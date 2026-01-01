Saltcorn là một nền tảng no-code mã nguồn mở để xây dựng các ứng dụng web và di động dựa trên cơ sở dữ liệu một cách trực quan. Xác định bảng, cấu hình các loại trường phong phú, thiết kế bố cục trong trình xây dựng kéo và thả, đính kèm các hành động và quy trình làm việc, và Saltcorn xử lý phần backend, xác thực, REST API và hiển thị — không yêu cầu mã kết nối.

Tự lưu trữ Saltcorn trên VPS của riêng bạn giữ dữ liệu khách hàng, hồ sơ nội bộ và các tệp đã tải lên bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp SaaS. Bạn kiểm soát việc lưu giữ, tích hợp, cài đặt plugin và vai trò truy cập, và bạn tránh được việc tính phí theo người dùng khi nhóm hoặc đối tượng của bạn phát triển. Bản triển khai đi kèm với PostgreSQL và các ổ đĩa lưu trữ bền vững cho cả cơ sở dữ liệu và các tệp đã tải lên.