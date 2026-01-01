Docker Registry là hệ thống lưu trữ và phân phối mã nguồn mở, chính thức dành cho các Docker image. Việc chạy registry của riêng bạn cung cấp cho nhóm của bạn một kho lưu trữ riêng tư, hiệu suất cao cho các ảnh container — giữ mã ứng dụng độc quyền tránh xa các hub công cộng, đồng thời đảm bảo việc kéo ảnh nhanh chóng, đáng tin cậy cho các CI/CD pipeline và triển khai sản xuất của bạn.

Tự host trên VPS của bạn có nghĩa là dữ liệu ảnh không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn, điều này đơn giản hóa việc tuân thủ các chính sách quản trị dữ liệu và loại bỏ sự phụ thuộc vào các dịch vụ bên ngoài. Bạn kiểm soát quyền truy cập, chính sách lưu giữ và dung lượng lưu trữ — mà không phải chịu phí theo từng ảnh hoặc giới hạn băng thông do các nhà cung cấp registry được host áp đặt.