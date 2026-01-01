Giảm giá lên đến 69% cho October CMS

Triển khai October CMS với 1 nhấp.

CMS PHP tự host được xây dựng trên framework Laravel để xây dựng các trang web và ứng dụng web hiện đại, linh hoạt.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai October CMS với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho October CMS

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với October CMS

October CMS là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) hiện đại được xây dựng trên Laravel PHP framework. Được thiết kế cho cả nhà phát triển và đội ngũ nội dung, nó kết hợp giao diện backend gọn gàng với kiến trúc chủ đề và plugin mạnh mẽ, giúp việc xây dựng các trang web tùy chỉnh và ứng dụng web với mọi độ phức tạp trở nên đơn giản.

Tự hosting October CMS trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu nội dung, chủ đề và plugin của mình mà không phải trả phí cho mỗi trang web hoặc bị khóa nhà cung cấp. Với sự hỗ trợ cho MySQL và MariaDB, một hệ sinh thái plugin cộng đồng phong phú và codebase thân thiện với nhà phát triển, nó thích ứng với mọi thứ từ các blog đơn giản đến các nền tảng đa trang phức tạp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của October CMS

Nền tảng Laravel

Được xây dựng trên Laravel PHP framework, cung cấp Eloquent ORM, Artisan CLI, cùng các quy ước quen thuộc giúp việc tùy chỉnh và mở rộng trở nên đơn giản đối với các nhà phát triển PHP.

Hệ sinh thái Cắm vào

Mở rộng chức năng với các plugin cộng đồng và chính thức bao gồm biểu mẫu, SEO, thư viện và xác thực mà không cần viết mã tùy chỉnh.

Trình chỉnh sửa Backend trực quan

Quản lý các trang, bố cục, phần tử và khối nội dung thông qua giao diện quản trị trực quan mà không cần chỉnh sửa trực tiếp các tệp trên máy chủ.

Hệ thống chủ đề linh hoạt

Xây dựng hoặc tùy chỉnh giao diện sử dụng mẫu Twig và cấu hình thành phần được định nghĩa bằng YAML, tách biệt rõ ràng phần trình bày khỏi logic ứng dụng.

API nội dung Headless

Cung cấp nội dung thông qua các điểm cuối REST API để vận hành các giao diện người dùng không đầu cùng với các trang được hiển thị từ máy chủ truyền thống từ cùng một cài đặt.

Tại sao lại chạy October CMS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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