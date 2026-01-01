Blinko là một nền tảng tự lưu trữ, hợp nhất việc ghi chú nhanh chóng, quản lý tác vụ và tìm kiếm được tăng cường bởi AI trong một ứng dụng duy nhất. Giao diện kiểu microblogging của nó được tối ưu hóa để ghi lại ý tưởng ngay lập tức, trong khi hỗ trợ Markdown đầy đủ, gắn thẻ và tích hợp AI tùy chọn với OpenAI hoặc Ollama giúp những ý tưởng đó được sắp xếp và dễ dàng tìm kiếm theo thời gian.

Không giống như các dịch vụ ghi chú thương mại, việc tự lưu trữ Blinko giữ mọi suy nghĩ, kế hoạch và ghi chú nghiên cứu hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn — không có phân tích từ bên thứ ba, không giới hạn lưu trữ và không có chi phí cho mỗi truy vấn. Các ghi chú có thể giữ ở chế độ riêng tư hoặc được chia sẻ công khai từ cùng một triển khai.