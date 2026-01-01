Papra là một nền tảng quản lý và lưu trữ tài liệu mã nguồn mở được thiết kế để lưu trữ dài hạn và dễ dàng truy xuất các tài liệu cá nhân và tổ chức — biên lai, bảo hành, hợp đồng và bất cứ thứ gì bạn cần giữ. Không giống như các giải pháp DMS cồng kềnh, Papra tập trung vào sự đơn giản: tải lên tài liệu, gắn thẻ, tìm kiếm và tìm lại chúng nhiều năm sau.

Tự host Papra trên VPS của riêng bạn sẽ đặt tài liệu của bạn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba, không có phí cho mỗi tài liệu và không có giới hạn lưu trữ ngoài ổ đĩa của riêng bạn. Cơ sở dữ liệu SQLite tích hợp sẵn có nghĩa là không có phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng — chỉ cần một container và một volume.