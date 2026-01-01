Triển khai OrangeHRM với 1 nhấp cài đặt.
Hệ thống quản lý nguồn nhân lực mã nguồn mở để quản lý nhân viên, nghỉ phép, tuyển dụng và quy trình làm việc của nhân sự.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OrangeHRM
OrangeHRM là một nền tảng Quản lý Nguồn nhân lực (HRM) mã nguồn mở hoàn toàn, được hàng ngàn tổ chức trên toàn thế giới sử dụng. Nền tảng này bao gồm toàn bộ vòng đời HR — từ hồ sơ nhân viên và quản lý nghỉ phép đến đánh giá hiệu suất, quy trình tuyển dụng và theo dõi thời gian — trong một ứng dụng tự lưu trữ duy nhất.
Lưu trữ OrangeHRM trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu nhân viên, thông tin bảng lương và hồ sơ HR dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn mà không có phí SaaS theo người dùng. Bạn có toàn quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu để báo cáo tùy chỉnh và tích hợp, đồng thời giữ quyền sở hữu hoàn toàn đối với dữ liệu nhân sự nhạy cảm.
Các tính năng chính của OrangeHRM
Quản lý nhân viên
Duy trì một danh bạ nhân viên tập trung, bao gồm lịch sử công việc, tài liệu, bằng cấp và cơ cấu tổ chức, tất cả tại một nơi.
Nghỉ phép & chuyên cần
Quản lý quyền lợi nghỉ phép, quy trình phê duyệt, lịch nghỉ lễ và hồ sơ chấm công trên toàn bộ lực lượng lao động của bạn.
Mô-đun tuyển dụng
Theo dõi các vị trí tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, các giai đoạn phỏng vấn và quyết định tuyển dụng mà không cần công cụ ATS riêng biệt.
Đánh giá hiệu suất
Thực hiện các chu kỳ đánh giá có cấu trúc với việc đặt mục tiêu, phản hồi 360 độ và quy trình làm việc đánh giá có thể cấu hình.
Theo dõi thời gian và dự án
Ghi lại bảng chấm công cho các dự án và khách hàng, với quy trình phê duyệt và báo cáo có thể xuất để lập hóa đơn hoặc tính lương.
Tại sao lại chạy OrangeHRM trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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