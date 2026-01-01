Giảm giá lên đến 69% cho Plane

Triển khai Plane với cài đặt một nhấp.

Nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở để theo dõi vấn đề, chu kỳ sprint và lộ trình sản phẩm — một giải pháp thay thế tự host cho Jira và Linear.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Plane với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Plane

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Plane

Plane là một nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở mạnh mẽ, đóng vai trò là một giải pháp thay thế hiện đại cho Jira, Linear, Monday.com và ClickUp. Các nhóm theo dõi vấn đề, chạy các chu kỳ sprint với biểu đồ burn-down, lập kế hoạch lộ trình sản phẩm và cộng tác trong thời gian thực — tất cả mà không cần định giá theo người dùng hoặc dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.

Việc triển khai tự host bao gồm PostgreSQL, bộ nhớ đệm Valkey, hàng đợi tin nhắn RabbitMQ và bộ lưu trữ đối tượng MinIO để thiết lập hoàn toàn độc lập. Không giống như các công cụ dự án SaaS tính phí theo chỗ ngồi, việc chạy Plane trên VPS của bạn cung cấp số lượng người dùng và dự án không giới hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định và quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Plane

Theo dõi vấn đề

Tạo và quản lý các mục công việc với văn bản đa dạng thức, tệp đính kèm, vấn đề con và các tham chiếu liên dự án trong một chế độ xem tập trung.

Chu kỳ Sprint

Thực hiện các sprint Agile với biểu đồ Burndown và theo dõi động lực nhóm để giữ nhịp độ phát triển đúng tiến độ.

Lộ trình sản phẩm

Lập kế hoạch và truyền đạt định hướng sản phẩm bằng các lộ trình trực quan liên kết trực tiếp đến các vấn đề và mô-đun để hoàn thành từng cột mốc.

Cộng tác thời gian thực

Cập nhật trực tiếp đảm bảo mọi thành viên trong nhóm thấy trạng thái vấn đề, bình luận và nhiệm vụ mới nhất mà không cần làm mới thủ công.

Giao diện tùy chỉnh

Xây dựng các chế độ xem bảng, danh sách và lịch đã lọc có thể được lưu và chia sẻ trong toàn đội để có cái nhìn nhất quán về dự án.

Mô-đun và Phân tích

Nhóm các vấn đề liên quan thành các mô-đun cho các dự án phức tạp, sau đó theo dõi tiến độ bằng các công cụ phân tích tích hợp sẵn và trực quan hóa xu hướng.

Tại sao lại chạy Plane trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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