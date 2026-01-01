Triển khai OTOBO với cài đặt một lần nhấp.
Hệ thống help desk và quản lý ticket mã nguồn mở dành cho quản lý dịch vụ CNTT, hỗ trợ khách hàng và tự động hóa quy trình.
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Những gì bạn có thể xây dựng với OTOBO
OTOBO là một nền tảng quản lý dịch vụ và hệ thống yêu cầu dựa trên web, mã nguồn mở hoàn toàn, được phát triển từ ((OTRS)) Community Edition vào năm 2019. Nó mang đến các khả năng trợ giúp IT cấp doanh nghiệp — hàng đợi yêu cầu, theo dõi SLA, cơ sở kiến thức/FAQ tích hợp sẵn, quy trình làm việc ITSM và CMDB — mà không mất phí cấp phép hoặc bị khóa nhà cung cấp. OTOBO hỗ trợ giao tiếp đa kênh qua email, điện thoại và biểu mẫu web, đồng thời đi kèm với một công cụ tự động hóa dựa trên quy tắc xử lý định tuyến, leo thang và thông báo ngay lập tức.
Tự lưu trữ OTOBO trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát tất cả dữ liệu yêu cầu, hồ sơ khách hàng và báo cáo SLA. Mẫu này triển khai ngăn xếp sản xuất đầy đủ: ứng dụng web OTOBO và tiến trình nền, MariaDB để lưu trữ bền vững, một nút Elasticsearch chuyên dụng để tìm kiếm toàn văn bản nhanh trên tất cả các yêu cầu, và Redis để lưu bộ nhớ đệm phiên và tăng hiệu suất.
Các tính năng chính của OTOBO
Ticketing đa kênh
Nhận và quản lý các yêu cầu hỗ trợ từ email, biểu mẫu web và điện thoại trong một hàng đợi thống nhất với lịch sử kiểm toán đầy đủ và các cuộc hội thoại theo luồng.
SLA và leo thang
Xác định mục tiêu phản hồi và giải quyết cho từng hàng đợi hoặc khách hàng, với các quy tắc leo thang tự động và thông báo cho nhân viên khi thời hạn đến gần.
Kiến thức cơ bản tích hợp
Xuất bản các bài viết FAQ cho cả khách hàng bên ngoài và nhân viên nội bộ, giúp giảm thiểu các yêu cầu lặp lại và tăng tốc độ giải quyết ngay từ lần liên hệ đầu tiên.
Tự động hóa mạnh mẽ
Sử dụng các bộ lọc PostMaster, trình kích hoạt ticket và tác vụ theo lịch trình tích hợp sẵn để tự động định tuyến, tự động trả lời và tự động đóng ticket mà không cần can thiệp thủ công.
ITSM và CMDB
Mở rộng OTOBO với module ITSM để quản lý các mục cấu hình, yêu cầu thay đổi và danh mục dịch vụ trong một CMDB có cấu trúc.
Tìm kiếm toàn văn
Tích hợp Elasticsearch cung cấp tính năng tìm kiếm tức thì trên hàng triệu phiếu yêu cầu, ghi chú và tệp đính kèm, giúp thời gian phản hồi của nhân viên nhanh chóng ở mọi quy mô.
Tại sao lại chạy OTOBO trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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