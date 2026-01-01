Giảm giá lên đến 69% cho Saltcorn

Triển khai Saltcorn với 1 nhấp.

Công cụ xây dựng ứng dụng mã nguồn mở, không cần mã để tạo các ứng dụng web và di động dựa trên cơ sở dữ liệu mà không cần viết mã backend.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Saltcorn với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Saltcorn

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Saltcorn

Saltcorn là một nền tảng no-code mã nguồn mở để xây dựng các ứng dụng web và di động dựa trên cơ sở dữ liệu một cách trực quan. Xác định bảng, cấu hình các loại trường phong phú, thiết kế bố cục trong trình xây dựng kéo và thả, đính kèm các hành động và quy trình làm việc, và Saltcorn xử lý phần backend, xác thực, REST API và hiển thị — không yêu cầu mã kết nối.

Tự lưu trữ Saltcorn trên VPS của riêng bạn giữ dữ liệu khách hàng, hồ sơ nội bộ và các tệp đã tải lên bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp SaaS. Bạn kiểm soát việc lưu giữ, tích hợp, cài đặt plugin và vai trò truy cập, và bạn tránh được việc tính phí theo người dùng khi nhóm hoặc đối tượng của bạn phát triển. Bản triển khai đi kèm với PostgreSQL và các ổ đĩa lưu trữ bền vững cho cả cơ sở dữ liệu và các tệp đã tải lên.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Saltcorn

Trình tạo bố cục trực quan

Thiết kế các chế độ xem danh sách, chỉnh sửa và hiển thị với trình tạo kéo và thả được hỗ trợ bởi Craft.js, kết hợp các trường, hành động và thành phần nhúng mà không cần mã mẫu.

Các bảng quan hệ

Mô hình hóa dữ liệu của bạn với các cột có kiểu dữ liệu, khóa ngoại, trường tính toán và các ràng buộc trong một lược đồ được hỗ trợ bởi PostgreSQL thực sự, thay vì một bảng tính phẳng.

Hệ sinh thái Plugin

Cài đặt plugin cộng đồng cho các loại trường mới, giao diện, tích hợp, nhà cung cấp xác thực và các nguồn dữ liệu bên ngoài trực tiếp từ giao diện quản trị.

Quy trình làm việc và hành động

Kích hoạt các hành động phía máy chủ, các công việc theo lịch trình, webhooks và các quy trình làm việc dựa trên Blockly khi các bản ghi thay đổi để tự động hóa logic nghiệp vụ mà không cần dịch vụ tùy chỉnh.

Truy cập dựa trên vai trò

Xác định vai trò người dùng và quyền truy cập theo chế độ xem để quản trị viên nội bộ, tài khoản khách hàng và khách truy cập công cộng mỗi người đều thấy chính xác dữ liệu mà họ được phép.

Di động và ngoại tuyến

Tạo ứng dụng di động dựa trên Capacitor từ schema và views Saltcorn của bạn, với tính năng đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến trở lại kho lưu trữ PostgreSQL trung tâm.

Tại sao lại chạy Saltcorn trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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