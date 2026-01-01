Giảm giá lên đến 69% cho Fireshare

Triển khai Fireshare với 1 nhấp.

Nền tảng chia sẻ video và hình ảnh tự host cho các đoạn clip game với các liên kết có thể chia sẻ độc đáo và quyền truy cập được bảo vệ bằng mật khẩu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Fireshare với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Fireshare

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Fireshare

Fireshare là một nền tảng chia sẻ phương tiện tự host được thiết kế để chia sẻ các clip game, video và hình ảnh thông qua các liên kết có thể chia sẻ riêng biệt cho từng mục. Tải lên bản ghi của bạn một lần và chia sẻ chúng riêng lẻ với bạn bè hoặc công khai — mỗi clip sẽ có URL riêng, với tùy chọn bảo vệ bằng mật khẩu cho các mục bạn muốn giữ bán riêng tư.

Không giống như các dịch vụ video đám mây, Fireshare chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn không giới hạn tải lên, không có hình mờ và không yêu cầu tài khoản đối với người xem. Nội dung được sắp xếp theo game, có thể duyệt qua nguồn cấp dữ liệu công khai hoặc riêng tư và có thể đăng ký qua RSS — mang đến cho khán giả của bạn một nơi thích hợp cho nội dung video của bạn mà không cần gửi họ đến một nền tảng bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Fireshare

Liên kết chia sẻ theo từng clip

Mọi video và hình ảnh đều có một URL công khai duy nhất mà bạn có thể chia sẻ trực tiếp — không bắt buộc tạo tài khoản hoặc chuyển hướng nền tảng cho người xem.

Chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu

Khóa các clip riêng lẻ hoặc toàn bộ nguồn cấp dữ liệu của bạn bằng mật khẩu để bạn kiểm soát chính xác ai có thể xem nội dung của mình.

Tổ chức dựa trên trò chơi

Gắn thẻ và duyệt nội dung theo tên trò chơi, giữ cho các clip của bạn được sắp xếp gọn gàng và giúp người xem dễ dàng tìm thấy cảnh quay cho một trò chơi cụ thể.

Hỗ trợ RSS Feed

Fireshare tạo nguồn cấp RSS để người theo dõi có thể đăng ký và nhận thông báo bất cứ khi nào bạn xuất bản clip hoặc hình ảnh mới.

Chuyển mã video tích hợp

Transcoding dựa trên CPU tự động xử lý các tệp tải lên thành các định dạng được tối ưu hóa cho web, nhờ đó các clip phát mượt mà trên mọi trình duyệt mà không cần chuyển đổi thủ công.

Tại sao lại chạy Fireshare trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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