Triển khai Keycloak chỉ với một cú nhấp chuột.
Giải pháp quản lý danh tính và truy cập mã nguồn mở cấp doanh nghiệp với hỗ trợ SSO, OAuth2 và SAML.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Keycloak
Keycloak là một nền tảng quản lý danh tính và truy cập (IAM) mã nguồn mở vững chắc, được phát triển bởi Red Hat và được chấp nhận vào CNCF. Nó hỗ trợ đăng nhập một lần (SSO), xác thực đa yếu tố (MFA), đăng nhập xã hội, liên kết LDAP/Active Directory và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) — loại bỏ nhu cầu xây dựng các hệ thống xác thực tùy chỉnh cho mọi ứng dụng bạn triển khai.
Tự lưu trữ Keycloak trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn thông tin đăng nhập nhạy cảm của người dùng và dữ liệu phiên, đồng thời tránh được chi phí theo người dùng của các dịch vụ IAM đám mây. Bản triển khai này sử dụng PostgreSQL để lưu trữ bền vững sẵn sàng cho sản xuất, làm cho nó phù hợp để bảo mật các khối lượng công việc thực tế ngay từ ngày đầu tiên.
Các tính năng chính của Keycloak
Single Sign-On
Cho phép người dùng xác thực một lần và truy cập tất cả các ứng dụng được kết nối mà không cần nhập lại thông tin đăng nhập, giảm thiểu rắc rối và tăng cường bảo mật.
Xác thực đa yếu tố
Thêm OTP, WebAuthn và các trình xác thực tùy chỉnh vào bất kỳ luồng đăng nhập nào mà không cần sửa đổi các ứng dụng của bạn.
Môi giới danh tính
Ủy quyền xác thực cho Google, GitHub, Azure AD, hoặc bất kỳ nhà cung cấp OIDC/SAML nào trong khi vẫn giữ cơ sở dữ liệu người dùng của bạn tập trung.
Liên kết người dùng
Đồng bộ hóa và xác thực người dùng từ các máy chủ LDAP hoặc Active Directory hiện có mà không cần di chuyển thư mục.
Phân quyền chi tiết
Xác định vai trò, nhóm và quyền cấp tài nguyên trên nhiều miền biệt lập cho các triển khai đa người thuê.
Tại sao lại chạy Keycloak trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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