Triển khai Ente với một nhấp.
Mã hóa đầu cuối, sao lưu ảnh và video mã nguồn mở với album được chia sẻ và học máy trên thiết bị.
Chọn gói VPS cho Ente
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ente
Ente là một dịch vụ ảnh và video mã nguồn mở hoàn toàn, mã hóa đầu cuối, đặt quyền riêng tư lên hàng đầu. Mọi tệp đều được mã hóa trên thiết bị của bạn trước khi nó chạm đến máy chủ, vì vậy chỉ bạn và những người bạn mời rõ ràng mới có thể xem được những kỷ niệm của bạn.
Tự host Ente trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn đối với cơ sở dữ liệu cơ bản và bộ nhớ đối tượng tương thích S3, đồng thời vẫn giữ nguyên các ứng dụng web, di động và máy tính để bàn được trau chuốt mà dịch vụ công cộng đang sử dụng. Album gia đình, liên kết công khai, nhận diện khuôn mặt trên thiết bị và bộ nhớ không giới hạn đều nằm dưới sự kiểm soát của bạn thay vì của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Ente
Mã hóa đầu cuối
Mọi ảnh và video đều được mã hóa trên thiết bị của bạn bằng các nguyên thủy được kiểm toán mật mã trước khi được tải lên, vì vậy cả máy chủ lẫn bất kỳ ai khác đều không thể đọc thư viện của bạn.
Ứng dụng khách đa nền tảng
Ứng dụng iOS và Android gốc, ứng dụng máy tính để bàn cho macOS, Windows và Linux, cộng với một ứng dụng web giúp thư viện của bạn có thể truy cập được ở mọi nơi với tính năng sao lưu tự động trong nền.
Album gia đình đã chia sẻ
Tạo album được chia sẻ với các thành viên trong gia đình hoặc gửi các liên kết công khai với mật khẩu tùy chọn và thời hạn sử dụng, tất cả mà không làm lộ các tệp cơ bản ở dạng văn bản thuần túy.
Nhận diện khuôn mặt trên thiết bị
Học máy chạy hoàn toàn trên máy khách để nhóm người, phát hiện đối tượng và cung cấp tính năng tìm kiếm ngữ nghĩa mà không bao giờ gửi dữ liệu chưa được mã hóa đến máy chủ.
Lưu trữ tương thích S3
MinIO bucket tích hợp sẵn lưu trữ các đối tượng cục bộ trên VPS và có thể được thay thế bằng Backblaze B2, Wasabi hoặc bất kỳ nhà cung cấp tương thích S3 nào khi thư viện phát triển.
Ứng dụng mã nguồn mở
Mọi thành phần, bao gồm ứng dụng di động và máy tính để bàn, đều có mã nguồn mở và có thể kiểm toán độc lập để bạn có thể tự mình xác minh mật mã.
Tại sao lại chạy Ente trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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