Triển khai Dolibarr với 1 nhấp.
Nền tảng ERP và CRM mã nguồn mở để quản lý bán hàng, lập hóa đơn, kho hàng và các hoạt động kinh doanh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dolibarr
Dolibarr là một nền tảng ERP và CRM mã nguồn mở, dạng mô-đun, bao gồm đầy đủ các hoạt động kinh doanh — quản lý khách hàng, báo giá, hóa đơn, kho hàng, dự án, nhân sự và kế toán — trong một hệ thống tích hợp duy nhất. Kiến trúc dựa trên mô-đun của nó cho phép bạn chỉ kích hoạt các tính năng mà doanh nghiệp của bạn cần, giữ cho giao diện gọn gàng khi các yêu cầu của bạn phát triển.
Tự host Dolibarr trên VPS của bạn có nghĩa là dữ liệu tài chính, hồ sơ khách hàng và tài liệu kinh doanh của bạn được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát. Không có phí cấp phép theo người dùng, không có giới hạn lưu trữ do nhà cung cấp áp đặt và không yêu cầu đăng ký để mở khóa các mô-đun nâng cao — biến nó thành một lựa chọn dài hạn hiệu quả về chi phí cho các doanh nghiệp đang phát triển muốn sở hữu hoàn toàn dữ liệu hoạt động của mình.
Các tính năng chính của Dolibarr
CRM tích hợp
Theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ và giám sát quy trình bán hàng từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi ký hóa đơn tại một nơi.
Hóa đơn và báo giá
Tạo báo giá chuyên nghiệp, chuyển đổi chúng thành đơn hàng và xuất hóa đơn với tính năng theo dõi thanh toán tự động và nhắc nhở.
Quản lý hàng tồn kho
Theo dõi mức tồn kho, quản lý đơn đặt hàng và theo dõi luân chuyển sản phẩm giữa các kho hàng hoặc địa điểm.
Theo dõi dự án và thời gian
Giao nhiệm vụ, ghi lại thời gian cho các dự án và đo lường lợi nhuận với tính năng quản lý tài nguyên và ngân sách tích hợp.
Kiến trúc mô-đun
Chỉ kích hoạt các mô-đun mà doanh nghiệp của bạn cần hôm nay, sau đó bật các tính năng bổ sung khi hoạt động của bạn mở rộng.
Tại sao lại chạy Dolibarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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