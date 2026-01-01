Mixpost là một nền tảng quản lý và lên lịch đăng bài mạng xã hội tự host, được xây dựng như một giải pháp thay thế miễn phí cho Buffer, Hootsuite và các công cụ lên lịch đăng bài mạng xã hội thương mại khác. Nó cho phép các agency, nhà tiếp thị và người sáng tạo cá nhân lập kế hoạch, lên lịch và xuất bản nội dung trên nhiều mạng xã hội từ một lịch duy nhất mà không phải trả phí theo tài khoản, giới hạn bài đăng hoặc hạn ngạch phân tích. Giao diện người dùng web gọn gàng cung cấp tính năng lên lịch nội dung trực quan, thư viện phương tiện, mẫu bài đăng và hiển thị bản xem trước cho từng nền tảng.

Việc tự host Mixpost trên VPS của bạn giúp giữ mọi bài đăng, hàng đợi đã lên lịch, sự kiện phân tích và tài khoản mạng xã hội được kết nối bên trong cơ sở hạ tầng của bạn, thay vì thông qua một SaaS của bên thứ ba có thể thay đổi giá hoặc áp đặt giới hạn tốc độ API.