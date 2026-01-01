DenoKV là một cơ sở dữ liệu khóa-giá trị hiện đại được xây dựng bởi những người tạo ra Deno, cung cấp khả năng lưu trữ nhất quán mạnh mẽ với các đảm bảo giao dịch ACID và một JavaScript-native API tích hợp tự nhiên vào các ứng dụng Deno. Nó hỗ trợ các hoạt động nguyên tử, chỉ mục thứ cấp, lập phiên bản tự động và xử lý hiệu quả cả siêu dữ liệu nhỏ và đối tượng nhị phân lớn — tất cả được hỗ trợ bởi một công cụ lưu trữ SQLite để đảm bảo tính bền vững đáng tin cậy.

Tự lưu trữ DenoKV trên VPS của bạn mang lại cho bạn hiệu suất và chi phí có thể dự đoán được so với các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý, quyền kiểm soát hoàn toàn lớp dữ liệu của bạn và xác thực dựa trên token để bảo mật quyền truy cập. Đây là kho lưu trữ hỗ trợ lý tưởng cho các ứng dụng Deno cần lưu trữ khóa-giá trị đáng tin cậy mà không bị khóa nhà cung cấp (vendor lock-in) hoặc giá đám mây thay đổi (variable cloud pricing).