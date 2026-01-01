SickGear là một nhánh (fork) được cộng đồng duy trì, ổn định và đầy đủ tính năng nhất của dự án Sick-Beard gốc — một máy chủ tự động hóa chương trình TV tự host theo dõi các chương trình bạn theo dõi, giám sát các Usenet indexer và torrent tracker để tìm tập mới, và chuyển các bản phát hành phù hợp đến trình tải xuống của bạn để tự động nhập vào thư viện. Nó đã được phát triển liên tục từ năm 2014 với trọng tâm là độ tin cậy, phạm vi bao phủ indexer rộng rãi và giao diện người dùng web (web UI) tinh tế lấy cảm hứng từ thiết kế Sick-Beard gốc.

Tự host SickGear trên một VPS giúp hệ thống tự động hóa TV của bạn chạy 24/7, nhờ đó các tập phim sẽ xuất hiện trong thư viện của bạn chỉ vài phút sau khi phát hành. Nó kết hợp tự nhiên với Plex, Jellyfin, Emby và hệ sinh thái truyền thông Servarr rộng lớn hơn, đồng thời hoạt động với hầu hết mọi Newznab và Torznab indexer.