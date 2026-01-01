dashdot là một bảng điều khiển máy chủ nhẹ, mã nguồn mở được xây dựng dành cho những người tự host muốn có cái nhìn tổng quan đẹp mắt về các chỉ số quan trọng của máy chủ riêng ảo (VPS) của họ. Không giống như các hệ thống giám sát đầy đủ yêu cầu cơ sở dữ liệu, tác nhân và cấu hình phức tạp, dashdot chạy dưới dạng một container duy nhất — chỉ cần triển khai và tải CPU, mức sử dụng RAM, dung lượng lưu trữ và thông lượng mạng của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức mà không cần thiết lập.

Giao diện glassmorphic được thiết kế để ghim vào tab trình duyệt hoặc hiển thị trên màn hình gắn tường. Vì nó đọc các chỉ số hệ thống trực tiếp từ máy chủ, mọi thứ đều nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có dữ liệu đo từ xa bên ngoài, không yêu cầu tài khoản, không có dữ liệu rời khỏi máy chủ của bạn.