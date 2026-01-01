Errbit là một trình theo dõi lỗi mã nguồn mở được xây dựng để thay thế trực tiếp cho Airbrake API. Bất kỳ trình thông báo tương thích Airbrake nào — bao gồm gem chính thức cho Ruby và Rails, airbrake-js cho trình duyệt và Node, cùng các thư viện cộng đồng cho Python, PHP, và nhiều hơn nữa — đều có thể trỏ đến phiên bản Errbit của bạn thay vì một điểm cuối SaaS và ngay lập tức bắt đầu truyền các ngoại lệ, dấu vết ngăn xếp và ngữ cảnh yêu cầu vào một bảng điều khiển thống nhất.

Tự lưu trữ Errbit trên một VPS giúp bạn kiểm soát toàn bộ dấu vết ngăn xếp, chi tiết người dùng và các bản ghi tham số, thay vì giao dữ liệu sản xuất nhạy cảm cho một dịch vụ bên thứ ba. Errbit nhóm các thông báo trùng lặp thành các bản ghi lỗi duy nhất, hỗ trợ các quy tắc thông báo cho từng ứng dụng và tích hợp với GitHub, GitLab, cùng các trình theo dõi vấn đề khác để lỗi có thể chuyển thẳng từ môi trường sản xuất vào quy trình làm việc hiện có của bạn.