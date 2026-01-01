Giảm giá lên đến 69% cho Blinko

Triển khai Blinko với một cú nhấp.

Nền tảng ghi chú mã nguồn mở hỗ trợ bởi AI kết hợp microblogging, quản lý tác vụ và tìm kiếm thông minh.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Blinko với một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Blinko

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Blinko

Blinko là một nền tảng tự lưu trữ, hợp nhất việc ghi chú nhanh chóng, quản lý tác vụ và tìm kiếm được tăng cường bởi AI trong một ứng dụng duy nhất. Giao diện kiểu microblogging của nó được tối ưu hóa để ghi lại ý tưởng ngay lập tức, trong khi hỗ trợ Markdown đầy đủ, gắn thẻ và tích hợp AI tùy chọn với OpenAI hoặc Ollama giúp những ý tưởng đó được sắp xếp và dễ dàng tìm kiếm theo thời gian.

Không giống như các dịch vụ ghi chú thương mại, việc tự lưu trữ Blinko giữ mọi suy nghĩ, kế hoạch và ghi chú nghiên cứu hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn — không có phân tích từ bên thứ ba, không giới hạn lưu trữ và không có chi phí cho mỗi truy vấn. Các ghi chú có thể giữ ở chế độ riêng tư hoặc được chia sẻ công khai từ cùng một triển khai.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Blinko

Thu thập suôn sẻ

Đầu vào kiểu microblogging cho phép bạn ghi lại ý tưởng trong vài giây mà không cần điều hướng cấu trúc thư mục hoặc chọn mẫu trước.

Tìm kiếm AI

Kết nối OpenAI hoặc một Ollama model cục bộ để truy vấn ghi chú của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên, hiển thị các mục liên quan ngay cả khi bạn không nhớ chính xác các keywords.

Markdown và Hỗ trợ tác vụ

Định dạng ghi chú với Markdown đầy đủ và nhúng danh sách kiểm tra công việc để cùng một công cụ xử lý cả việc ghi nhanh và theo dõi dự án có cấu trúc.

Ghi chú công khai hoặc riêng tư

Tùy chỉnh khả năng hiển thị cho từng ghi chú, cho phép bạn duy trì một cơ sở tri thức riêng tư trong khi chọn lọc xuất bản nội dung dưới dạng một microblog mà không cần một nền tảng riêng biệt.

Tính di động của dữ liệu

Sao lưu tự động và chức năng nhập/xuất đảm bảo ghi chú của bạn luôn truy cập được và có thể di chuyển bất kể thay đổi nền tảng.

Tại sao lại chạy Blinko trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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