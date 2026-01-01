OSRM (Open Source Routing Machine) là một công cụ định tuyến hiệu suất cao cho các tuyến đường ngắn nhất trong mạng lưới đường bộ được xây dựng từ dữ liệu OpenStreetMap. Nó cung cấp chỉ dẫn từng chặng, đường đẳng thời, ma trận khoảng cách, khớp bản đồ và tối ưu hóa chuyến đi thông qua một HTTP API rõ ràng, và được sử dụng trong sản xuất bởi openstreetmap.org và nhiều sản phẩm bản đồ thương mại.

Mẫu này đi kèm với phần phụ trợ định tuyến chính thức cùng với phần giao diện người dùng chỉ dẫn chính thức, để bạn có được giao diện người dùng bản đồ hoạt động ngay lập tức. Tự lưu trữ OSRM trên VPS của riêng bạn loại bỏ hạn ngạch mỗi yêu cầu và các bậc giá, giữ cho các truy vấn vị trí riêng tư và cho phép bạn hoán đổi bất kỳ khu vực OpenStreetMap nào bạn cần mà không chia sẻ dữ liệu đo từ xa với bên thứ ba.