Fireshare là một nền tảng chia sẻ phương tiện tự host được thiết kế để chia sẻ các clip game, video và hình ảnh thông qua các liên kết có thể chia sẻ riêng biệt cho từng mục. Tải lên bản ghi của bạn một lần và chia sẻ chúng riêng lẻ với bạn bè hoặc công khai — mỗi clip sẽ có URL riêng, với tùy chọn bảo vệ bằng mật khẩu cho các mục bạn muốn giữ bán riêng tư.

Không giống như các dịch vụ video đám mây, Fireshare chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn không giới hạn tải lên, không có hình mờ và không yêu cầu tài khoản đối với người xem. Nội dung được sắp xếp theo game, có thể duyệt qua nguồn cấp dữ liệu công khai hoặc riêng tư và có thể đăng ký qua RSS — mang đến cho khán giả của bạn một nơi thích hợp cho nội dung video của bạn mà không cần gửi họ đến một nền tảng bên thứ ba.