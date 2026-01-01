Triển khai Grimoire với cài đặt chỉ một nhấp.
Trình quản lý dấu trang tự host với tính năng gắn thẻ, tìm kiếm toàn văn bản và trích xuất siêu dữ liệu có hỗ trợ AI.
Chọn gói VPS cho Grimoire
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Grimoire
Grimoire là một trình quản lý bookmark mã nguồn mở được thiết kế để trở thành một ngôi nhà vĩnh viễn, có thể tìm kiếm cho mọi thứ bạn lưu từ web. Nó lưu trữ các bookmark với tính năng trích xuất siêu dữ liệu tự động — tiêu đề trang, mô tả, favicon và ảnh chụp màn hình — để bộ sưu tập của bạn vẫn hữu ích rất lâu sau khi bạn đã quên lý do tại sao bạn lưu một thứ gì đó.
Không giống như các thư mục bookmark của trình duyệt đồng bộ hóa với các đám mây của nhà cung cấp, việc tự host Grimoire trên VPS của bạn giữ cho lịch sử đọc, các liên kết nghiên cứu và tài nguyên đã lưu của bạn hoàn toàn riêng tư. Một container duy nhất với bộ nhớ SQLite tích hợp có nghĩa là không có gì phải bảo trì — chỉ cần lưu, gắn thẻ và tìm kiếm.
Các tính năng chính của Grimoire
Tự động trích xuất metadata
Grimoire tự động lấy tiêu đề, mô tả, favicon và ảnh chụp màn hình cho mọi dấu trang, giúp thư viện của bạn được sắp xếp gọn gàng mà không cần tốn công sức thủ công.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm trong tiêu đề, mô tả, thẻ và ghi chú của dấu trang để tìm bất cứ thứ gì trong bộ sưu tập của bạn ngay lập tức.
Thẻ & danh mục
Sắp xếp dấu trang với các thẻ và danh mục linh hoạt, sau đó lọc thư viện của bạn để tìm thấy chính xác những gì bạn cần.
Gắn thẻ do AI hỗ trợ
Tùy chọn kết nối nhà cung cấp AI để tự động đề xuất thẻ và tóm tắt dựa trên nội dung trang.
Tiện ích mở rộng trình duyệt
Lưu dấu trang trực tiếp từ Chrome hoặc Firefox bằng tiện ích mở rộng một lần nhấp mà không cần rời khỏi trang bạn đang đọc.
Tại sao lại chạy Grimoire trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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