Triển khai Kiwix-serve với 1 nhấp.
Trình đọc ngoại tuyến tự lưu trữ cho Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange và hàng nghìn kho lưu trữ ZIM.
Chọn gói VPS cho Kiwix-serve
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kiwix-serve
Kiwix-serve là máy chủ HTTP chính thức từ dự án Kiwix, biến các kho lưu trữ ZIM thành một thư viện nhanh chóng, có thể tìm kiếm và truy cập bằng trình duyệt. ZIM là một định dạng lưu trữ nén mở thu thập toàn bộ các trang web — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy và hàng trăm trang khác — để đọc hoàn toàn ngoại tuyến.
Tự host Kiwix-serve trên một VPS cung cấp cho bạn một thư viện tham khảo vĩnh viễn, luôn trực tuyến, không phụ thuộc vào internet công cộng, thời gian hoạt động của trang web gốc hoặc các tường phí từ nhà cung cấp. Kéo thả các tệp ZIM vào ổ đĩa dữ liệu từ thư viện Kiwix chính thức và máy chủ sẽ tải lại chúng ngay lập tức, hiển thị một giao diện web thống nhất với tính năng tìm kiếm toàn văn bản trên mọi kho lưu trữ bạn tải.
Các tính năng chính của Kiwix-serve
Hot-reload thư viện ZIM
Thả các tệp ZIM mới vào ổ đĩa dữ liệu và kiwix-serve sẽ tự động nhận diện chúng với trình giám sát thư viện tích hợp sẵn — không cần khởi động lại.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm trên mọi kho lưu trữ đã tải với chỉ mục toàn văn tích hợp, bao gồm gợi ý khi bạn gõ để tra cứu nhanh trên Wikipedia hoặc bất kỳ ZIM nào khác.
Nội dung tự cung cấp
Chọn bất kỳ ZIM nào từ danh mục Kiwix chính thức — toàn bộ Wikipedia, Project Gutenberg, dữ liệu Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED và nhiều kho lưu trữ tham khảo khác.
Tối ưu hóa cho đọc ngoại tuyến
Nén ZIM giúp dung lượng lưu trữ thấp và tra cứu nhanh chóng, nhờ đó một VPS duy nhất có thể phục vụ các kho lưu trữ tham khảo khổng lồ mà không cần phụ thuộc bên ngoài.
Danh mục OPDS nhúng
Cung cấp một nguồn cấp dữ liệu OPDS của thư viện của bạn để các trình đọc Kiwix trên di động và máy tính để bàn có thể khám phá và tải xuống các tựa sách trực tiếp từ máy chủ của bạn.
Đã tự khởi động trong lần khởi động đầu tiên
Một URL tải xuống ZIM tùy chọn sẽ tự động tìm nạp kho lưu trữ đầu tiên của bạn tại thời điểm triển khai, để máy chủ có thể duyệt được ngay khi nó trực tuyến.
Tại sao lại chạy Kiwix-serve trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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