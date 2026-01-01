Triển khai InfluxDB 2 với 1 nhấp.
Nền tảng chuỗi thời gian hợp nhất kết hợp cơ sở dữ liệu, trực quan hóa, cảnh báo và xử lý dữ liệu trong một ứng dụng duy nhất.
Chọn gói VPS cho InfluxDB 2
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với InfluxDB 2
InfluxDB 2 là một nền tảng chuỗi thời gian được xây dựng chuyên biệt, xử lý việc thu thập, lưu trữ, truy vấn, trực quan hóa và cảnh báo trong một ứng dụng duy nhất. Được xây dựng trên công cụ lưu trữ TSM với ngôn ngữ truy vấn Flux, nó cung cấp khả năng thu thập dữ liệu thông lượng cao và nén hiệu quả cùng với giao diện người dùng web hiện đại — loại bỏ nhu cầu tích hợp các công cụ riêng biệt như Grafana hoặc Kapacitor cho các quy trình làm việc quan sát cơ bản.
Tự host InfluxDB 2 trên VPS của riêng bạn giúp loại bỏ chi phí định giá theo từng điểm dữ liệu và chi phí thoát dữ liệu thường thấy trong các dịch vụ đám mây được quản lý. Bạn có được chi phí dự đoán được cho các đội thiết bị IoT, giám sát cơ sở hạ tầng và các đường ống dữ liệu tài chính bất kể khối lượng thu thập dữ liệu, với bộ nhớ lưu trữ bền vững trong nhiều năm dữ liệu đo từ xa lịch sử.
Các tính năng chính của InfluxDB 2
Flux Query Language
Flux là một ngôn ngữ kịch bản chức năng được xây dựng chuyên biệt cho dữ liệu chuỗi thời gian, cho phép chuyển đổi, tổng hợp và kết hợp nhiều nguồn trong một truy vấn duy nhất.
Web UI tích hợp
Giao diện tích hợp sẵn bao gồm trình tạo truy vấn trực quan, dashboard editor và data explorer, vì vậy không cần công cụ trực quan hóa bên ngoài để bắt đầu.
Cảnh báo tích hợp
Cấu hình ngưỡng và kiểm tra deadman trực tiếp trong InfluxDB 2 với các điểm cuối thông báo cho Slack, PagerDuty, webhook HTTP và hơn thế nữa.
Công cụ tác vụ
Lên lịch các script Flux để downsampling, chuyển đổi ETL và tổng hợp dữ liệu mà không cần các cron job bên ngoài hoặc các dịch vụ pipeline riêng biệt.
Kiểm soát truy cập dựa trên mã thông báo
Mã thông báo đọc/ghi chi tiết được giới hạn trong các vùng chứa cụ thể cho phép kiểm soát truy cập chi tiết cho nhiều nhóm và ứng dụng chia sẻ một phiên bản.
Tại sao lại chạy InfluxDB 2 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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