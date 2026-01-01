Giảm giá lên đến 69% cho MySQL

Triển khai MySQL với cài đặt một nhấp.

Cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, vận hành các ứng dụng web và nền tảng trên toàn cầu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai MySQL với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho MySQL

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với MySQL

MySQL là cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, được tin cậy làm lớp dữ liệu cho vô số trang web, sản phẩm SaaS và ứng dụng kinh doanh. Nó kết hợp khả năng tuân thủ ACID đầy đủ thông qua công cụ lưu trữ InnoDB với khả năng sao chép đã được chứng minh, một phương ngữ SQL trưởng thành và hỗ trợ trình điều khiển rộng rãi trên mọi ngôn ngữ lập trình chính, vì vậy các ứng dụng và framework bạn đang sử dụng có thể kết nối với nó mà không cần thay đổi.

Chạy MySQL trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn CPU, bộ nhớ và ổ đĩa chuyên dụng cho các truy vấn của bạn, toàn quyền kiểm soát cấu hình và điều chỉnh, và một máy chủ cơ sở dữ liệu dùng chung duy nhất cho tất cả các ứng dụng của bạn — mà không phải chịu phí định kỳ và giới hạn tài nguyên của các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của MySQL

Giao dịch ACID

Công cụ InnoDB cung cấp đầy đủ các giao dịch có tính nguyên tử, nhất quán, cô lập và bền vững, giúp giữ cho dữ liệu của bạn chính xác dưới các thao tác ghi đồng thời và sự cố.

Hệ sinh thái rộng lớn

Trình điều khiển gốc cho PHP, Python, Java, Node.js, Go và nhiều ngôn ngữ khác có nghĩa là hầu hết mọi framework và công cụ đều kết nối với MySQL ngay lập tức.

Nhân bản và Mở rộng

Sao chép nguồn-bản sao và sao chép nhóm tích hợp cho phép bạn mở rộng khả năng đọc và xây dựng các cấu trúc liên kết có tính sẵn sàng cao khi khối lượng công việc của bạn tăng lên.

Hỗ trợ tài liệu JSON

Kiểu dữ liệu JSON gốc có tính năng lập chỉ mục cho phép bạn lưu trữ dữ liệu tài liệu linh hoạt cùng với các bảng quan hệ trong một cơ sở dữ liệu duy nhất.

SQL Engine trưởng thành

Hàm cửa sổ, CTEs và bộ tối ưu hóa dựa trên chi phí cung cấp khả năng truy vấn nhanh chóng, biểu cảm cho mọi thứ từ tra cứu đơn giản đến phân tích phức tạp.

Tại sao lại chạy MySQL trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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