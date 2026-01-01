Giảm giá lên đến 69% cho OpenPanel

Triển khai OpenPanel với 1 nhấp cài đặt.

Phân tích sản phẩm mã nguồn mở ưu tiên quyền riêng tư với tính năng theo dõi sự kiện, phễu người dùng, phát lại phiên và bảng điều khiển thời gian thực.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OpenPanel với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho OpenPanel

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OpenPanel

OpenPanel là một nền tảng phân tích tự lưu trữ được xây dựng cho các đội ngũ sản phẩm muốn có những hiểu biết sâu sắc như Mixpanel mà không phải chịu chi phí SaaS hoặc rủi ro lộ dữ liệu bên thứ ba. Nó theo dõi các sự kiện tùy chỉnh, xây dựng hồ sơ người dùng và cung cấp các bảng điều khiển thời gian thực bao gồm phễu, nhóm đối tượng, kết quả thử nghiệm A/B và phát lại phiên — tất cả từ một giao diện duy nhất.

Việc triển khai trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu sự kiện thô hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Không có phí theo sự kiện, không giới hạn lấy mẫu và không cần định tuyến dữ liệu người dùng thông qua các dịch vụ bên ngoài. ClickHouse cung cấp sức mạnh cho phần phụ trợ phân tích, vì vậy các bảng điều khiển vẫn phản hồi nhanh chóng khi khối lượng sự kiện của bạn tăng lên.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OpenPanel

Trang tổng quan thời gian thực

Xem các luồng sự kiện trực tiếp và các chỉ số sản phẩm quan trọng ngay lập tức, không có độ trễ giữa các hành động của người dùng và các cập nhật trên bảng điều khiển.

Phân tích phễu

Xác định các kênh chuyển đổi đa bước để xác định chính xác vị trí người dùng rời đi trong các luồng sản phẩm của bạn.

Phát lại phiên

Ghi lại và phát lại các phiên người dùng cá nhân với các kiểm soát quyền riêng tư tích hợp sẵn để che giấu các trường nhập liệu nhạy cảm.

Đoàn hệ và giữ chân

Nhóm người dùng theo hành vi hoặc thuộc tính chung và đo lường mức độ tương tác thay đổi như thế nào qua các khoảng thời gian.

A/B testing

Theo dõi các biến thể thử nghiệm trực tiếp trong OpenPanel để đo lường tác động chuyển đổi mà không cần công cụ thử nghiệm bên ngoài.

Theo dõi không cookie

Theo dõi sự kiện không dấu vân tay, không cookie đảm bảo phân tích của bạn tuân thủ GDPR mà không cần biểu ngữ đồng ý cookie.

Tại sao lại chạy OpenPanel trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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