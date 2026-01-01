Triển khai DeepWiki Open cài đặt chỉ với một cú nhấp.
Trình tạo wiki AI mã nguồn mở biến bất kỳ kho lưu trữ GitHub, GitLab hoặc Bitbucket nào thành một trang tài liệu tương tác.
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Những gì bạn có thể xây dựng với DeepWiki Open
DeepWiki Open là một triển khai tự host của khái niệm DeepWiki gốc, tự động chuyển đổi các kho lưu trữ mã công khai hoặc riêng tư thành các wiki được tổ chức đẹp mắt, dễ điều hướng. Nó phân tích codebase của bạn, tạo ra các giải thích toàn diện về kiến trúc và module, và hiển thị các sơ đồ tương tác cho thấy cách các component kết nối — giúp các nhóm tiết kiệm hàng giờ làm tài liệu thủ công.
Tự host DeepWiki Open giúp giữ mã nguồn độc quyền, embeddings và tài liệu được tạo trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Bạn tự cung cấp khóa nhà cung cấp LLM của mình cho Google Gemini, OpenAI hoặc OpenRouter, vì vậy bạn chỉ trả tiền cho inference bạn sử dụng và tránh gửi các kho lưu trữ riêng tư thông qua một SaaS của bên thứ ba.
Các tính năng chính của DeepWiki Open
Tự động tạo wiki
Chỉ cần trỏ nó vào bất kỳ repository GitHub, GitLab hoặc Bitbucket nào và nhận được một wiki có cấu trúc, nhiều trang mà không cần viết một dòng tài liệu nào bằng tay.
Sơ đồ kiến trúc trực quan
Biểu đồ Mermaid được tạo ra cùng với văn xuôi để trực quan hóa luồng dữ liệu, mối quan hệ giữa các module và đường dẫn gọi để người đọc có thể nắm bắt cơ sở mã nhanh hơn.
Sử dụng LLM của riêng bạn
Kết nối Google Gemini, OpenAI, OpenRouter hoặc các mô hình Ollama cục bộ để bạn kiểm soát cả chất lượng mô hình và chi phí mỗi token.
Hỗ trợ private repository
Xác thực bằng mã thông báo truy cập cá nhân để phân tích các kho lưu trữ riêng tư trên cơ sở hạ tầng bạn sở hữu, giữ mã độc quyền tránh xa các dịch vụ của bên thứ ba.
Tính năng Hỏi tích hợp sẵn
Truy vấn kho lưu trữ đã được lập chỉ mục bằng ngôn ngữ tự nhiên với tính năng tạo sinh tăng cường truy xuất để đưa ra câu trả lời dựa trên mã nguồn thực, chứ không phải những phỏng đoán sai lệch.
Kiểm soát truy cập tùy chọn
Kích hoạt yêu cầu mã ủy quyền để hạn chế quyền truy cập vào trình tạo wiki khi chạy trên một miền có thể truy cập công khai.
Tại sao lại chạy DeepWiki Open trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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