Triển khai Saltcorn với 1 nhấp.
Công cụ xây dựng ứng dụng mã nguồn mở, không cần mã để tạo các ứng dụng web và di động dựa trên cơ sở dữ liệu mà không cần viết mã backend.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Saltcorn
Saltcorn là một nền tảng no-code mã nguồn mở để xây dựng các ứng dụng web và di động dựa trên cơ sở dữ liệu một cách trực quan. Xác định bảng, cấu hình các loại trường phong phú, thiết kế bố cục trong trình xây dựng kéo và thả, đính kèm các hành động và quy trình làm việc, và Saltcorn xử lý phần backend, xác thực, REST API và hiển thị — không yêu cầu mã kết nối.
Tự lưu trữ Saltcorn trên VPS của riêng bạn giữ dữ liệu khách hàng, hồ sơ nội bộ và các tệp đã tải lên bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp SaaS. Bạn kiểm soát việc lưu giữ, tích hợp, cài đặt plugin và vai trò truy cập, và bạn tránh được việc tính phí theo người dùng khi nhóm hoặc đối tượng của bạn phát triển. Bản triển khai đi kèm với PostgreSQL và các ổ đĩa lưu trữ bền vững cho cả cơ sở dữ liệu và các tệp đã tải lên.
Các tính năng chính của Saltcorn
Trình tạo bố cục trực quan
Thiết kế các chế độ xem danh sách, chỉnh sửa và hiển thị với trình tạo kéo và thả được hỗ trợ bởi Craft.js, kết hợp các trường, hành động và thành phần nhúng mà không cần mã mẫu.
Các bảng quan hệ
Mô hình hóa dữ liệu của bạn với các cột có kiểu dữ liệu, khóa ngoại, trường tính toán và các ràng buộc trong một lược đồ được hỗ trợ bởi PostgreSQL thực sự, thay vì một bảng tính phẳng.
Hệ sinh thái Plugin
Cài đặt plugin cộng đồng cho các loại trường mới, giao diện, tích hợp, nhà cung cấp xác thực và các nguồn dữ liệu bên ngoài trực tiếp từ giao diện quản trị.
Quy trình làm việc và hành động
Kích hoạt các hành động phía máy chủ, các công việc theo lịch trình, webhooks và các quy trình làm việc dựa trên Blockly khi các bản ghi thay đổi để tự động hóa logic nghiệp vụ mà không cần dịch vụ tùy chỉnh.
Truy cập dựa trên vai trò
Xác định vai trò người dùng và quyền truy cập theo chế độ xem để quản trị viên nội bộ, tài khoản khách hàng và khách truy cập công cộng mỗi người đều thấy chính xác dữ liệu mà họ được phép.
Di động và ngoại tuyến
Tạo ứng dụng di động dựa trên Capacitor từ schema và views Saltcorn của bạn, với tính năng đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến trở lại kho lưu trữ PostgreSQL trung tâm.
Tại sao lại chạy Saltcorn trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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