Flarum là một nền tảng diễn đàn thế hệ mới định hình lại các cuộc thảo luận trực tuyến cho web hiện đại. Được xây dựng với phương pháp ưu tiên thiết bị di động, nó mang lại trải nghiệm thanh lịch, nhanh chóng và trực quan khuyến khích các cuộc trò chuyện có ý nghĩa. Không giống như phần mềm diễn đàn truyền thống lỗi thời và cồng kềnh, Flarum kết hợp các cập nhật theo thời gian thực, cuộn vô hạn và một hệ thống tiện ích mở rộng mạnh mẽ trong một giao diện sạch sẽ, không gây xao nhãng.

Tự host Flarum trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu cộng đồng của mình, không có phí mỗi người dùng và tự do cài đặt bất kỳ tiện ích mở rộng cộng đồng nào trong số hơn 200 tiện ích. Với MySQL xử lý lưu trữ dữ liệu và hơn 41 gói dịch thuật có sẵn, Flarum có thể mở rộng từ các nhóm sở thích nhỏ đến các cộng đồng chuyên nghiệp lớn.