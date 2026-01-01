Spree là một nền tảng thương mại điện tử headless mã nguồn mở hoàn toàn được xây dựng trên Ruby on Rails, cung cấp sức mạnh cho mọi thứ từ các cửa hàng bán một sản phẩm đến các thị trường B2B cấp doanh nghiệp và nền tảng đa nhà cung cấp. Nó đi kèm với một REST API hoàn chỉnh, một TypeScript SDK và một storefront Next.js sẵn sàng sản xuất để bạn có thể ra mắt một cửa hàng trực tuyến tùy chỉnh hoàn toàn mà không cần xây dựng backend từ đầu.

Tự host Spree trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu khách hàng, luồng thanh toán và danh mục sản phẩm — không chia sẻ doanh thu, không phí giao dịch và không có hạn chế từ nhà cung cấp về các payment gateways hoặc fulfilment services mà bạn có thể kết nối.