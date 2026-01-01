Ente là một dịch vụ ảnh và video mã nguồn mở hoàn toàn, mã hóa đầu cuối, đặt quyền riêng tư lên hàng đầu. Mọi tệp đều được mã hóa trên thiết bị của bạn trước khi nó chạm đến máy chủ, vì vậy chỉ bạn và những người bạn mời rõ ràng mới có thể xem được những kỷ niệm của bạn.

Tự host Ente trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn đối với cơ sở dữ liệu cơ bản và bộ nhớ đối tượng tương thích S3, đồng thời vẫn giữ nguyên các ứng dụng web, di động và máy tính để bàn được trau chuốt mà dịch vụ công cộng đang sử dụng. Album gia đình, liên kết công khai, nhận diện khuôn mặt trên thiết bị và bộ nhớ không giới hạn đều nằm dưới sự kiểm soát của bạn thay vì của bên thứ ba.