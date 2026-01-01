Evolution API là một nền tảng mã nguồn mở cung cấp REST API toàn diện để tự động hóa tin nhắn WhatsApp. Được xây dựng trên thư viện Baileys, nó cho phép các nhà phát triển kết nối tài khoản WhatsApp, gửi và nhận tin nhắn, quản lý danh bạ và kích hoạt webhooks để xử lý sự kiện theo thời gian thực — tất cả mà không phải trả phí API chính thức đắt đỏ cho các kết nối không phải Cloud API.

Tự host Evolution API trên VPS của bạn giúp giữ tất cả dữ liệu cuộc trò chuyện của khách hàng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, đảm bảo tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu và loại bỏ chi phí theo tin nhắn khiến các nhà cung cấp thương mại trở nên đắt đỏ khi mở rộng quy mô. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL và bộ nhớ đệm Redis đi kèm cung cấp khả năng lưu trữ bền vững đáng tin cậy và xử lý tin nhắn thông lượng cao cho các khối lượng công việc sản xuất.