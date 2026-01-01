Tautulli là một công cụ giám sát và theo dõi dựa trên Python được xây dựng đặc biệt cho Plex Media Server. Nó ghi lại mọi sự kiện phát — ai đã xem gì, khi nào, ở chất lượng nào và từ thiết bị nào — và trình bày dữ liệu dưới dạng biểu đồ phong phú và bảng lịch sử có thể lọc.

Tự host Tautulli trên một VPS cùng với hoặc tách biệt khỏi máy chủ Plex của bạn sẽ cung cấp cho bạn số liệu thống kê liên tục và gửi thông báo qua Discord, Slack, Telegram và email mà không cần dựa vào các dịch vụ đám mây của Plex. Nó kết nối với bất kỳ máy chủ Plex nào qua mạng.