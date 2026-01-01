Giảm giá lên đến 69% cho OTOBO

Triển khai OTOBO với cài đặt một lần nhấp.

Hệ thống help desk và quản lý ticket mã nguồn mở dành cho quản lý dịch vụ CNTT, hỗ trợ khách hàng và tự động hóa quy trình.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
218.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OTOBO với cài đặt một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho OTOBO

Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OTOBO

OTOBO là một nền tảng quản lý dịch vụ và hệ thống yêu cầu dựa trên web, mã nguồn mở hoàn toàn, được phát triển từ ((OTRS)) Community Edition vào năm 2019. Nó mang đến các khả năng trợ giúp IT cấp doanh nghiệp — hàng đợi yêu cầu, theo dõi SLA, cơ sở kiến thức/FAQ tích hợp sẵn, quy trình làm việc ITSM và CMDB — mà không mất phí cấp phép hoặc bị khóa nhà cung cấp. OTOBO hỗ trợ giao tiếp đa kênh qua email, điện thoại và biểu mẫu web, đồng thời đi kèm với một công cụ tự động hóa dựa trên quy tắc xử lý định tuyến, leo thang và thông báo ngay lập tức.

Tự lưu trữ OTOBO trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát tất cả dữ liệu yêu cầu, hồ sơ khách hàng và báo cáo SLA. Mẫu này triển khai ngăn xếp sản xuất đầy đủ: ứng dụng web OTOBO và tiến trình nền, MariaDB để lưu trữ bền vững, một nút Elasticsearch chuyên dụng để tìm kiếm toàn văn bản nhanh trên tất cả các yêu cầu, và Redis để lưu bộ nhớ đệm phiên và tăng hiệu suất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OTOBO

Ticketing đa kênh

Nhận và quản lý các yêu cầu hỗ trợ từ email, biểu mẫu web và điện thoại trong một hàng đợi thống nhất với lịch sử kiểm toán đầy đủ và các cuộc hội thoại theo luồng.

SLA và leo thang

Xác định mục tiêu phản hồi và giải quyết cho từng hàng đợi hoặc khách hàng, với các quy tắc leo thang tự động và thông báo cho nhân viên khi thời hạn đến gần.

Kiến thức cơ bản tích hợp

Xuất bản các bài viết FAQ cho cả khách hàng bên ngoài và nhân viên nội bộ, giúp giảm thiểu các yêu cầu lặp lại và tăng tốc độ giải quyết ngay từ lần liên hệ đầu tiên.

Tự động hóa mạnh mẽ

Sử dụng các bộ lọc PostMaster, trình kích hoạt ticket và tác vụ theo lịch trình tích hợp sẵn để tự động định tuyến, tự động trả lời và tự động đóng ticket mà không cần can thiệp thủ công.

ITSM và CMDB

Mở rộng OTOBO với module ITSM để quản lý các mục cấu hình, yêu cầu thay đổi và danh mục dịch vụ trong một CMDB có cấu trúc.

Tìm kiếm toàn văn

Tích hợp Elasticsearch cung cấp tính năng tìm kiếm tức thì trên hàng triệu phiếu yêu cầu, ghi chú và tệp đính kèm, giúp thời gian phản hồi của nhân viên nhanh chóng ở mọi quy mô.

Tại sao lại chạy OTOBO trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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