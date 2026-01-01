Triển khai Indico với một cú nhấp cài đặt.
Hệ thống quản lý hội nghị và sự kiện mã nguồn mở được xây dựng tại CERN dành cho cộng đồng học thuật và khoa học.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Indico
Indico là một nền tảng quản lý sự kiện giàu tính năng được tạo ra tại CERN — nơi khai sinh ra Web — để điều phối mọi thứ từ các buổi hội thảo nhỏ đến các hội nghị khoa học toàn cầu với hàng nghìn người tham gia. Nó xử lý việc nộp tóm tắt và đánh giá ngang hàng, chương trình nghị sự đa chủ đề, kỷ yếu hội nghị, đặt phòng, đăng ký, thanh toán và in thẻ trong một hệ thống tích hợp duy nhất.
Tự host Indico trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu nhạy cảm của người tham gia, tóm tắt và các bài nộp học thuật trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, tránh phí SaaS cho mỗi sự kiện đối với các hội nghị lớn, và cho phép bạn tùy chỉnh giao diện, plugins và authentication để phù hợp với yêu cầu của tổ chức.
Các tính năng chính của Indico
Quản lý hội nghị
Tổ chức các hội nghị nhiều ngày, nhiều phiên với lịch trình có cấu trúc, chủ tọa phiên và quản lý diễn giả được thiết kế cho các sự kiện học thuật.
Tóm tắt và đánh giá đồng cấp
Thu thập tóm tắt, chỉ định người đánh giá, chạy quy trình đánh giá ẩn danh hoặc ẩn danh kép, và xuất bản kỷ yếu mà không cần công cụ của bên thứ ba.
Đặt phòng
Quản lý các phòng họp dùng chung trong toàn bộ tổ chức với chế độ xem lịch, đặt chỗ định kỳ và quy trình phê duyệt.
Đăng ký và thanh toán
Tạo biểu mẫu đăng ký tùy chỉnh với mã giảm giá, giới hạn sức chứa và tích hợp thanh toán cho việc bán vé và chỗ ở.
Plugin và SSO
Mở rộng Indico với các plugin Zoom, OAuth, SAML, LDAP và Shibboleth để tích hợp với các nhà cung cấp danh tính tổ chức hiện có.
Thang đo cấp độ CERN
Được xây dựng để chạy toàn bộ lịch sự kiện của CERN, Indico có thể mở rộng từ một hội thảo đơn lẻ đến các hội nghị với hàng nghìn người tham dự.
Tại sao lại chạy Indico trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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