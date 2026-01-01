MeshCentral là một nền tảng giám sát và quản lý từ xa mã nguồn mở hoàn chỉnh cho phép bạn điều khiển máy tính từ xa, chạy shell, truyền tệp và kiểm tra dữ liệu đo từ xa của thiết bị trên các máy Windows, macOS, Linux và FreeBSD từ một bảng điều khiển web duy nhất.

Các tác nhân nhẹ chạy trên mỗi thiết bị được quản lý và kết nối ra bên ngoài với máy chủ MeshCentral của bạn, để bạn có thể truy cập chúng thông qua tường lửa và NAT mà không cần đường hầm VPN.

Tự host MeshCentral trên VPS của bạn mang đến cho bạn một giải pháp thay thế TeamViewer hoặc AnyDesk riêng tư mà không có phí theo chỗ ngồi, không giới hạn băng thông và không có quyền truy cập của bên thứ ba vào các phiên làm việc từ xa của bạn. Nền tảng này là công nghệ cốt lõi đằng sau Tactical RMM và được triển khai bởi các IT shops, MSPs và home labs để quản lý mọi thứ từ một vài thiết bị cá nhân đến hàng nghìn điểm cuối của khách hàng.