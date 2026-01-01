Dittofeed là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho Braze và Iterable, được xây dựng cho các đội ngũ sản phẩm và marketing cần kiểm soát hoàn toàn việc nhắn tin cho khách hàng mà không phải trả phí theo từng tin nhắn. Nó cho phép bạn thiết kế các luồng hành trình tự động được kích hoạt bởi hành vi người dùng — các chuỗi giới thiệu người dùng, chiến dịch tái tương tác, cảnh báo giao dịch, và nhiều hơn nữa — trên các kênh email, SMS, WhatsApp, Slack và thông báo đẩy di động.

Việc tự host Dittofeed giữ tất cả dữ liệu sự kiện khách hàng, danh sách liên hệ và lịch sử nhắn tin trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn tránh được các khoản phí theo chỗ ngồi và theo tin nhắn trong khi vẫn giữ khả năng tích hợp trực tiếp với kho dữ liệu của bạn, kết nối nhà cung cấp email của riêng bạn và tuân thủ các yêu cầu về lưu trú dữ liệu.