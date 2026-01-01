Yuvomi là một ứng dụng tổ chức gia đình mã nguồn mở tích hợp các tác vụ, lịch dùng chung, danh sách mua sắm, kế hoạch bữa ăn, công thức nấu ăn, ngân sách và ghi chú gia đình vào một ứng dụng web tiến bộ (PWA) ưu tiên thiết bị di động duy nhất. Mỗi mô-đun đều độc lập, vì vậy bạn có thể chỉ sử dụng những phần phù hợp với gia đình mình và bỏ qua phần còn lại.

Tự host Yuvomi trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu gia đình nhạy cảm — lịch trình, hóa đơn, danh bạ, nhắc nhở y tế — tránh xa các dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Cơ sở dữ liệu SQLite hỗ trợ mã hóa AES-256 tùy chọn khi không hoạt động, và một trình lập lịch tích hợp xử lý các bản sao lưu tự động để thông tin gia đình bạn luôn riêng tư mà không phải từ bỏ sự tiện lợi.