các nút an toàn, có thể nhấp để chạy trong giao diện web (web UI). Quản trị viên mô tả từng hành động trong một tệp cấu hình YAML (YAML config file) — tên, biểu tượng, lệnh, đối số tùy chọn, hộp thoại xác nhận tùy chọn — và OliveTin hiển thị chúng dưới dạng một bảng điều khiển gọn gàng mà bất kỳ ai có quyền truy cập đều có thể gọi mà không cần chạm vào terminal.

Tự host OliveTin trên VPS của riêng bạn cung cấp cho các thành viên gia đình không chuyên về kỹ thuật, đồng đội cấp dưới hoặc màn hình cảm ứng kiểu kiosk một tập hợp con các thao tác được kiểm soát mà họ có thể chạy một cách an toàn — khởi động lại một dịch vụ bị kẹt, gửi gói wake-on-lan, làm mới thư viện Plex, bắt đầu sao lưu — mà không cần giao thông tin đăng nhập SSH hoặc để lộ việc thực thi lệnh tùy ý. Vì OliveTin chỉ chạy các lệnh bạn đã khai báo rõ ràng, nên phạm vi ảnh hưởng được giới hạn bởi cấu hình YAML (YAML config).

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OliveTin

Các hành động được định nghĩa bằng YAML

Mô tả từng lệnh shell trong tệp cấu hình OliveTin với tiêu đề, biểu tượng, đối số tùy chọn và hành vi thực thi để hiển thị một bảng điều khiển tinh tế.

UI thân thiện với cảm ứng

Ứng dụng một trang đáp ứng được thiết kế cho điện thoại, máy tính bảng và màn hình cảm ứng gắn tường — hoàn hảo cho các hệ thống tự động hóa gia đình kiểu ki-ốt.

Đối số và đầu vào dropdown

Biến các lệnh phức tạp thành danh sách thả xuống, trường văn bản hoặc nút chuyển đổi hộp kiểm để người dùng không chuyên về kỹ thuật có thể gọi chúng với các tham số chính xác mọi lúc.

Hộp thoại xác nhận

Đánh dấu các hành động nhạy cảm bằng xác nhận bắt buộc để các lệnh nguy hiểm cần thêm một lần nhấp trước khi được thực thi.

Mức tiêu thụ tài nguyên nhỏ

Tệp nhị phân Go đơn chỉ sử dụng vài MB RAM và CPU tối thiểu, lý tưởng để đặt trên một VPS cùng với các dịch vụ tự host nặng hơn.

Webhook và API

Kích hoạt các hành động từ bên ngoài thông qua webhook HTTP hoặc API REST để tích hợp OliveTin vào các hệ thống tự động hóa, tập lệnh và trung tâm nhà thông minh.

Tại sao lại chạy OliveTin trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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