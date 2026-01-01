WatchState là một công cụ mã nguồn mở được xây dựng cho các hộ gia đình chạy nhiều hơn một máy chủ đa phương tiện. Thay vì dựa vào Trakt hoặc các dịch vụ bên thứ ba khác, nó giao tiếp trực tiếp với các API của Plex, Jellyfin và Emby để giữ cho trạng thái phát, vị trí tiếp tục và lịch sử xem được nhất quán trên mọi backend mà bạn kết nối.

Tự host WatchState trên VPS của riêng bạn giúp giữ các token tài khoản, dữ liệu xem và lưu lượng webhook hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Container cung cấp một giao diện web UI để thêm các backend, hỗ trợ đồng bộ hóa nhiều-nhiều hoặc một chiều, và kết hợp nhập liệu theo lịch trình với các sự kiện webhook thời gian thực để các thay đổi được truyền đi trong vòng vài giây.