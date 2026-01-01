Triển khai MediaGo với 1 nhấp.
Công cụ dò tìm và tải xuống video tự host, hỗ trợ M3U8, HLS, YouTube, Bilibili và hơn 1000 trang web khác.
Chọn gói VPS cho MediaGo
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MediaGo
MediaGo là một trình tải xuống video mã nguồn mở, kết hợp giao diện người dùng dựa trên trình duyệt với các công cụ đã được kiểm chứng như yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE và BBDown. Nó phát hiện và lưu các luồng từ danh sách phát M3U8 và HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit và hơn một nghìn trang web được hỗ trợ khác, sau đó chuyển đổi kết quả sang bất kỳ định dạng hoặc chất lượng nào mà không cần bước ffmpeg riêng biệt.
Chạy MediaGo trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các lượt tải xuống diễn ra trên một máy chủ nhanh, luôn hoạt động thay vì trên máy tính xách tay của bạn, và các tệp vẫn nằm trong bộ nhớ mà bạn kiểm soát. Một tiện ích mở rộng trình duyệt đi kèm và API HTTP cho phép bạn gửi liên kết từ bất kỳ thiết bị nào vào cùng một hàng đợi, với quản lý tác vụ, tiến độ và lịch sử được hiển thị thông qua một bảng điều khiển web rõ ràng.
Các tính năng chính của MediaGo
M3U8 và HLS sniffer
Phát hiện và tải xuống các luồng phân đoạn từ bất kỳ trang web nào, bao gồm các bản ghi trực tiếp không có DRM và danh sách phát theo yêu cầu.
công cụ yt-dlp
Hỗ trợ yt-dlp đi kèm tải video từ YouTube, Twitter, Instagram, Reddit và hơn một nghìn trang web được hỗ trợ khác ngay lập tức.
Trình tải xuống Bilibili
Tích hợp BBDown nguyên bản tải về video Bilibili, danmaku, phụ đề và các bản âm thanh chất lượng cao mà hầu hết các trình tải xuống thông thường không có được.
Tiện ích mở rộng trình duyệt
Tiện ích mở rộng Companion Chrome và Firefox phát hiện video trên bất kỳ trang nào và xếp chúng vào hàng đợi trên máy chủ của bạn chỉ với một cú nhấp chuột.
Chuyển đổi định dạng trong ứng dụng
Chuyển đổi các bản tải xuống đã hoàn tất sang các định dạng hoặc chất lượng khác bằng pipeline ffmpeg đi kèm mà không cần rời khỏi bảng điều khiển.
HTTP API và tự động hóa
Full REST API cho phép các tập lệnh, trợ lý AI và các công cụ của bên thứ ba tạo tác vụ, truy vấn tiến độ và quản lý hàng đợi tải xuống.
Tại sao lại chạy MediaGo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.