Triển khai MeshCentral với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng giám sát và quản lý từ xa tự host cho máy tính để bàn, máy chủ và thiết bị IoT qua mạng cục bộ hoặc internet.
Chọn gói VPS cho MeshCentral
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MeshCentral
MeshCentral là một nền tảng giám sát và quản lý từ xa mã nguồn mở hoàn chỉnh cho phép bạn điều khiển máy tính từ xa, chạy shell, truyền tệp và kiểm tra dữ liệu đo từ xa của thiết bị trên các máy Windows, macOS, Linux và FreeBSD từ một bảng điều khiển web duy nhất.
Các tác nhân nhẹ chạy trên mỗi thiết bị được quản lý và kết nối ra bên ngoài với máy chủ MeshCentral của bạn, để bạn có thể truy cập chúng thông qua tường lửa và NAT mà không cần đường hầm VPN.
Tự host MeshCentral trên VPS của bạn mang đến cho bạn một giải pháp thay thế TeamViewer hoặc AnyDesk riêng tư mà không có phí theo chỗ ngồi, không giới hạn băng thông và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào các phiên làm việc từ xa của bạn. Nền tảng này là công nghệ cốt lõi đằng sau Tactical RMM và được triển khai bởi các IT shops, MSPs và home labs để quản lý mọi thứ từ một vài thiết bị cá nhân đến hàng nghìn điểm cuối của khách hàng.
Các tính năng chính của MeshCentral
Remote desktop và shell
Kiểm soát các máy tính Windows, macOS, Linux và FreeBSD thông qua giao diện điều khiển từ xa, shell và truyền tệp nhanh chóng dựa trên web — không yêu cầu cài đặt ứng dụng khách.
Tác nhân nhẹ
Các tác nhân gốc nhỏ kết nối ra ngoài từ mỗi thiết bị, vì vậy MeshCentral hoạt động xuyên qua tường lửa và NAT mà không cần đường hầm VPN hoặc mở các cổng đến trên các máy chủ được quản lý.
Nhóm thiết bị và chính sách
Tổ chức các điểm cuối thành các nhóm lưới với quyền dựa trên vai trò, các tác vụ đã lên lịch và các hành động hàng loạt để các đội lớn vẫn có thể quản lý được.
Xác thực hai yếu tố
2FA tích hợp sẵn (TOTP, WebAuthn và email) giúp bảng điều khiển quản trị an toàn ngay cả khi bị phơi bày ra internet công cộng.
Ghi phiên và kiểm toán
Tính năng ghi lại tùy chọn các phiên remote desktop cùng với audit log chi tiết cho phép bạn xem lại mọi hành động được thực hiện bởi mọi quản trị viên.
REST và WebSocket APIs
Các API toàn diện cho phép bạn tạo script quản lý thiết bị, tích hợp với các công cụ quản lý yêu cầu hoặc xây dựng dựa trên MeshCentral làm nền tảng cho một RMM tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy MeshCentral trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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