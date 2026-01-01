Triển khai DenoKV với 1 nhấp.
Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị nhất quán mạnh mẽ được xây dựng bởi đội ngũ Deno với các giao dịch ACID và API gốc JavaScript.
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Những gì bạn có thể xây dựng với DenoKV
DenoKV là một cơ sở dữ liệu khóa-giá trị hiện đại được xây dựng bởi những người tạo ra Deno, cung cấp khả năng lưu trữ nhất quán mạnh mẽ với các đảm bảo giao dịch ACID và một JavaScript-native API tích hợp tự nhiên vào các ứng dụng Deno. Nó hỗ trợ các hoạt động nguyên tử, chỉ mục thứ cấp, lập phiên bản tự động và xử lý hiệu quả cả siêu dữ liệu nhỏ và đối tượng nhị phân lớn — tất cả được hỗ trợ bởi một công cụ lưu trữ SQLite để đảm bảo tính bền vững đáng tin cậy.
Tự lưu trữ DenoKV trên VPS của bạn mang lại cho bạn hiệu suất và chi phí có thể dự đoán được so với các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý, quyền kiểm soát hoàn toàn lớp dữ liệu của bạn và xác thực dựa trên token để bảo mật quyền truy cập. Đây là kho lưu trữ hỗ trợ lý tưởng cho các ứng dụng Deno cần lưu trữ khóa-giá trị đáng tin cậy mà không bị khóa nhà cung cấp (vendor lock-in) hoặc giá đám mây thay đổi (variable cloud pricing).
Các tính năng chính của DenoKV
Giao dịch ACID
Đảm bảo tính nguyên tử, nhất quán, cô lập và bền vững cho tất cả các hoạt động, giúp an toàn khi lưu trữ trạng thái ứng dụng quan trọng.
JavaScript-Native API
Được thiết kế đặc biệt cho Deno với API bất đồng bộ mang tính đặc trưng, tích hợp một cách tự nhiên vào các ứng dụng Deno hiện có và các dự án Deno Deploy.
Thao tác đa khóa nguyên tử
Thực hiện các thao tác đọc-sửa đổi-ghi có điều kiện trên nhiều khóa trong một giao dịch nguyên tử duy nhất, cho phép quản lý trạng thái không có điều kiện tranh chấp.
Chỉ mục thứ cấp
Xác định các chỉ mục thứ cấp trên dữ liệu của bạn để cho phép tra cứu hiệu quả vượt ra ngoài khóa chính mà không cần cơ sở hạ tầng truy vấn bên ngoài.
Bảo mật dựa trên Mã thông báo
Bảo mật tất cả quyền truy cập cơ sở dữ liệu bằng mã thông báo truy cập được tạo, ngăn chặn các kết nối trái phép đến kho lưu trữ khóa-giá trị.
Tại sao lại chạy DenoKV trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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