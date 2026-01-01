Open Agent là một nền tảng tác nhân AI tự lưu trữ, sẵn sàng sản xuất, kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn với dữ liệu và công cụ của bạn. Nó hỗ trợ hơn 28 nhà cung cấp mô hình thông qua một giao diện hợp nhất, biến tài liệu, wiki và cơ sở dữ liệu thành các cơ sở tri thức RAG có thể tìm kiếm được, giúp các tác nhân của bạn dựa trên ngữ cảnh chính xác.

Triển khai Open Agent trên VPS của riêng bạn giúp giữ các cuộc trò chuyện nhạy cảm và tài liệu độc quyền tránh xa cơ sở hạ tầng của bên thứ ba. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, tích hợp SSO và không gian làm việc đa người thuê làm cho nó phù hợp với các nhóm và doanh nghiệp cần quản trị mà không phải hy sinh tính linh hoạt.