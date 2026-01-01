Triển khai dashdot chỉ với một cú nhấp chuột.
Bảng điều khiển máy chủ tối giản hiển thị các chỉ số CPU, RAM, lưu trữ và mạng theo thời gian thực với thiết kế glassmorphic hiện đại.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với dashdot
dashdot là một bảng điều khiển máy chủ nhẹ, mã nguồn mở được xây dựng dành cho những người tự host muốn có cái nhìn tổng quan đẹp mắt về các chỉ số quan trọng của máy chủ riêng ảo (VPS) của họ. Không giống như các hệ thống giám sát đầy đủ yêu cầu cơ sở dữ liệu, tác nhân và cấu hình phức tạp, dashdot chạy dưới dạng một container duy nhất — chỉ cần triển khai và tải CPU, mức sử dụng RAM, dung lượng lưu trữ và thông lượng mạng của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức mà không cần thiết lập.
Giao diện glassmorphic được thiết kế để ghim vào tab trình duyệt hoặc hiển thị trên màn hình gắn tường. Vì nó đọc các chỉ số hệ thống trực tiếp từ máy chủ, mọi thứ đều nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có dữ liệu đo từ xa bên ngoài, không yêu cầu tài khoản, không có dữ liệu rời khỏi máy chủ của bạn.
Các tính năng chính của dashdot
Chỉ số hệ thống thời gian thực
Tải CPU trực tiếp, mức sử dụng RAM, dung lượng lưu trữ và thông lượng mạng cập nhật liên tục để bạn luôn thấy trạng thái hiện tại của máy chủ trong nháy mắt.
Triển khai không cấu hình
Không có cơ sở dữ liệu, không có tác nhân, không có trình hướng dẫn cài đặt — một vùng chứa khởi động và số liệu thống kê máy chủ của bạn xuất hiện ngay lập tức mà không cần bất kỳ cấu hình thủ công nào.
Giám sát nhiệt độ CPU
Cảm biến nhiệt độ phần cứng được đọc trực tiếp từ máy chủ, cung cấp cho bạn cảnh báo sớm về các vấn đề nhiệt trước khi chúng ảnh hưởng đến hiệu suất.
Thiết kế Glassmorphic
Giao diện người dùng hiệu ứng kính mờ được thiết kế để ghim vào một tab trình duyệt hoặc hiển thị trên một màn hình chuyên dụng như một bảng trạng thái máy chủ trực tiếp.
Gọn nhẹ
dashdot sử dụng rất ít CPU và RAM của riêng nó, vì vậy chi phí giám sát không ảnh hưởng đáng kể đến các tài nguyên mà nó đang đo lường.
Tại sao lại chạy dashdot trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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