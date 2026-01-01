OpenPanel là một nền tảng phân tích tự lưu trữ được xây dựng cho các đội ngũ sản phẩm muốn có những hiểu biết sâu sắc như Mixpanel mà không phải chịu chi phí SaaS hoặc rủi ro lộ dữ liệu bên thứ ba. Nó theo dõi các sự kiện tùy chỉnh, xây dựng hồ sơ người dùng và cung cấp các bảng điều khiển thời gian thực bao gồm phễu, nhóm đối tượng, kết quả thử nghiệm A/B và phát lại phiên — tất cả từ một giao diện duy nhất.

Việc triển khai trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu sự kiện thô hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Không có phí theo sự kiện, không giới hạn lấy mẫu và không cần định tuyến dữ liệu người dùng thông qua các dịch vụ bên ngoài. ClickHouse cung cấp sức mạnh cho phần phụ trợ phân tích, vì vậy các bảng điều khiển vẫn phản hồi nhanh chóng khi khối lượng sự kiện của bạn tăng lên.