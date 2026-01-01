Triển khai Evolution API với một nhấp cài đặt.
Cổng API WhatsApp Business mã nguồn mở để xây dựng chatbot, tự động hóa và tích hợp nhắn tin khách hàng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Evolution API
Evolution API là một nền tảng mã nguồn mở cung cấp REST API toàn diện để tự động hóa tin nhắn WhatsApp. Được xây dựng trên thư viện Baileys, nó cho phép các nhà phát triển kết nối tài khoản WhatsApp, gửi và nhận tin nhắn, quản lý danh bạ và kích hoạt webhooks để xử lý sự kiện theo thời gian thực — tất cả mà không phải trả phí API chính thức đắt đỏ cho các kết nối không phải Cloud API.
Tự host Evolution API trên VPS của bạn giúp giữ tất cả dữ liệu cuộc trò chuyện của khách hàng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, đảm bảo tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu và loại bỏ chi phí theo tin nhắn khiến các nhà cung cấp thương mại trở nên đắt đỏ khi mở rộng quy mô. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL và bộ nhớ đệm Redis đi kèm cung cấp khả năng lưu trữ bền vững đáng tin cậy và xử lý tin nhắn thông lượng cao cho các khối lượng công việc sản xuất.
Các tính năng chính của Evolution API
Quản lý đa phiên bản
Kết nối và quản lý nhiều số WhatsApp từ một triển khai duy nhất, với mỗi phiên bản được cô lập và có thể điều khiển độc lập thông qua API.
Tích hợp chatbot
Các trình kết nối gốc cho Typebot, Chatwoot và OpenAI cho phép xây dựng chatbot không cần mã và các cuộc trò chuyện tự động được hỗ trợ bởi AI trên WhatsApp.
Hệ thống sự kiện Webhook
Webhook thời gian thực gửi các sự kiện tin nhắn, kết nối và nhóm đến ứng dụng của bạn ngay khi chúng xảy ra, cho phép phản hồi tự động tức thì.
Tự động hóa quy trình làm việc
Tương thích với n8n và các nền tảng tự động hóa khác, cho phép xây dựng các quy trình làm việc nhắn tin đa bước phức tạp mà không cần mã tùy chỉnh.
RESTful API
API HTTP/JSON gọn gàng với xác thực mã QR giúp dễ dàng tích hợp tin nhắn WhatsApp vào bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào.
Tại sao lại chạy Evolution API trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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