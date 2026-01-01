Triển khai Tautulli chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ đồng hành giám sát và phân tích cho Plex Media Server với số liệu thống kê chi tiết và thông báo tùy chỉnh.
Chọn gói VPS cho Tautulli
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Tautulli
Tautulli là một công cụ giám sát và theo dõi dựa trên Python được xây dựng đặc biệt cho Plex Media Server. Nó ghi lại mọi sự kiện phát — ai đã xem gì, khi nào, ở chất lượng nào và từ thiết bị nào — và trình bày dữ liệu dưới dạng biểu đồ phong phú và bảng lịch sử có thể lọc.
Tự host Tautulli trên một VPS cùng với hoặc tách biệt khỏi máy chủ Plex của bạn sẽ cung cấp cho bạn số liệu thống kê liên tục và gửi thông báo qua Discord, Slack, Telegram và email mà không cần dựa vào các dịch vụ đám mây của Plex. Nó kết nối với bất kỳ máy chủ Plex nào qua mạng.
Các tính năng chính của Tautulli
Lịch sử phát
Mọi luồng đều được ghi lại cùng với người dùng, thiết bị, chất lượng và thời lượng để bạn có một bản ghi đầy đủ về hoạt động của máy chủ phương tiện.
Thông báo tùy chỉnh
Gửi cảnh báo cho nội dung mới, bắt đầu luồng, chuyển mã hoặc đăng nhập người dùng qua Discord, Slack, Telegram, email và hơn thế nữa.
Bảng điều khiển thống kê
Biểu đồ trực quan hiển thị các luồng đồng thời, mức sử dụng băng thông, phương tiện phổ biến và hoạt động của từng người dùng trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
Hỗ trợ bản tin
Tự động tạo và gửi các bản tin email giới thiệu các bộ phim và tập mới được thêm vào cho người dùng Plex của bạn.
Tại sao lại chạy Tautulli trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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