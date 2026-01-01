Triển khai Plane với cài đặt một nhấp.
Nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở để theo dõi vấn đề, chu kỳ sprint và lộ trình sản phẩm — một giải pháp thay thế tự host cho Jira và Linear.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Plane
Plane là một nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở mạnh mẽ, đóng vai trò là một giải pháp thay thế hiện đại cho Jira, Linear, Monday.com và ClickUp. Các nhóm theo dõi vấn đề, chạy các chu kỳ sprint với biểu đồ burn-down, lập kế hoạch lộ trình sản phẩm và cộng tác trong thời gian thực — tất cả mà không cần định giá theo người dùng hoặc dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.
Việc triển khai tự host bao gồm PostgreSQL, bộ nhớ đệm Valkey, hàng đợi tin nhắn RabbitMQ và bộ lưu trữ đối tượng MinIO để thiết lập hoàn toàn độc lập. Không giống như các công cụ dự án SaaS tính phí theo chỗ ngồi, việc chạy Plane trên VPS của bạn cung cấp số lượng người dùng và dự án không giới hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định và quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn.
Các tính năng chính của Plane
Theo dõi vấn đề
Tạo và quản lý các mục công việc với văn bản đa dạng thức, tệp đính kèm, vấn đề con và các tham chiếu liên dự án trong một chế độ xem tập trung.
Chu kỳ Sprint
Thực hiện các sprint Agile với biểu đồ Burndown và theo dõi động lực nhóm để giữ nhịp độ phát triển đúng tiến độ.
Lộ trình sản phẩm
Lập kế hoạch và truyền đạt định hướng sản phẩm bằng các lộ trình trực quan liên kết trực tiếp đến các vấn đề và mô-đun để hoàn thành từng cột mốc.
Cộng tác thời gian thực
Cập nhật trực tiếp đảm bảo mọi thành viên trong nhóm thấy trạng thái vấn đề, bình luận và nhiệm vụ mới nhất mà không cần làm mới thủ công.
Giao diện tùy chỉnh
Xây dựng các chế độ xem bảng, danh sách và lịch đã lọc có thể được lưu và chia sẻ trong toàn đội để có cái nhìn nhất quán về dự án.
Mô-đun và Phân tích
Nhóm các vấn đề liên quan thành các mô-đun cho các dự án phức tạp, sau đó theo dõi tiến độ bằng các công cụ phân tích tích hợp sẵn và trực quan hóa xu hướng.
Tại sao lại chạy Plane trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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