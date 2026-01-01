Triển khai Open Agent chỉ với một cú nhấp.
Nền tảng trợ lý AI tự host với điều phối LLM, cơ sở tri thức RAG, vòng lặp agent và tích hợp công cụ MCP.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Open Agent
Open Agent là một nền tảng tác nhân AI tự lưu trữ, sẵn sàng sản xuất, kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn với dữ liệu và công cụ của bạn. Nó hỗ trợ hơn 28 nhà cung cấp mô hình thông qua một giao diện hợp nhất, biến tài liệu, wiki và cơ sở dữ liệu thành các cơ sở tri thức RAG có thể tìm kiếm được, giúp các tác nhân của bạn dựa trên ngữ cảnh chính xác.
Triển khai Open Agent trên VPS của riêng bạn giúp giữ các cuộc trò chuyện nhạy cảm và tài liệu độc quyền tránh xa cơ sở hạ tầng của bên thứ ba. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, tích hợp SSO và không gian làm việc đa người thuê làm cho nó phù hợp với các nhóm và doanh nghiệp cần quản trị mà không phải hy sinh tính linh hoạt.
Các tính năng chính của Open Agent
Hỗ trợ LLM đa nhà cung cấp
Kết nối với hơn 28 nhà cung cấp mô hình bao gồm OpenAI, DeepSeek và các mô hình cục bộ thông qua một lớp trừu tượng được tiêu chuẩn hóa.
RAG pipeline tích hợp
Đưa PDF, wiki và tài liệu vào các kho lưu trữ vector ngữ nghĩa để các tác nhân tự động truy xuất ngữ cảnh chính xác, có cơ sở.
Tích hợp công cụ MCP
Mở rộng khả năng của tác nhân với các máy chủ Model Context Protocol kết nối với các API bên ngoài, cơ sở dữ liệu và các công cụ tự động hóa.
Kiểm soát truy cập doanh nghiệp
Quản lý người dùng với quyền dựa trên vai trò, SSO qua OIDC, OAuth2, LDAP và SAML, cùng không gian làm việc đa người thuê được cô lập.
Điều phối vòng lặp tác nhân
Xác định quy trình làm việc tác nhân nhiều bước với các vòng lặp gọi công cụ, logic thử lại và ghi nhật ký kiểm tra để đạt độ tin cậy cấp độ sản xuất.
Tại sao lại chạy Open Agent trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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