Indico là một nền tảng quản lý sự kiện giàu tính năng được tạo ra tại CERN — nơi khai sinh ra Web — để điều phối mọi thứ từ các buổi hội thảo nhỏ đến các hội nghị khoa học toàn cầu với hàng nghìn người tham gia. Nó xử lý việc nộp tóm tắt và đánh giá ngang hàng, chương trình nghị sự đa chủ đề, kỷ yếu hội nghị, đặt phòng, đăng ký, thanh toán và in thẻ trong một hệ thống tích hợp duy nhất.

Tự host Indico trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu nhạy cảm của người tham gia, tóm tắt và các bài nộp học thuật trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, tránh phí SaaS cho mỗi sự kiện đối với các hội nghị lớn, và cho phép bạn tùy chỉnh giao diện, plugins và authentication để phù hợp với yêu cầu của tổ chức.