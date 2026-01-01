DeepWiki Open là một triển khai tự host của khái niệm DeepWiki gốc, tự động chuyển đổi các kho lưu trữ mã công khai hoặc riêng tư thành các wiki được tổ chức đẹp mắt, dễ điều hướng. Nó phân tích codebase của bạn, tạo ra các giải thích toàn diện về kiến trúc và module, và hiển thị các sơ đồ tương tác cho thấy cách các component kết nối — giúp các nhóm tiết kiệm hàng giờ làm tài liệu thủ công.

Tự host DeepWiki Open giúp giữ mã nguồn độc quyền, embeddings và tài liệu được tạo trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Bạn tự cung cấp khóa nhà cung cấp LLM của mình cho Google Gemini, OpenAI hoặc OpenRouter, vì vậy bạn chỉ trả tiền cho inference bạn sử dụng và tránh gửi các kho lưu trữ riêng tư thông qua một SaaS của bên thứ ba.