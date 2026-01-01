Triển khai Yuvomi với 1 nhấp.
Ứng dụng lập kế hoạch gia đình tự lưu trữ riêng tư cho các tác vụ, lịch, bữa ăn, mua sắm và ngân sách gia đình trong một ứng dụng ưu tiên thiết bị di động.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Yuvomi
Yuvomi là một ứng dụng tổ chức gia đình mã nguồn mở tích hợp các tác vụ, lịch dùng chung, danh sách mua sắm, kế hoạch bữa ăn, công thức nấu ăn, ngân sách và ghi chú gia đình vào một ứng dụng web tiến bộ (PWA) ưu tiên thiết bị di động duy nhất. Mỗi mô-đun đều độc lập, vì vậy bạn có thể chỉ sử dụng những phần phù hợp với gia đình mình và bỏ qua phần còn lại.
Tự host Yuvomi trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu gia đình nhạy cảm — lịch trình, hóa đơn, danh bạ, nhắc nhở y tế — tránh xa các dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Cơ sở dữ liệu SQLite hỗ trợ mã hóa AES-256 tùy chọn khi không hoạt động, và một trình lập lịch tích hợp xử lý các bản sao lưu tự động để thông tin gia đình bạn luôn riêng tư mà không phải từ bỏ sự tiện lợi.
Các tính năng chính của Yuvomi
Lập kế hoạch gia đình chung
Phối hợp các công việc, lịch, bữa ăn và danh sách mua sắm giữa tất cả các thành viên trong gia đình với các giao việc và thông báo đa người dùng.
PWA ưu tiên thiết bị di động
Cài đặt dưới dạng một ứng dụng web tiến bộ mang lại cảm giác tự nhiên trên điện thoại và máy tính bảng, với các chế độ xem có thể dùng ngoại tuyến để quản lý công việc gia đình khi đang di chuyển.
Tích hợp lịch
Đồng bộ hóa với Lịch Google, iCloud qua CalDAV, thiết bị Apple và đăng ký ICS để giữ mọi lịch trình hiện có ở một nơi.
Kho lưu trữ SQLite được mã hóa
Mã hóa SQLCipher AES-256 tùy chọn bảo vệ dữ liệu gia đình đang lưu trữ, và các bản sao lưu theo lịch trình có thể sao chép đến bất kỳ đích WebDAV nào.
Bộ công cụ gia đình mô-đun
Chỉ bật các mô-đun bạn cần — ngân sách, lập kế hoạch bữa ăn, công thức nấu ăn, sinh nhật, danh bạ, tài liệu hoặc quản lý nhà cửa — và bỏ qua những cái còn lại.
Riêng tư và không theo dõi
Không có trình theo dõi bên thứ ba, không có đo từ xa và giấy phép MIT giúp dữ liệu gia đình của bạn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của riêng bạn trên VPS của bạn.
Tại sao lại chạy Yuvomi trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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