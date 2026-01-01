Giảm giá lên đến 69% cho MeshCentral

Triển khai MeshCentral với 1 nhấp cài đặt.

Nền tảng giám sát và quản lý từ xa tự host cho máy tính để bàn, máy chủ và thiết bị IoT qua mạng cục bộ hoặc internet.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai MeshCentral với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho MeshCentral

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với MeshCentral

MeshCentral là một nền tảng giám sát và quản lý từ xa mã nguồn mở hoàn chỉnh cho phép bạn điều khiển máy tính từ xa, chạy shell, truyền tệp và kiểm tra dữ liệu đo từ xa của thiết bị trên các máy Windows, macOS, Linux và FreeBSD từ một bảng điều khiển web duy nhất.

Các tác nhân nhẹ chạy trên mỗi thiết bị được quản lý và kết nối ra bên ngoài với máy chủ MeshCentral của bạn, để bạn có thể truy cập chúng thông qua tường lửa và NAT mà không cần đường hầm VPN.

Tự host MeshCentral trên VPS của bạn mang đến cho bạn một giải pháp thay thế TeamViewer hoặc AnyDesk riêng tư mà không có phí theo chỗ ngồi, không giới hạn băng thông và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào các phiên làm việc từ xa của bạn. Nền tảng này là công nghệ cốt lõi đằng sau Tactical RMM và được triển khai bởi các IT shops, MSPs và home labs để quản lý mọi thứ từ một vài thiết bị cá nhân đến hàng nghìn điểm cuối của khách hàng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của MeshCentral

Remote desktop và shell

Kiểm soát các máy tính Windows, macOS, Linux và FreeBSD thông qua giao diện điều khiển từ xa, shell và truyền tệp nhanh chóng dựa trên web — không yêu cầu cài đặt ứng dụng khách.

Tác nhân nhẹ

Các tác nhân gốc nhỏ kết nối ra ngoài từ mỗi thiết bị, vì vậy MeshCentral hoạt động xuyên qua tường lửa và NAT mà không cần đường hầm VPN hoặc mở các cổng đến trên các máy chủ được quản lý.

Nhóm thiết bị và chính sách

Tổ chức các điểm cuối thành các nhóm lưới với quyền dựa trên vai trò, các tác vụ đã lên lịch và các hành động hàng loạt để các đội lớn vẫn có thể quản lý được.

Xác thực hai yếu tố

2FA tích hợp sẵn (TOTP, WebAuthn và email) giúp bảng điều khiển quản trị an toàn ngay cả khi bị phơi bày ra internet công cộng.

Ghi phiên và kiểm toán

Tính năng ghi lại tùy chọn các phiên remote desktop cùng với audit log chi tiết cho phép bạn xem lại mọi hành động được thực hiện bởi mọi quản trị viên.

REST và WebSocket APIs

Các API toàn diện cho phép bạn tạo script quản lý thiết bị, tích hợp với các công cụ quản lý yêu cầu hoặc xây dựng dựa trên MeshCentral làm nền tảng cho một RMM tùy chỉnh.

Tại sao lại chạy MeshCentral trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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