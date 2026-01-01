Grimoire là một trình quản lý bookmark mã nguồn mở được thiết kế để trở thành một ngôi nhà vĩnh viễn, có thể tìm kiếm cho mọi thứ bạn lưu từ web. Nó lưu trữ các bookmark với tính năng trích xuất siêu dữ liệu tự động — tiêu đề trang, mô tả, favicon và ảnh chụp màn hình — để bộ sưu tập của bạn vẫn hữu ích rất lâu sau khi bạn đã quên lý do tại sao bạn lưu một thứ gì đó.

Không giống như các thư mục bookmark của trình duyệt đồng bộ hóa với các đám mây của nhà cung cấp, việc tự host Grimoire trên VPS của bạn giữ cho lịch sử đọc, các liên kết nghiên cứu và tài nguyên đã lưu của bạn hoàn toàn riêng tư. Một container duy nhất với bộ nhớ SQLite tích hợp có nghĩa là không có gì phải bảo trì — chỉ cần lưu, gắn thẻ và tìm kiếm.