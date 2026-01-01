Giảm giá lên đến 69% cho Errbit

Triển khai Errbit với cài đặt một nhấp.

Trình bắt lỗi tương thích với Airbrake tự lưu trữ cho các ứng dụng Ruby, Rails, Python, JavaScript và PHP.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Errbit với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Errbit

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Errbit

Errbit là một trình theo dõi lỗi mã nguồn mở được xây dựng để thay thế trực tiếp cho Airbrake API. Bất kỳ trình thông báo tương thích Airbrake nào — bao gồm gem chính thức cho Ruby và Rails, airbrake-js cho trình duyệt và Node, cùng các thư viện cộng đồng cho Python, PHP, và nhiều hơn nữa — đều có thể trỏ đến phiên bản Errbit của bạn thay vì một điểm cuối SaaS và ngay lập tức bắt đầu truyền các ngoại lệ, dấu vết ngăn xếp và ngữ cảnh yêu cầu vào một bảng điều khiển thống nhất.

Tự lưu trữ Errbit trên một VPS giúp bạn kiểm soát toàn bộ dấu vết ngăn xếp, chi tiết người dùng và các bản ghi tham số, thay vì giao dữ liệu sản xuất nhạy cảm cho một dịch vụ bên thứ ba. Errbit nhóm các thông báo trùng lặp thành các bản ghi lỗi duy nhất, hỗ trợ các quy tắc thông báo cho từng ứng dụng và tích hợp với GitHub, GitLab, cùng các trình theo dõi vấn đề khác để lỗi có thể chuyển thẳng từ môi trường sản xuất vào quy trình làm việc hiện có của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Errbit

Tương thích với Airbrake API

Chỉ định bất kỳ trình thông báo Airbrake hiện có nào tới Errbit mà không cần thay đổi mã — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP và các thư viện cộng đồng đều hoạt động ngay lập tức.

Nhóm lỗi thông minh

Tính năng định danh có thể cấu hình loại bỏ trùng lặp các ngoại lệ giống hệt nhau trên các lần triển khai, môi trường và phiên bản để bạn hành động dựa trên nguyên nhân gốc rễ thay vì những nhiễu lặp đi lặp lại.

Cô lập đa ứng dụng

Theo dõi lỗi từ nhiều dịch vụ trong một phiên bản Errbit duy nhất, với môi trường riêng cho từng ứng dụng, chức năng giám sát, ngưỡng thông báo và kiểm soát truy cập.

Tích hợp Issue tracker

Tạo các sự cố GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine và Trac trực tiếp từ lỗi Errbit để giữ cho các lỗi sản xuất hiển thị trong workflow hiện có của bạn.

Đăng nhập OAuth và LDAP

Xác thực người dùng thông qua GitHub, Google hoặc LDAP và cấp quyền tài khoản từ tổ chức GitHub của bạn mà không cần quản lý một kho lưu trữ danh tính riêng biệt.

Cảnh báo qua Email và webhook

Thông báo cho người theo dõi qua email khi đạt ngưỡng sự kiện có thể cấu hình và gửi thông báo đến Slack, HipChat, Campfire hoặc các webhook tùy chỉnh dành cho các nhóm ưu tiên trò chuyện.

Tại sao lại chạy Errbit trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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