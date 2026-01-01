Triển khai Errbit với cài đặt một nhấp.
Trình bắt lỗi tương thích với Airbrake tự lưu trữ cho các ứng dụng Ruby, Rails, Python, JavaScript và PHP.
Chọn gói VPS cho Errbit
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Errbit
Errbit là một trình theo dõi lỗi mã nguồn mở được xây dựng để thay thế trực tiếp cho Airbrake API. Bất kỳ trình thông báo tương thích Airbrake nào — bao gồm gem chính thức cho Ruby và Rails, airbrake-js cho trình duyệt và Node, cùng các thư viện cộng đồng cho Python, PHP, và nhiều hơn nữa — đều có thể trỏ đến phiên bản Errbit của bạn thay vì một điểm cuối SaaS và ngay lập tức bắt đầu truyền các ngoại lệ, dấu vết ngăn xếp và ngữ cảnh yêu cầu vào một bảng điều khiển thống nhất.
Tự lưu trữ Errbit trên một VPS giúp bạn kiểm soát toàn bộ dấu vết ngăn xếp, chi tiết người dùng và các bản ghi tham số, thay vì giao dữ liệu sản xuất nhạy cảm cho một dịch vụ bên thứ ba. Errbit nhóm các thông báo trùng lặp thành các bản ghi lỗi duy nhất, hỗ trợ các quy tắc thông báo cho từng ứng dụng và tích hợp với GitHub, GitLab, cùng các trình theo dõi vấn đề khác để lỗi có thể chuyển thẳng từ môi trường sản xuất vào quy trình làm việc hiện có của bạn.
Các tính năng chính của Errbit
Tương thích với Airbrake API
Chỉ định bất kỳ trình thông báo Airbrake hiện có nào tới Errbit mà không cần thay đổi mã — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP và các thư viện cộng đồng đều hoạt động ngay lập tức.
Nhóm lỗi thông minh
Tính năng định danh có thể cấu hình loại bỏ trùng lặp các ngoại lệ giống hệt nhau trên các lần triển khai, môi trường và phiên bản để bạn hành động dựa trên nguyên nhân gốc rễ thay vì những nhiễu lặp đi lặp lại.
Cô lập đa ứng dụng
Theo dõi lỗi từ nhiều dịch vụ trong một phiên bản Errbit duy nhất, với môi trường riêng cho từng ứng dụng, chức năng giám sát, ngưỡng thông báo và kiểm soát truy cập.
Tích hợp Issue tracker
Tạo các sự cố GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine và Trac trực tiếp từ lỗi Errbit để giữ cho các lỗi sản xuất hiển thị trong workflow hiện có của bạn.
Đăng nhập OAuth và LDAP
Xác thực người dùng thông qua GitHub, Google hoặc LDAP và cấp quyền tài khoản từ tổ chức GitHub của bạn mà không cần quản lý một kho lưu trữ danh tính riêng biệt.
Cảnh báo qua Email và webhook
Thông báo cho người theo dõi qua email khi đạt ngưỡng sự kiện có thể cấu hình và gửi thông báo đến Slack, HipChat, Campfire hoặc các webhook tùy chỉnh dành cho các nhóm ưu tiên trò chuyện.
Tại sao lại chạy Errbit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.