Triển khai MySQL với cài đặt một nhấp.
Cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, vận hành các ứng dụng web và nền tảng trên toàn cầu.
Chọn gói VPS cho MySQL
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MySQL
MySQL là cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, được tin cậy làm lớp dữ liệu cho vô số trang web, sản phẩm SaaS và ứng dụng kinh doanh. Nó kết hợp khả năng tuân thủ ACID đầy đủ thông qua công cụ lưu trữ InnoDB với khả năng sao chép đã được chứng minh, một phương ngữ SQL trưởng thành và hỗ trợ trình điều khiển rộng rãi trên mọi ngôn ngữ lập trình chính, vì vậy các ứng dụng và framework bạn đang sử dụng có thể kết nối với nó mà không cần thay đổi.
Chạy MySQL trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn CPU, bộ nhớ và ổ đĩa chuyên dụng cho các truy vấn của bạn, toàn quyền kiểm soát cấu hình và điều chỉnh, và một máy chủ cơ sở dữ liệu dùng chung duy nhất cho tất cả các ứng dụng của bạn — mà không phải chịu phí định kỳ và giới hạn tài nguyên của các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý.
Các tính năng chính của MySQL
Giao dịch ACID
Công cụ InnoDB cung cấp đầy đủ các giao dịch có tính nguyên tử, nhất quán, cô lập và bền vững, giúp giữ cho dữ liệu của bạn chính xác dưới các thao tác ghi đồng thời và sự cố.
Hệ sinh thái rộng lớn
Trình điều khiển gốc cho PHP, Python, Java, Node.js, Go và nhiều ngôn ngữ khác có nghĩa là hầu hết mọi framework và công cụ đều kết nối với MySQL ngay lập tức.
Nhân bản và Mở rộng
Sao chép nguồn-bản sao và sao chép nhóm tích hợp cho phép bạn mở rộng khả năng đọc và xây dựng các cấu trúc liên kết có tính sẵn sàng cao khi khối lượng công việc của bạn tăng lên.
Hỗ trợ tài liệu JSON
Kiểu dữ liệu JSON gốc có tính năng lập chỉ mục cho phép bạn lưu trữ dữ liệu tài liệu linh hoạt cùng với các bảng quan hệ trong một cơ sở dữ liệu duy nhất.
SQL Engine trưởng thành
Hàm cửa sổ, CTEs và bộ tối ưu hóa dựa trên chi phí cung cấp khả năng truy vấn nhanh chóng, biểu cảm cho mọi thứ từ tra cứu đơn giản đến phân tích phức tạp.
Tại sao lại chạy MySQL trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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