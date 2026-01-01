Triển khai SickGear với cài đặt một nhấp.
Máy chủ tự động hóa chương trình truyền hình ổn định — một nhánh của Sick-Beard đã hoạt động lâu năm và đầy đủ tính năng dành cho các thiết lập PVR tự lưu trữ.
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Những gì bạn có thể xây dựng với SickGear
SickGear là một nhánh (fork) được cộng đồng duy trì, ổn định và đầy đủ tính năng nhất của dự án Sick-Beard gốc — một máy chủ tự động hóa chương trình TV tự host theo dõi các chương trình bạn theo dõi, giám sát các Usenet indexer và torrent tracker để tìm tập mới, và chuyển các bản phát hành phù hợp đến trình tải xuống của bạn để tự động nhập vào thư viện. Nó đã được phát triển liên tục từ năm 2014 với trọng tâm là độ tin cậy, phạm vi bao phủ indexer rộng rãi và giao diện người dùng web (web UI) tinh tế lấy cảm hứng từ thiết kế Sick-Beard gốc.
Tự host SickGear trên một VPS giúp hệ thống tự động hóa TV của bạn chạy 24/7, nhờ đó các tập phim sẽ xuất hiện trong thư viện của bạn chỉ vài phút sau khi phát hành. Nó kết hợp tự nhiên với Plex, Jellyfin, Emby và hệ sinh thái truyền thông Servarr rộng lớn hơn, đồng thời hoạt động với hầu hết mọi Newznab và Torznab indexer.
Các tính năng chính của SickGear
Hiển thị theo dõi với hồ sơ chất lượng
Tùy chọn riêng cho từng chương trình về chất lượng, độ phân giải, ngôn ngữ và codec có nghĩa là mỗi nội dung được tìm nạp đúng theo định dạng bạn muốn.
Hỗ trợ indexer đa dạng
Tương thích với Newznab và Torznab cùng với các plugin trực tiếp cho nhiều tracker riêng tư bao phủ hầu hết mọi Usenet và torrent indexer.
Tích hợp trình tải xuống gốc
Các plugin tích hợp cho NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge và rTorrent cho phép SickGear điều phối toàn bộ quy trình tải xuống.
Tìm kiếm phụ đề
Tích hợp OpenSubtitles, Addic7ed và Podnapisi sẽ tải phụ đề phù hợp bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn ngay sau mỗi lần tải xuống.
Hỗ trợ Anime và định dạng đặc biệt
Tích hợp AniDB tích hợp xử lý các quy ước đặt tên dành riêng cho anime và đánh số tập tuyệt đối mà không cần các giải pháp thủ công.
Tại sao lại chạy SickGear trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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