Giảm giá lên đến 69% cho Dittofeed

Triển khai Dittofeed với cài đặt một nhấp.

Nền tảng tương tác khách hàng mã nguồn mở để nhắn tin tự động đa kênh qua email, SMS, Slack và thông báo đẩy trên di động.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
218.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Dittofeed với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Dittofeed

Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Dittofeed

Dittofeed là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho Braze và Iterable, được xây dựng cho các đội ngũ sản phẩm và marketing cần kiểm soát hoàn toàn việc nhắn tin cho khách hàng mà không phải trả phí theo từng tin nhắn. Nó cho phép bạn thiết kế các luồng hành trình tự động được kích hoạt bởi hành vi người dùng — các chuỗi giới thiệu người dùng, chiến dịch tái tương tác, cảnh báo giao dịch, và nhiều hơn nữa — trên các kênh email, SMS, WhatsApp, Slack và thông báo đẩy di động.

Việc tự host Dittofeed giữ tất cả dữ liệu sự kiện khách hàng, danh sách liên hệ và lịch sử nhắn tin trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn tránh được các khoản phí theo chỗ ngồi và theo tin nhắn trong khi vẫn giữ khả năng tích hợp trực tiếp với kho dữ liệu của bạn, kết nối nhà cung cấp email của riêng bạn và tuân thủ các yêu cầu về lưu trú dữ liệu.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Dittofeed

Tự động hóa hành trình

Thiết kế các luồng tin nhắn nhiều bước được kích hoạt bởi sự kiện người dùng, độ trễ thời gian hoặc tư cách thành viên phân đoạn, sử dụng trình chỉnh sửa kéo và thả trực quan.

Phân phối đa kênh

Gửi tin nhắn qua email, SMS, thông báo đẩy trên di động, WhatsApp và Slack từ một nền tảng duy nhất mà không cần quản lý các nhà cung cấp riêng biệt cho từng kênh.

Phân khúc hành vi

Xây dựng các phân khúc đối tượng động từ các sự kiện và thuộc tính người dùng theo thời gian thực để nhắm mục tiêu đúng người dùng vào đúng thời điểm.

Thư viện mẫu

Tạo và lập phiên bản các mẫu tin nhắn bằng trình chỉnh sửa đa dạng, sau đó tái sử dụng chúng trong nhiều hành trình và chiến dịch.

Phân tích giao hàng

Theo dõi tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp, chuyển đổi và lỗi gửi theo từng hành trình và kênh để tối ưu hóa thông điệp theo thời gian.

Tại sao lại chạy Dittofeed trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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