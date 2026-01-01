Giảm giá lên đến 69% cho Rybbit

Triển khai Rybbit với một nhấp cài đặt.

Nền tảng phân tích web mã nguồn mở hiện đại theo dõi hành vi của khách truy cập mà không cần cookie, script theo dõi hoặc thu thập dữ liệu xâm phạm.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Rybbit với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Rybbit

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Rybbit

Rybbit là một nền tảng web analytics ưu tiên quyền riêng tư, được thiết kế như một giải pháp thay thế hiện đại cho Google Analytics. Nền tảng này cung cấp pageviews, sessions, bounce rates, referrers, geographic data và session replays mà không sử dụng cookies hoặc theo dõi đa trang web — giúp việc tuân thủ GDPR trở thành một tính năng tích hợp sẵn thay vì một yếu tố bổ sung.

Được hỗ trợ bởi ClickHouse để lưu trữ sự kiện hiệu suất cao và PostgreSQL cho dữ liệu ứng dụng, Rybbit xử lý khối lượng sự kiện lớn với các truy vấn dashboard nhanh chóng. Tự host loại bỏ phí mỗi trang web và giới hạn lưu giữ dữ liệu, mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu khách truy cập trên tất cả các tài sản của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Rybbit

Theo dõi không Cookie

Theo dõi khách truy cập mà không cần cookie hoặc dấu vân tay số, loại bỏ sự cần thiết của các biểu ngữ đồng ý trong khi vẫn tuân thủ GDPR và CCPA.

Phiên phát lại

Ghi lại và phát lại các phiên người dùng để hiểu chính xác cách khách truy cập điều hướng trang web của bạn và nơi họ rời đi.

Theo dõi sự kiện tùy chỉnh

Thu thập mọi tương tác của người dùng với các sự kiện tùy chỉnh và thuộc tính JSON để phân tích phễu chi tiết và tối ưu hóa chuyển đổi.

Bảng điều khiển thời gian thực

Xem số lượng khách truy cập trực tiếp, các trang đang hoạt động và cập nhật số liệu tức thì để bạn có thể theo dõi các đợt tăng đột biến lưu lượng truy cập ngay khi chúng xảy ra.

Hỗ trợ đa trang web

Quản lý phân tích cho nhiều trang web từ một bảng điều khiển duy nhất với quyền kiểm soát truy cập cấp tổ chức cho các nhóm.

Tại sao lại chạy Rybbit trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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