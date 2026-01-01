Triển khai Rybbit với một nhấp cài đặt.
Nền tảng phân tích web mã nguồn mở hiện đại theo dõi hành vi của khách truy cập mà không cần cookie, script theo dõi hoặc thu thập dữ liệu xâm phạm.
Chọn gói VPS cho Rybbit
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Rybbit
Rybbit là một nền tảng web analytics ưu tiên quyền riêng tư, được thiết kế như một giải pháp thay thế hiện đại cho Google Analytics. Nền tảng này cung cấp pageviews, sessions, bounce rates, referrers, geographic data và session replays mà không sử dụng cookies hoặc theo dõi đa trang web — giúp việc tuân thủ GDPR trở thành một tính năng tích hợp sẵn thay vì một yếu tố bổ sung.
Được hỗ trợ bởi ClickHouse để lưu trữ sự kiện hiệu suất cao và PostgreSQL cho dữ liệu ứng dụng, Rybbit xử lý khối lượng sự kiện lớn với các truy vấn dashboard nhanh chóng. Tự host loại bỏ phí mỗi trang web và giới hạn lưu giữ dữ liệu, mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu khách truy cập trên tất cả các tài sản của bạn.
Các tính năng chính của Rybbit
Theo dõi không Cookie
Theo dõi khách truy cập mà không cần cookie hoặc dấu vân tay số, loại bỏ sự cần thiết của các biểu ngữ đồng ý trong khi vẫn tuân thủ GDPR và CCPA.
Phiên phát lại
Ghi lại và phát lại các phiên người dùng để hiểu chính xác cách khách truy cập điều hướng trang web của bạn và nơi họ rời đi.
Theo dõi sự kiện tùy chỉnh
Thu thập mọi tương tác của người dùng với các sự kiện tùy chỉnh và thuộc tính JSON để phân tích phễu chi tiết và tối ưu hóa chuyển đổi.
Bảng điều khiển thời gian thực
Xem số lượng khách truy cập trực tiếp, các trang đang hoạt động và cập nhật số liệu tức thì để bạn có thể theo dõi các đợt tăng đột biến lưu lượng truy cập ngay khi chúng xảy ra.
Hỗ trợ đa trang web
Quản lý phân tích cho nhiều trang web từ một bảng điều khiển duy nhất với quyền kiểm soát truy cập cấp tổ chức cho các nhóm.
Tại sao lại chạy Rybbit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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