Triển khai WAHA với 1 nhấp cài đặt.
API HTTP WhatsApp tự host cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn thông qua một REST interface đơn giản.
Chọn gói VPS cho WAHA
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) là một máy chủ REST API mã nguồn mở gói gọn WhatsApp Web vào một giao diện HTTP gọn gàng, để bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào cũng có thể gửi tin nhắn, nhận sự kiện và quản lý phiên mà không cần phụ thuộc vào trình duyệt hoặc chi phí đám mây của bên thứ ba. Nó hỗ trợ nhiều công cụ backend — mẫu này sử dụng công cụ NOWEB, giao tiếp trực tiếp qua WebSocket mà không cần khởi chạy trình duyệt, giúp nó nhẹ và hiệu quả trên tài nguyên VPS.
Tự host WAHA giúp dữ liệu phiên WhatsApp, nội dung tin nhắn và tích hợp webhook của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Kết nối CRM, chatbot, helpdesk hoặc công cụ nội bộ của bạn với WhatsApp trong vài phút bằng cách sử dụng các lệnh gọi HTTP tiêu chuẩn, với bảng điều khiển web tích hợp và Swagger UI tương tác được bao gồm sẵn.
Các tính năng chính của WAHA
REST API cho WhatsApp
Gửi và nhận tin nhắn WhatsApp, phương tiện và sự kiện thông qua một REST API có tài liệu, có thể truy cập từ bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào.
Bảng điều khiển web tích hợp sẵn
Quản lý phiên, quét mã QR và giám sát hoạt động thông qua giao diện web mà không cần viết code.
Webhook event streaming
Đẩy tin nhắn đến và cập nhật trạng thái đến các điểm cuối của riêng bạn với các bộ lọc sự kiện có thể cấu hình và tiêu đề tùy chỉnh.
Duy trì phiên
Phiên làm việc tự động tồn tại sau khi container khởi động lại — không yêu cầu quét lại mã QR sau khi khởi động lại hoặc cập nhật.
Xử lý tệp phương tiện truyền thông
Gửi và nhận hình ảnh, tài liệu, ghi chú thoại và tệp video với bộ nhớ cục bộ tích hợp cho các phương tiện đã nhận.
Tại sao lại chạy WAHA trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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