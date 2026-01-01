Triển khai Dittofeed với cài đặt một nhấp.
Nền tảng tương tác khách hàng mã nguồn mở để nhắn tin tự động đa kênh qua email, SMS, Slack và thông báo đẩy trên di động.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dittofeed
Dittofeed là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho Braze và Iterable, được xây dựng cho các đội ngũ sản phẩm và marketing cần kiểm soát hoàn toàn việc nhắn tin cho khách hàng mà không phải trả phí theo từng tin nhắn. Nó cho phép bạn thiết kế các luồng hành trình tự động được kích hoạt bởi hành vi người dùng — các chuỗi giới thiệu người dùng, chiến dịch tái tương tác, cảnh báo giao dịch, và nhiều hơn nữa — trên các kênh email, SMS, WhatsApp, Slack và thông báo đẩy di động.
Việc tự host Dittofeed giữ tất cả dữ liệu sự kiện khách hàng, danh sách liên hệ và lịch sử nhắn tin trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn tránh được các khoản phí theo chỗ ngồi và theo tin nhắn trong khi vẫn giữ khả năng tích hợp trực tiếp với kho dữ liệu của bạn, kết nối nhà cung cấp email của riêng bạn và tuân thủ các yêu cầu về lưu trú dữ liệu.
Các tính năng chính của Dittofeed
Tự động hóa hành trình
Thiết kế các luồng tin nhắn nhiều bước được kích hoạt bởi sự kiện người dùng, độ trễ thời gian hoặc tư cách thành viên phân đoạn, sử dụng trình chỉnh sửa kéo và thả trực quan.
Phân phối đa kênh
Gửi tin nhắn qua email, SMS, thông báo đẩy trên di động, WhatsApp và Slack từ một nền tảng duy nhất mà không cần quản lý các nhà cung cấp riêng biệt cho từng kênh.
Phân khúc hành vi
Xây dựng các phân khúc đối tượng động từ các sự kiện và thuộc tính người dùng theo thời gian thực để nhắm mục tiêu đúng người dùng vào đúng thời điểm.
Thư viện mẫu
Tạo và lập phiên bản các mẫu tin nhắn bằng trình chỉnh sửa đa dạng, sau đó tái sử dụng chúng trong nhiều hành trình và chiến dịch.
Phân tích giao hàng
Theo dõi tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp, chuyển đổi và lỗi gửi theo từng hành trình và kênh để tối ưu hóa thông điệp theo thời gian.
Tại sao lại chạy Dittofeed trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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