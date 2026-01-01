Triển khai OSRM với 1 nhấp
Công cụ định tuyến OpenStreetMap hiệu suất cao với giao diện người dùng chỉ đường tích hợp cho điều hướng ô tô, xe đạp và đi bộ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) là một công cụ định tuyến hiệu suất cao cho các tuyến đường ngắn nhất trong mạng lưới đường bộ được xây dựng từ dữ liệu OpenStreetMap. Nó cung cấp chỉ dẫn từng chặng, đường đẳng thời, ma trận khoảng cách, khớp bản đồ và tối ưu hóa chuyến đi thông qua một HTTP API rõ ràng, và được sử dụng trong sản xuất bởi openstreetmap.org và nhiều sản phẩm bản đồ thương mại.
Mẫu này đi kèm với phần phụ trợ định tuyến chính thức cùng với phần giao diện người dùng chỉ dẫn chính thức, để bạn có được giao diện người dùng bản đồ hoạt động ngay lập tức. Tự lưu trữ OSRM trên VPS của riêng bạn loại bỏ hạn ngạch mỗi yêu cầu và các bậc giá, giữ cho các truy vấn vị trí riêng tư và cho phép bạn hoán đổi bất kỳ khu vực OpenStreetMap nào bạn cần mà không chia sẻ dữ liệu đo từ xa với bên thứ ba.
Các tính năng chính của OSRM
UI chỉ đường tích hợp
Giao diện người dùng OSRM chính thức được cấu hình sẵn để hoạt động với backend của bạn, cung cấp cho bạn một bản đồ định tuyến tương tác mà không cần viết bất kỳ dòng mã nào.
Định tuyến dưới mili giây
Công cụ Dijkstra đa cấp trả về các tuyến đường quy mô lục địa chỉ trong vài mili giây, ngay cả trên phần cứng VPS khiêm tốn.
API định tuyến đầy đủ
Các điểm cuối cho tuyến đường, bảng, khớp, chuyến đi, ô và gần nhất cho phép bạn xây dựng chỉ đường, ma trận ETA, khớp bản đồ GPS và các bộ giải TSP trên đó.
Khu vực OSM tùy chỉnh
Chỉ định container khởi tạo đi kèm tới bất kỳ bản trích xuất Geofabrik nào để cung cấp định tuyến cho một tập dữ liệu cấp quốc gia, châu lục hoặc toàn cầu tùy chọn của bạn.
Nhiều hồ sơ du lịch
Chuyển đổi cấu hình Lua đi kèm giữa ô tô, xe đạp và đi bộ để điều chỉnh định tuyến phù hợp với trường hợp sử dụng mà bạn đang triển khai.
Không hạn mức hoặc khóa API
Chạy các truy vấn không giới hạn đối với phiên bản của riêng bạn mà không có giới hạn tốc độ, bất ngờ về chi phí hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.
Tại sao lại chạy OSRM trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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