Triển khai WatchState với cài đặt một cú nhấp.
Công cụ đồng bộ tự lưu trữ giúp giữ lịch sử xem được đồng bộ trên các nền tảng backend Plex, Jellyfin và Emby.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WatchState
WatchState là một công cụ mã nguồn mở được xây dựng cho các hộ gia đình chạy nhiều hơn một máy chủ đa phương tiện. Thay vì dựa vào Trakt hoặc các dịch vụ bên thứ ba khác, nó giao tiếp trực tiếp với các API của Plex, Jellyfin và Emby để giữ cho trạng thái phát, vị trí tiếp tục và lịch sử xem được nhất quán trên mọi backend mà bạn kết nối.
Tự host WatchState trên VPS của riêng bạn giúp giữ các token tài khoản, dữ liệu xem và lưu lượng webhook hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Container cung cấp một giao diện web UI để thêm các backend, hỗ trợ đồng bộ hóa nhiều-nhiều hoặc một chiều, và kết hợp nhập liệu theo lịch trình với các sự kiện webhook thời gian thực để các thay đổi được truyền đi trong vòng vài giây.
Các tính năng chính của WatchState
Đồng bộ đa backend
Đồng bộ trạng thái xem nhiều-đến-nhiều hoặc một chiều trên các máy chủ Plex, Jellyfin và Emby từ một bảng điều khiển duy nhất.
Cập nhật dựa trên Webhook
Nhận các sự kiện phát, tạm dừng và scrobble trực tiếp từ mỗi backend để lịch sử xem được cập nhật chỉ trong vài giây thay vì phải chờ đợi một lần quét.
Danh tính đa người dùng
Ánh xạ nhiều người dùng trên các máy chủ khác nhau vào các danh tính được chia sẻ và giữ cho mọi thành viên trong gia đình đồng bộ mà không làm lẫn lộn lịch sử.
Sao lưu di động
Xuất toàn bộ trạng thái hoạt động của mọi backend sang định dạng có thể di chuyển mà bạn có thể khôi phục sau này hoặc di chuyển sang máy chủ khác.
Kiểm tra tính chẵn lẻ thư viện
Phát hiện các mục không khớp, không phù hợp hoặc lỗi thời và làm nổi bật sự khác biệt giữa các backend để bạn có thể khắc phục siêu dữ liệu trước khi chúng gây ra xung đột đồng bộ.
Khớp đường dẫn
Ghép các mục theo đường dẫn phương tiện dùng chung khi ID bên ngoài bị thiếu hoặc không đáng tin cậy, lý tưởng cho các thư viện trải rộng trên nhiều backend.
Tại sao lại chạy WatchState trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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