Triển khai OpenPanel với 1 nhấp cài đặt.
Phân tích sản phẩm mã nguồn mở ưu tiên quyền riêng tư với tính năng theo dõi sự kiện, phễu người dùng, phát lại phiên và bảng điều khiển thời gian thực.
Chọn gói VPS cho OpenPanel
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenPanel
OpenPanel là một nền tảng phân tích tự lưu trữ được xây dựng cho các đội ngũ sản phẩm muốn có những hiểu biết sâu sắc như Mixpanel mà không phải chịu chi phí SaaS hoặc rủi ro lộ dữ liệu bên thứ ba. Nó theo dõi các sự kiện tùy chỉnh, xây dựng hồ sơ người dùng và cung cấp các bảng điều khiển thời gian thực bao gồm phễu, nhóm đối tượng, kết quả thử nghiệm A/B và phát lại phiên — tất cả từ một giao diện duy nhất.
Việc triển khai trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu sự kiện thô hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Không có phí theo sự kiện, không giới hạn lấy mẫu và không cần định tuyến dữ liệu người dùng thông qua các dịch vụ bên ngoài. ClickHouse cung cấp sức mạnh cho phần phụ trợ phân tích, vì vậy các bảng điều khiển vẫn phản hồi nhanh chóng khi khối lượng sự kiện của bạn tăng lên.
Các tính năng chính của OpenPanel
Trang tổng quan thời gian thực
Xem các luồng sự kiện trực tiếp và các chỉ số sản phẩm quan trọng ngay lập tức, không có độ trễ giữa các hành động của người dùng và các cập nhật trên bảng điều khiển.
Phân tích phễu
Xác định các kênh chuyển đổi đa bước để xác định chính xác vị trí người dùng rời đi trong các luồng sản phẩm của bạn.
Phát lại phiên
Ghi lại và phát lại các phiên người dùng cá nhân với các kiểm soát quyền riêng tư tích hợp sẵn để che giấu các trường nhập liệu nhạy cảm.
Đoàn hệ và giữ chân
Nhóm người dùng theo hành vi hoặc thuộc tính chung và đo lường mức độ tương tác thay đổi như thế nào qua các khoảng thời gian.
A/B testing
Theo dõi các biến thể thử nghiệm trực tiếp trong OpenPanel để đo lường tác động chuyển đổi mà không cần công cụ thử nghiệm bên ngoài.
Theo dõi không cookie
Theo dõi sự kiện không dấu vân tay, không cookie đảm bảo phân tích của bạn tuân thủ GDPR mà không cần biểu ngữ đồng ý cookie.
Tại sao lại chạy OpenPanel trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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