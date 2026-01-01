InfluxDB 2 là một nền tảng chuỗi thời gian được xây dựng chuyên biệt, xử lý việc thu thập, lưu trữ, truy vấn, trực quan hóa và cảnh báo trong một ứng dụng duy nhất. Được xây dựng trên công cụ lưu trữ TSM với ngôn ngữ truy vấn Flux, nó cung cấp khả năng thu thập dữ liệu thông lượng cao và nén hiệu quả cùng với giao diện người dùng web hiện đại — loại bỏ nhu cầu tích hợp các công cụ riêng biệt như Grafana hoặc Kapacitor cho các quy trình làm việc quan sát cơ bản.

Tự host InfluxDB 2 trên VPS của riêng bạn giúp loại bỏ chi phí định giá theo từng điểm dữ liệu và chi phí thoát dữ liệu thường thấy trong các dịch vụ đám mây được quản lý. Bạn có được chi phí dự đoán được cho các đội thiết bị IoT, giám sát cơ sở hạ tầng và các đường ống dữ liệu tài chính bất kể khối lượng thu thập dữ liệu, với bộ nhớ lưu trữ bền vững trong nhiều năm dữ liệu đo từ xa lịch sử.