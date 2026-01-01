CVAT (Computer Vision Annotation Tool) là một nền tảng annotation dựa trên trình duyệt được xây dựng đặc biệt để gắn nhãn hình ảnh, video và đám mây điểm 3D dùng để huấn luyện các mô hình computer vision. Không giống như các ứng dụng labeling đa năng, mọi tính năng đều được điều chỉnh cho quy trình làm việc của các ML engineers: keyframe interpolation cho video, semi-automatic segmentation, model-assisted pre-labeling và review/QA pipelines cho các nhóm annotator phân tán.

Tự host CVAT trên VPS của riêng bạn giúp giữ training datasets, raw imagery và project metadata bên trong infrastructure của bạn thay vì tải dữ liệu nhạy cảm lên một SaaS của bên thứ ba. Ban đầu được phát triển bởi Intel và hiện được duy trì bởi CVAT.ai, nó cung cấp năng lượng cho các labeling pipelines tại hàng nghìn computer-vision teams trên toàn thế giới.