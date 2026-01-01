October CMS là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) hiện đại được xây dựng trên Laravel PHP framework. Được thiết kế cho cả nhà phát triển và đội ngũ nội dung, nó kết hợp giao diện backend gọn gàng với kiến trúc chủ đề và plugin mạnh mẽ, giúp việc xây dựng các trang web tùy chỉnh và ứng dụng web với mọi độ phức tạp trở nên đơn giản.

Tự hosting October CMS trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu nội dung, chủ đề và plugin của mình mà không phải trả phí cho mỗi trang web hoặc bị khóa nhà cung cấp. Với sự hỗ trợ cho MySQL và MariaDB, một hệ sinh thái plugin cộng đồng phong phú và codebase thân thiện với nhà phát triển, nó thích ứng với mọi thứ từ các blog đơn giản đến các nền tảng đa trang phức tạp.