Triển khai Blinko với một cú nhấp.
Nền tảng ghi chú mã nguồn mở hỗ trợ bởi AI kết hợp microblogging, quản lý tác vụ và tìm kiếm thông minh.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Blinko
Blinko là một nền tảng tự lưu trữ, hợp nhất việc ghi chú nhanh chóng, quản lý tác vụ và tìm kiếm được tăng cường bởi AI trong một ứng dụng duy nhất. Giao diện kiểu microblogging của nó được tối ưu hóa để ghi lại ý tưởng ngay lập tức, trong khi hỗ trợ Markdown đầy đủ, gắn thẻ và tích hợp AI tùy chọn với OpenAI hoặc Ollama giúp những ý tưởng đó được sắp xếp và dễ dàng tìm kiếm theo thời gian.
Không giống như các dịch vụ ghi chú thương mại, việc tự lưu trữ Blinko giữ mọi suy nghĩ, kế hoạch và ghi chú nghiên cứu hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn — không có phân tích từ bên thứ ba, không giới hạn lưu trữ và không có chi phí cho mỗi truy vấn. Các ghi chú có thể giữ ở chế độ riêng tư hoặc được chia sẻ công khai từ cùng một triển khai.
Các tính năng chính của Blinko
Thu thập suôn sẻ
Đầu vào kiểu microblogging cho phép bạn ghi lại ý tưởng trong vài giây mà không cần điều hướng cấu trúc thư mục hoặc chọn mẫu trước.
Tìm kiếm AI
Kết nối OpenAI hoặc một Ollama model cục bộ để truy vấn ghi chú của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên, hiển thị các mục liên quan ngay cả khi bạn không nhớ chính xác các keywords.
Markdown và Hỗ trợ tác vụ
Định dạng ghi chú với Markdown đầy đủ và nhúng danh sách kiểm tra công việc để cùng một công cụ xử lý cả việc ghi nhanh và theo dõi dự án có cấu trúc.
Ghi chú công khai hoặc riêng tư
Tùy chỉnh khả năng hiển thị cho từng ghi chú, cho phép bạn duy trì một cơ sở tri thức riêng tư trong khi chọn lọc xuất bản nội dung dưới dạng một microblog mà không cần một nền tảng riêng biệt.
Tính di động của dữ liệu
Sao lưu tự động và chức năng nhập/xuất đảm bảo ghi chú của bạn luôn truy cập được và có thể di chuyển bất kể thay đổi nền tảng.
Tại sao lại chạy Blinko trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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