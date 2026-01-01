WAHA (WhatsApp HTTP API) là một máy chủ REST API mã nguồn mở gói gọn WhatsApp Web vào một giao diện HTTP gọn gàng, để bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào cũng có thể gửi tin nhắn, nhận sự kiện và quản lý phiên mà không cần phụ thuộc vào trình duyệt hoặc chi phí đám mây của bên thứ ba. Nó hỗ trợ nhiều công cụ backend — mẫu này sử dụng công cụ NOWEB, giao tiếp trực tiếp qua WebSocket mà không cần khởi chạy trình duyệt, giúp nó nhẹ và hiệu quả trên tài nguyên VPS.

Tự host WAHA giúp dữ liệu phiên WhatsApp, nội dung tin nhắn và tích hợp webhook của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Kết nối CRM, chatbot, helpdesk hoặc công cụ nội bộ của bạn với WhatsApp trong vài phút bằng cách sử dụng các lệnh gọi HTTP tiêu chuẩn, với bảng điều khiển web tích hợp và Swagger UI tương tác được bao gồm sẵn.