Triển khai BroadcastChannel với cài đặt một nhấp.
Biến bất kỳ kênh Telegram công khai nào thành một microblog thân thiện với SEO, không cần JavaScript phía máy khách và có nguồn cấp dữ liệu RSS tự động.
Chọn gói VPS cho BroadcastChannel
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với BroadcastChannel
BroadcastChannel là một nền tảng mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Astro, chuyển đổi các kênh Telegram công khai thành các microblog đầy đủ tính năng. Thay vì duy trì một CMS truyền thống, bạn viết bài đăng trên Telegram và BroadcastChannel tạo ra một trang web nhanh, được tối ưu hóa SEO mà khán giả của bạn có thể duyệt. Mỗi tin nhắn trở thành một trang với siêu dữ liệu phù hợp, một sitemap và hai nguồn cấp dữ liệu RSS ở định dạng XML và JSON dành cho trình đọc nguồn cấp dữ liệu và trình tổng hợp nội dung.
Tự hosting trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một tên miền tùy chỉnh và toàn quyền kiểm soát nội dung đã xuất bản của bạn, mà không phụ thuộc vào Vercel, Cloudflare Pages hoặc bất kỳ nền tảng hosting bên thứ ba nào khác. Trang web tạo ra không gửi bất kỳ JavaScript nào đến trình duyệt — nhanh trên mọi kết nối và rất thân thiện với các trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm.
Các tính năng chính của BroadcastChannel
Telegram như là CMS
Viết bài đăng trên Telegram như bình thường — BroadcastChannel sẽ tự động tìm nạp và xuất bản chúng lên trang web của bạn mà không cần thêm bất kỳ bước nào.
Zero Client JavaScript
Trang được kết xuất hoàn toàn từ máy chủ mà không gửi JavaScript đến trình duyệt, mang lại thời gian tải nhanh và điểm SEO cao.
Nguồn cấp dữ liệu RSS tích hợp sẵn
Mọi blog tự động nhận được nguồn cấp dữ liệu RSS XML và JSON để độc giả có thể đăng ký thông qua bất kỳ trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu hoặc ứng dụng đọc nào.
SEO và Sitemaps
Sitemap tự động tạo, URL thân thiện và các thẻ meta phù hợp giúp nội dung của bạn được các công cụ tìm kiếm khám phá ngay từ ngày đầu tiên.
Tích hợp Liên kết Xã hội
Liên kết hồ sơ Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky và Discord từ điều hướng trang web mà không cần viết bất kỳ mã tùy chỉnh nào.
Tại sao lại chạy BroadcastChannel trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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