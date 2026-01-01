Triển khai Flarum chỉ với một cú nhấp chuột.
Phần mềm diễn đàn mã nguồn mở hiện đại, trang nhã để xây dựng các cộng đồng trực tuyến gắn kết và phát triển mạnh mẽ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Flarum
Flarum là một nền tảng diễn đàn thế hệ mới định hình lại các cuộc thảo luận trực tuyến cho web hiện đại. Được xây dựng với phương pháp ưu tiên thiết bị di động, nó mang lại trải nghiệm thanh lịch, nhanh chóng và trực quan khuyến khích các cuộc trò chuyện có ý nghĩa. Không giống như phần mềm diễn đàn truyền thống lỗi thời và cồng kềnh, Flarum kết hợp các cập nhật theo thời gian thực, cuộn vô hạn và một hệ thống tiện ích mở rộng mạnh mẽ trong một giao diện sạch sẽ, không gây xao nhãng.
Tự host Flarum trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu cộng đồng của mình, không có phí mỗi người dùng và tự do cài đặt bất kỳ tiện ích mở rộng cộng đồng nào trong số hơn 200 tiện ích. Với MySQL xử lý lưu trữ dữ liệu và hơn 41 gói dịch thuật có sẵn, Flarum có thể mở rộng từ các nhóm sở thích nhỏ đến các cộng đồng chuyên nghiệp lớn.
Các tính năng chính của Flarum
Thiết kế ưu tiên di động
Giao diện thích ứng được xây dựng từ đầu cho thiết bị di động, mang lại trải nghiệm mượt mà trên mọi kích thước màn hình.
Hệ sinh thái tiện ích mở rộng phong phú
Hơn 200 tiện ích mở rộng cộng đồng cho phép bạn thêm đăng nhập mạng xã hội, đăng ký, cuộc thăm dò ý kiến và nhiều hơn nữa mà không cần chạm vào mã nguồn chính.
Cập nhật thời gian thực
Các cuộc thảo luận cập nhật trực tiếp mà không cần làm mới trang, giúp các cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng và hấp dẫn cho các cộng đồng năng động.
Tổ chức theo thẻ
Hệ thống thẻ linh hoạt cho phép bạn phân loại các cuộc thảo luận và cho phép người dùng chỉ theo dõi các chủ đề mà họ quan tâm.
Kiểm duyệt mạnh mẽ
Các công cụ gắn cờ, tạm ngưng và quản lý người dùng tích hợp sẵn cung cấp cho người kiểm duyệt quyền kiểm soát chi tiết đối với sức khỏe cộng đồng.
Tại sao lại chạy Flarum trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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