Giảm giá lên đến 69% cho Flarum

Triển khai Flarum chỉ với một cú nhấp chuột.

Phần mềm diễn đàn mã nguồn mở hiện đại, trang nhã để xây dựng các cộng đồng trực tuyến gắn kết và phát triển mạnh mẽ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Flarum chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Flarum

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Flarum

Flarum là một nền tảng diễn đàn thế hệ mới định hình lại các cuộc thảo luận trực tuyến cho web hiện đại. Được xây dựng với phương pháp ưu tiên thiết bị di động, nó mang lại trải nghiệm thanh lịch, nhanh chóng và trực quan khuyến khích các cuộc trò chuyện có ý nghĩa. Không giống như phần mềm diễn đàn truyền thống lỗi thời và cồng kềnh, Flarum kết hợp các cập nhật theo thời gian thực, cuộn vô hạn và một hệ thống tiện ích mở rộng mạnh mẽ trong một giao diện sạch sẽ, không gây xao nhãng.

Tự host Flarum trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu cộng đồng của mình, không có phí mỗi người dùng và tự do cài đặt bất kỳ tiện ích mở rộng cộng đồng nào trong số hơn 200 tiện ích. Với MySQL xử lý lưu trữ dữ liệu và hơn 41 gói dịch thuật có sẵn, Flarum có thể mở rộng từ các nhóm sở thích nhỏ đến các cộng đồng chuyên nghiệp lớn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Flarum

Thiết kế ưu tiên di động

Giao diện thích ứng được xây dựng từ đầu cho thiết bị di động, mang lại trải nghiệm mượt mà trên mọi kích thước màn hình.

Hệ sinh thái tiện ích mở rộng phong phú

Hơn 200 tiện ích mở rộng cộng đồng cho phép bạn thêm đăng nhập mạng xã hội, đăng ký, cuộc thăm dò ý kiến và nhiều hơn nữa mà không cần chạm vào mã nguồn chính.

Cập nhật thời gian thực

Các cuộc thảo luận cập nhật trực tiếp mà không cần làm mới trang, giúp các cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng và hấp dẫn cho các cộng đồng năng động.

Tổ chức theo thẻ

Hệ thống thẻ linh hoạt cho phép bạn phân loại các cuộc thảo luận và cho phép người dùng chỉ theo dõi các chủ đề mà họ quan tâm.

Kiểm duyệt mạnh mẽ

Các công cụ gắn cờ, tạm ngưng và quản lý người dùng tích hợp sẵn cung cấp cho người kiểm duyệt quyền kiểm soát chi tiết đối với sức khỏe cộng đồng.

Tại sao lại chạy Flarum trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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