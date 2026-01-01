BroadcastChannel là một nền tảng mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Astro, chuyển đổi các kênh Telegram công khai thành các microblog đầy đủ tính năng. Thay vì duy trì một CMS truyền thống, bạn viết bài đăng trên Telegram và BroadcastChannel tạo ra một trang web nhanh, được tối ưu hóa SEO mà khán giả của bạn có thể duyệt. Mỗi tin nhắn trở thành một trang với siêu dữ liệu phù hợp, một sitemap và hai nguồn cấp dữ liệu RSS ở định dạng XML và JSON dành cho trình đọc nguồn cấp dữ liệu và trình tổng hợp nội dung.

Tự hosting trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một tên miền tùy chỉnh và toàn quyền kiểm soát nội dung đã xuất bản của bạn, mà không phụ thuộc vào Vercel, Cloudflare Pages hoặc bất kỳ nền tảng hosting bên thứ ba nào khác. Trang web tạo ra không gửi bất kỳ JavaScript nào đến trình duyệt — nhanh trên mọi kết nối và rất thân thiện với các trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm.