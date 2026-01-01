Triển khai Spree với cài đặt 1 nhấp.
Nền tảng thương mại điện tử headless mã nguồn mở để xây dựng các website bán hàng đa nhà cung cấp, B2B và xuyên biên giới.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Spree
Spree là một nền tảng thương mại điện tử headless mã nguồn mở hoàn toàn được xây dựng trên Ruby on Rails, cung cấp sức mạnh cho mọi thứ từ các cửa hàng bán một sản phẩm đến các thị trường B2B cấp doanh nghiệp và nền tảng đa nhà cung cấp. Nó đi kèm với một REST API hoàn chỉnh, một TypeScript SDK và một storefront Next.js sẵn sàng sản xuất để bạn có thể ra mắt một cửa hàng trực tuyến tùy chỉnh hoàn toàn mà không cần xây dựng backend từ đầu.
Tự host Spree trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu khách hàng, luồng thanh toán và danh mục sản phẩm — không chia sẻ doanh thu, không phí giao dịch và không có hạn chế từ nhà cung cấp về các payment gateways hoặc fulfilment services mà bạn có thể kết nối.
Các tính năng chính của Spree
Kiến trúc không đầu
Một REST API và TypeScript SDK hoàn chỉnh cho phép bạn xây dựng bất kỳ cửa hàng trực tuyến nào — Next.js, di động hoặc tùy chỉnh — trong khi Spree xử lý tất cả logic thương mại ở hậu trường.
Thị trường đa nhà cung cấp
Quản lý nhà cung cấp tích hợp sẵn cho phép bạn vận hành một thị trường với nhiều người bán, danh mục riêng biệt và thực hiện đơn hàng độc lập từ một cài đặt duy nhất.
Bán buôn B2B
Tạo nhóm khách hàng với giá tùy chỉnh, số lượng đặt hàng tối thiểu và điều khoản tín dụng để vận hành bán buôn B2B cùng với cửa hàng B2C của bạn mà không cần nền tảng thứ hai.
Thương mại xuyên biên giới
Hỗ trợ đa tiền tệ và đa ngôn ngữ tích hợp cho phép bạn bán hàng trên toàn cầu mà không cần plugin của bên thứ ba hoặc các giải pháp tạm thời cho từng quốc gia.
Tìm kiếm sản phẩm toàn văn
Tích hợp Meilisearch mang đến khả năng tìm kiếm sản phẩm chịu lỗi chính tả, trong mili giây, với tính năng lọc theo khía cạnh được tích hợp sẵn.
Tại sao lại chạy Spree trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
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