Giảm giá lên đến 69% cho dashdot

Triển khai dashdot chỉ với một cú nhấp chuột.

Bảng điều khiển máy chủ tối giản hiển thị các chỉ số CPU, RAM, lưu trữ và mạng theo thời gian thực với thiết kế glassmorphic hiện đại.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai dashdot chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho dashdot

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với dashdot

dashdot là một bảng điều khiển máy chủ nhẹ, mã nguồn mở được xây dựng dành cho những người tự host muốn có cái nhìn tổng quan đẹp mắt về các chỉ số quan trọng của máy chủ riêng ảo (VPS) của họ. Không giống như các hệ thống giám sát đầy đủ yêu cầu cơ sở dữ liệu, tác nhân và cấu hình phức tạp, dashdot chạy dưới dạng một container duy nhất — chỉ cần triển khai và tải CPU, mức sử dụng RAM, dung lượng lưu trữ và thông lượng mạng của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức mà không cần thiết lập.

Giao diện glassmorphic được thiết kế để ghim vào tab trình duyệt hoặc hiển thị trên màn hình gắn tường. Vì nó đọc các chỉ số hệ thống trực tiếp từ máy chủ, mọi thứ đều nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có dữ liệu đo từ xa bên ngoài, không yêu cầu tài khoản, không có dữ liệu rời khỏi máy chủ của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của dashdot

Chỉ số hệ thống thời gian thực

Tải CPU trực tiếp, mức sử dụng RAM, dung lượng lưu trữ và thông lượng mạng cập nhật liên tục để bạn luôn thấy trạng thái hiện tại của máy chủ trong nháy mắt.

Triển khai không cấu hình

Không có cơ sở dữ liệu, không có tác nhân, không có trình hướng dẫn cài đặt — một vùng chứa khởi động và số liệu thống kê máy chủ của bạn xuất hiện ngay lập tức mà không cần bất kỳ cấu hình thủ công nào.

Giám sát nhiệt độ CPU

Cảm biến nhiệt độ phần cứng được đọc trực tiếp từ máy chủ, cung cấp cho bạn cảnh báo sớm về các vấn đề nhiệt trước khi chúng ảnh hưởng đến hiệu suất.

Thiết kế Glassmorphic

Giao diện người dùng hiệu ứng kính mờ được thiết kế để ghim vào một tab trình duyệt hoặc hiển thị trên một màn hình chuyên dụng như một bảng trạng thái máy chủ trực tiếp.

Gọn nhẹ

dashdot sử dụng rất ít CPU và RAM của riêng nó, vì vậy chi phí giám sát không ảnh hưởng đáng kể đến các tài nguyên mà nó đang đo lường.

Tại sao lại chạy dashdot trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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