Giảm giá lên đến 69% cho BroadcastChannel

Triển khai BroadcastChannel với cài đặt một nhấp.

Biến bất kỳ kênh Telegram công khai nào thành một microblog thân thiện với SEO, không cần JavaScript phía máy khách và có nguồn cấp dữ liệu RSS tự động.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai BroadcastChannel với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho BroadcastChannel

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với BroadcastChannel

BroadcastChannel là một nền tảng mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Astro, chuyển đổi các kênh Telegram công khai thành các microblog đầy đủ tính năng. Thay vì duy trì một CMS truyền thống, bạn viết bài đăng trên Telegram và BroadcastChannel tạo ra một trang web nhanh, được tối ưu hóa SEO mà khán giả của bạn có thể duyệt. Mỗi tin nhắn trở thành một trang với siêu dữ liệu phù hợp, một sitemap và hai nguồn cấp dữ liệu RSS ở định dạng XML và JSON dành cho trình đọc nguồn cấp dữ liệu và trình tổng hợp nội dung.

Tự hosting trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một tên miền tùy chỉnh và toàn quyền kiểm soát nội dung đã xuất bản của bạn, mà không phụ thuộc vào Vercel, Cloudflare Pages hoặc bất kỳ nền tảng hosting bên thứ ba nào khác. Trang web tạo ra không gửi bất kỳ JavaScript nào đến trình duyệt — nhanh trên mọi kết nối và rất thân thiện với các trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của BroadcastChannel

Telegram như là CMS

Viết bài đăng trên Telegram như bình thường — BroadcastChannel sẽ tự động tìm nạp và xuất bản chúng lên trang web của bạn mà không cần thêm bất kỳ bước nào.

Zero Client JavaScript

Trang được kết xuất hoàn toàn từ máy chủ mà không gửi JavaScript đến trình duyệt, mang lại thời gian tải nhanh và điểm SEO cao.

Nguồn cấp dữ liệu RSS tích hợp sẵn

Mọi blog tự động nhận được nguồn cấp dữ liệu RSS XML và JSON để độc giả có thể đăng ký thông qua bất kỳ trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu hoặc ứng dụng đọc nào.

SEO và Sitemaps

Sitemap tự động tạo, URL thân thiện và các thẻ meta phù hợp giúp nội dung của bạn được các công cụ tìm kiếm khám phá ngay từ ngày đầu tiên.

Tích hợp Liên kết Xã hội

Liên kết hồ sơ Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky và Discord từ điều hướng trang web mà không cần viết bất kỳ mã tùy chỉnh nào.

Tại sao lại chạy BroadcastChannel trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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