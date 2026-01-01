MediaGo là một trình tải xuống video mã nguồn mở, kết hợp giao diện người dùng dựa trên trình duyệt với các công cụ đã được kiểm chứng như yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE và BBDown. Nó phát hiện và lưu các luồng từ danh sách phát M3U8 và HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit và hơn một nghìn trang web được hỗ trợ khác, sau đó chuyển đổi kết quả sang bất kỳ định dạng hoặc chất lượng nào mà không cần bước ffmpeg riêng biệt.

Chạy MediaGo trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các lượt tải xuống diễn ra trên một máy chủ nhanh, luôn hoạt động thay vì trên máy tính xách tay của bạn, và các tệp vẫn nằm trong bộ nhớ mà bạn kiểm soát. Một tiện ích mở rộng trình duyệt đi kèm và API HTTP cho phép bạn gửi liên kết từ bất kỳ thiết bị nào vào cùng một hàng đợi, với quản lý tác vụ, tiến độ và lịch sử được hiển thị thông qua một bảng điều khiển web rõ ràng.