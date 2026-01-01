Triển khai Docker Registry cài đặt chỉ với một cú nhấp chuột.
Kho lưu trữ riêng tư chính thức để lưu trữ, phân phối và quản lý các hình ảnh vùng chứa Docker của bạn.
Chọn gói VPS cho Docker Registry
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Docker Registry
Docker Registry là hệ thống lưu trữ và phân phối mã nguồn mở, chính thức dành cho các Docker image. Việc chạy registry của riêng bạn cung cấp cho nhóm của bạn một kho lưu trữ riêng tư, hiệu suất cao cho các ảnh container — giữ mã ứng dụng độc quyền tránh xa các hub công cộng, đồng thời đảm bảo việc kéo ảnh nhanh chóng, đáng tin cậy cho các CI/CD pipeline và triển khai sản xuất của bạn.
Tự host trên VPS của bạn có nghĩa là dữ liệu ảnh không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn, điều này đơn giản hóa việc tuân thủ các chính sách quản trị dữ liệu và loại bỏ sự phụ thuộc vào các dịch vụ bên ngoài. Bạn kiểm soát quyền truy cập, chính sách lưu giữ và dung lượng lưu trữ — mà không phải chịu phí theo từng ảnh hoặc giới hạn băng thông do các nhà cung cấp registry được host áp đặt.
Các tính năng chính của Docker Registry
Lưu trữ hình ảnh riêng tư
Lưu trữ hình ảnh container độc quyền một cách an toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, giữ mã nhạy cảm tránh xa các kho lưu trữ công cộng.
Tích hợp CI/CD
API đẩy và kéo Docker tiêu chuẩn đảm bảo khả năng tương thích với mọi công cụ xây dựng, quy trình và nền tảng điều phối.
Hỗ trợ Webhook
Tự động kích hoạt các bước của quy trình hạ nguồn mỗi khi một hình ảnh mới được đẩy vào kho lưu trữ.
Cache lớp bền bỉ
Lưu trữ lớp chia sẻ trên các hình ảnh giúp giảm đáng kể mức sử dụng ổ đĩa và tăng tốc độ phân phối hình ảnh trong nhóm của bạn.
Tại sao lại chạy Docker Registry trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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