Triển khai Fireshare với 1 nhấp.
Nền tảng chia sẻ video và hình ảnh tự host cho các đoạn clip game với các liên kết có thể chia sẻ độc đáo và quyền truy cập được bảo vệ bằng mật khẩu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.
Những gì bạn có thể xây dựng với Fireshare
Fireshare là một nền tảng chia sẻ phương tiện tự host được thiết kế để chia sẻ các clip game, video và hình ảnh thông qua các liên kết có thể chia sẻ riêng biệt cho từng mục. Tải lên bản ghi của bạn một lần và chia sẻ chúng riêng lẻ với bạn bè hoặc công khai — mỗi clip sẽ có URL riêng, với tùy chọn bảo vệ bằng mật khẩu cho các mục bạn muốn giữ bán riêng tư.
Không giống như các dịch vụ video đám mây, Fireshare chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn không giới hạn tải lên, không có hình mờ và không yêu cầu tài khoản đối với người xem. Nội dung được sắp xếp theo game, có thể duyệt qua nguồn cấp dữ liệu công khai hoặc riêng tư và có thể đăng ký qua RSS — mang đến cho khán giả của bạn một nơi thích hợp cho nội dung video của bạn mà không cần gửi họ đến một nền tảng bên thứ ba.
Các tính năng chính của Fireshare
Liên kết chia sẻ theo từng clip
Mọi video và hình ảnh đều có một URL công khai duy nhất mà bạn có thể chia sẻ trực tiếp — không bắt buộc tạo tài khoản hoặc chuyển hướng nền tảng cho người xem.
Chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu
Khóa các clip riêng lẻ hoặc toàn bộ nguồn cấp dữ liệu của bạn bằng mật khẩu để bạn kiểm soát chính xác ai có thể xem nội dung của mình.
Tổ chức dựa trên trò chơi
Gắn thẻ và duyệt nội dung theo tên trò chơi, giữ cho các clip của bạn được sắp xếp gọn gàng và giúp người xem dễ dàng tìm thấy cảnh quay cho một trò chơi cụ thể.
Hỗ trợ RSS Feed
Fireshare tạo nguồn cấp RSS để người theo dõi có thể đăng ký và nhận thông báo bất cứ khi nào bạn xuất bản clip hoặc hình ảnh mới.
Chuyển mã video tích hợp
Transcoding dựa trên CPU tự động xử lý các tệp tải lên thành các định dạng được tối ưu hóa cho web, nhờ đó các clip phát mượt mà trên mọi trình duyệt mà không cần chuyển đổi thủ công.
Tại sao lại chạy Fireshare trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Vị trí máy chủ được đề xuất:
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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