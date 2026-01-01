Triển khai Mixpost chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng lên lịch và quản lý mạng xã hội tự lưu trữ, được xây dựng như một giải pháp thay thế cho Buffer, Hootsuite và các công cụ lên lịch thương mại khác.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mixpost
Mixpost là một nền tảng quản lý và lên lịch đăng bài mạng xã hội tự host, được xây dựng như một giải pháp thay thế miễn phí cho Buffer, Hootsuite và các công cụ lên lịch đăng bài mạng xã hội thương mại khác. Nó cho phép các agency, nhà tiếp thị và người sáng tạo cá nhân lập kế hoạch, lên lịch và xuất bản nội dung trên nhiều mạng xã hội từ một lịch duy nhất mà không phải trả phí theo tài khoản, giới hạn bài đăng hoặc hạn ngạch phân tích. Giao diện người dùng web gọn gàng cung cấp tính năng lên lịch nội dung trực quan, thư viện phương tiện, mẫu bài đăng và hiển thị bản xem trước cho từng nền tảng.
Việc tự host Mixpost trên VPS của bạn giúp giữ mọi bài đăng, hàng đợi đã lên lịch, sự kiện phân tích và tài khoản mạng xã hội được kết nối bên trong cơ sở hạ tầng của bạn, thay vì thông qua một SaaS của bên thứ ba có thể thay đổi giá hoặc áp đặt giới hạn tốc độ API.
Các tính năng chính của Mixpost
Lên lịch đa nền tảng
Lên lịch bài đăng lên Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon và nhiều nền tảng khác từ một lịch thống nhất với tính năng xem trước và tùy chỉnh cho từng nền tảng.
Lịch kéo và thả
Lịch nội dung trực quan với tính năng sắp xếp lại bằng cách kéo và thả, các danh mục được mã hóa màu và các thao tác hàng loạt để tổ chức các chiến dịch trong nhiều tuần.
Thư viện phương tiện
Thư viện phương tiện tích hợp sẵn với tính năng tải lên hình ảnh và video, tự động phát hiện định dạng và tài sản có thể tái sử dụng trên các bài đăng và mẫu.
Nhiều không gian làm việc
Tổ chức tài khoản và chiến dịch vào các không gian làm việc riêng biệt với phân quyền người dùng theo từng không gian làm việc — hoàn hảo cho các agency quản lý nhiều khách hàng.
Quy trình phê duyệt
Hàng đợi phê duyệt tùy chọn cho phép các thành viên trong nhóm soạn thảo bài đăng để xem xét trước khi chúng được lên lịch hoặc xuất bản, hỗ trợ quy trình làm việc của khách hàng đại lý.
REST API
REST API đầy đủ cho phép tích hợp với các công cụ bên ngoài — công cụ tạo nội dung, bảng điều khiển phân tích hoặc các biểu mẫu đăng ký tùy chỉnh đưa dữ liệu vào hàng đợi.
Tại sao lại chạy Mixpost trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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