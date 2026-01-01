Triển khai October CMS với 1 nhấp.
CMS PHP tự host được xây dựng trên framework Laravel để xây dựng các trang web và ứng dụng web hiện đại, linh hoạt.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với October CMS
October CMS là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) hiện đại được xây dựng trên Laravel PHP framework. Được thiết kế cho cả nhà phát triển và đội ngũ nội dung, nó kết hợp giao diện backend gọn gàng với kiến trúc chủ đề và plugin mạnh mẽ, giúp việc xây dựng các trang web tùy chỉnh và ứng dụng web với mọi độ phức tạp trở nên đơn giản.
Tự hosting October CMS trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu nội dung, chủ đề và plugin của mình mà không phải trả phí cho mỗi trang web hoặc bị khóa nhà cung cấp. Với sự hỗ trợ cho MySQL và MariaDB, một hệ sinh thái plugin cộng đồng phong phú và codebase thân thiện với nhà phát triển, nó thích ứng với mọi thứ từ các blog đơn giản đến các nền tảng đa trang phức tạp.
Các tính năng chính của October CMS
Nền tảng Laravel
Được xây dựng trên Laravel PHP framework, cung cấp Eloquent ORM, Artisan CLI, cùng các quy ước quen thuộc giúp việc tùy chỉnh và mở rộng trở nên đơn giản đối với các nhà phát triển PHP.
Hệ sinh thái Cắm vào
Mở rộng chức năng với các plugin cộng đồng và chính thức bao gồm biểu mẫu, SEO, thư viện và xác thực mà không cần viết mã tùy chỉnh.
Trình chỉnh sửa Backend trực quan
Quản lý các trang, bố cục, phần tử và khối nội dung thông qua giao diện quản trị trực quan mà không cần chỉnh sửa trực tiếp các tệp trên máy chủ.
Hệ thống chủ đề linh hoạt
Xây dựng hoặc tùy chỉnh giao diện sử dụng mẫu Twig và cấu hình thành phần được định nghĩa bằng YAML, tách biệt rõ ràng phần trình bày khỏi logic ứng dụng.
API nội dung Headless
Cung cấp nội dung thông qua các điểm cuối REST API để vận hành các giao diện người dùng không đầu cùng với các trang được hiển thị từ máy chủ truyền thống từ cùng một cài đặt.
Tại sao lại chạy October CMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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