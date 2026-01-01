OTOBO là một nền tảng quản lý dịch vụ và hệ thống yêu cầu dựa trên web, mã nguồn mở hoàn toàn, được phát triển từ ((OTRS)) Community Edition vào năm 2019. Nó mang đến các khả năng trợ giúp IT cấp doanh nghiệp — hàng đợi yêu cầu, theo dõi SLA, cơ sở kiến thức/FAQ tích hợp sẵn, quy trình làm việc ITSM và CMDB — mà không mất phí cấp phép hoặc bị khóa nhà cung cấp. OTOBO hỗ trợ giao tiếp đa kênh qua email, điện thoại và biểu mẫu web, đồng thời đi kèm với một công cụ tự động hóa dựa trên quy tắc xử lý định tuyến, leo thang và thông báo ngay lập tức.

Tự lưu trữ OTOBO trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát tất cả dữ liệu yêu cầu, hồ sơ khách hàng và báo cáo SLA. Mẫu này triển khai ngăn xếp sản xuất đầy đủ: ứng dụng web OTOBO và tiến trình nền, MariaDB để lưu trữ bền vững, một nút Elasticsearch chuyên dụng để tìm kiếm toàn văn bản nhanh trên tất cả các yêu cầu, và Redis để lưu bộ nhớ đệm phiên và tăng hiệu suất.