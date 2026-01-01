Triển khai CVAT với cài đặt một lần nhấp.
Công cụ web mã nguồn mở để chú thích hình ảnh và video ở quy mô lớn dành cho các nhóm thị giác máy tính.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với CVAT
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) là một nền tảng annotation dựa trên trình duyệt được xây dựng đặc biệt để gắn nhãn hình ảnh, video và đám mây điểm 3D dùng để huấn luyện các mô hình computer vision. Không giống như các ứng dụng labeling đa năng, mọi tính năng đều được điều chỉnh cho quy trình làm việc của các ML engineers: keyframe interpolation cho video, semi-automatic segmentation, model-assisted pre-labeling và review/QA pipelines cho các nhóm annotator phân tán.
Tự host CVAT trên VPS của riêng bạn giúp giữ training datasets, raw imagery và project metadata bên trong infrastructure của bạn thay vì tải dữ liệu nhạy cảm lên một SaaS của bên thứ ba. Ban đầu được phát triển bởi Intel và hiện được duy trì bởi CVAT.ai, nó cung cấp năng lượng cho các labeling pipelines tại hàng nghìn computer-vision teams trên toàn thế giới.
Các tính năng chính của CVAT
Gán nhãn hình ảnh và video
Hộp giới hạn, đa giác, đa tuyến, điểm chính, khối hộp và mặt nạ ngữ nghĩa trên cả ảnh tĩnh và chuỗi video với nội suy keyframe.
Chú thích được hỗ trợ bởi AI
Phân đoạn tương tác, gắn nhãn trước có sự hỗ trợ của mô hình và hỗ trợ trình theo dõi giúp giảm số lượt nhấp thủ công bằng cách chạy các mô hình phát hiện và mô hình kiểu SAM trực tiếp.
Quy trình làm việc nhóm
Hệ thống phân cấp dự án, tác vụ và công việc với các vai trò người gán nhãn, người đánh giá và người quản lý cùng với báo cáo kiểm soát chất lượng dành cho các nhóm gán nhãn phân tán.
Định dạng tập dữ liệu mở
Nhập và xuất COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, cùng hàng tá định dạng tập dữ liệu khác có sẵn.
Chất lượng và đồng thuận
Báo cáo chất lượng tích hợp, so sánh dữ liệu thực tế và các tác vụ đồng thuận giúp phát hiện sự sai lệch trong chú thích trước khi các nhãn kém chất lượng được đưa vào huấn luyện mô hình.
REST API và SDK
REST API đầy đủ và Python SDK chính thức cùng với CLI cho phép bạn tích hợp CVAT vào các pipeline MLOps hiện có và tự động hóa các thao tác trên tập dữ liệu.
Tại sao lại chạy CVAT trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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