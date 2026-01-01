Keycloak là một nền tảng quản lý danh tính và truy cập (IAM) mã nguồn mở vững chắc, được phát triển bởi Red Hat và được chấp nhận vào CNCF. Nó hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO), xác thực đa yếu tố (MFA), đăng nhập xã hội, liên kết LDAP/Active Directory và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) — loại bỏ nhu cầu xây dựng các hệ thống xác thực tùy chỉnh cho mọi ứng dụng bạn triển khai.

Tự lưu trữ Keycloak trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn thông tin đăng nhập nhạy cảm của người dùng và dữ liệu phiên, đồng thời tránh được chi phí theo người dùng của các dịch vụ IAM đám mây. Bản triển khai này sử dụng PostgreSQL để lưu trữ bền vững sẵn sàng cho sản xuất, làm cho nó phù hợp để bảo mật các khối lượng công việc thực tế ngay từ ngày đầu tiên.