MySQL là cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, được tin cậy làm lớp dữ liệu cho vô số trang web, sản phẩm SaaS và ứng dụng kinh doanh. Nó kết hợp khả năng tuân thủ ACID đầy đủ thông qua công cụ lưu trữ InnoDB với khả năng sao chép đã được chứng minh, một phương ngữ SQL trưởng thành và hỗ trợ trình điều khiển rộng rãi trên mọi ngôn ngữ lập trình chính, vì vậy các ứng dụng và framework bạn đang sử dụng có thể kết nối với nó mà không cần thay đổi.

Chạy MySQL trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn CPU, bộ nhớ và ổ đĩa chuyên dụng cho các truy vấn của bạn, toàn quyền kiểm soát cấu hình và điều chỉnh, và một máy chủ cơ sở dữ liệu dùng chung duy nhất cho tất cả các ứng dụng của bạn — mà không phải chịu phí định kỳ và giới hạn tài nguyên của các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý.