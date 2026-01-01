Giảm giá lên đến 69% cho Yuvomi

Triển khai Yuvomi với 1 nhấp.

Ứng dụng lập kế hoạch gia đình tự lưu trữ riêng tư cho các tác vụ, lịch, bữa ăn, mua sắm và ngân sách gia đình trong một ứng dụng ưu tiên thiết bị di động.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Yuvomi với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Yuvomi

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Yuvomi

Yuvomi là một ứng dụng tổ chức gia đình mã nguồn mở tích hợp các tác vụ, lịch dùng chung, danh sách mua sắm, kế hoạch bữa ăn, công thức nấu ăn, ngân sách và ghi chú gia đình vào một ứng dụng web tiến bộ (PWA) ưu tiên thiết bị di động duy nhất. Mỗi mô-đun đều độc lập, vì vậy bạn có thể chỉ sử dụng những phần phù hợp với gia đình mình và bỏ qua phần còn lại.

Tự host Yuvomi trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu gia đình nhạy cảm — lịch trình, hóa đơn, danh bạ, nhắc nhở y tế — tránh xa các dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Cơ sở dữ liệu SQLite hỗ trợ mã hóa AES-256 tùy chọn khi không hoạt động, và một trình lập lịch tích hợp xử lý các bản sao lưu tự động để thông tin gia đình bạn luôn riêng tư mà không phải từ bỏ sự tiện lợi.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Yuvomi

Lập kế hoạch gia đình chung

Phối hợp các công việc, lịch, bữa ăn và danh sách mua sắm giữa tất cả các thành viên trong gia đình với các giao việc và thông báo đa người dùng.

PWA ưu tiên thiết bị di động

Cài đặt dưới dạng một ứng dụng web tiến bộ mang lại cảm giác tự nhiên trên điện thoại và máy tính bảng, với các chế độ xem có thể dùng ngoại tuyến để quản lý công việc gia đình khi đang di chuyển.

Tích hợp lịch

Đồng bộ hóa với Lịch Google, iCloud qua CalDAV, thiết bị Apple và đăng ký ICS để giữ mọi lịch trình hiện có ở một nơi.

Kho lưu trữ SQLite được mã hóa

Mã hóa SQLCipher AES-256 tùy chọn bảo vệ dữ liệu gia đình đang lưu trữ, và các bản sao lưu theo lịch trình có thể sao chép đến bất kỳ đích WebDAV nào.

Bộ công cụ gia đình mô-đun

Chỉ bật các mô-đun bạn cần — ngân sách, lập kế hoạch bữa ăn, công thức nấu ăn, sinh nhật, danh bạ, tài liệu hoặc quản lý nhà cửa — và bỏ qua những cái còn lại.

Riêng tư và không theo dõi

Không có trình theo dõi bên thứ ba, không có đo từ xa và giấy phép MIT giúp dữ liệu gia đình của bạn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của riêng bạn trên VPS của bạn.

Tại sao lại chạy Yuvomi trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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