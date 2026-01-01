Dolibarr là một nền tảng ERP và CRM mã nguồn mở, dạng mô-đun, bao gồm đầy đủ các hoạt động kinh doanh — quản lý khách hàng, báo giá, hóa đơn, kho hàng, dự án, nhân sự và kế toán — trong một hệ thống tích hợp duy nhất. Kiến trúc dựa trên mô-đun của nó cho phép bạn chỉ kích hoạt các tính năng mà doanh nghiệp của bạn cần, giữ cho giao diện gọn gàng khi các yêu cầu của bạn phát triển.

Tự host Dolibarr trên VPS của bạn có nghĩa là dữ liệu tài chính, hồ sơ khách hàng và tài liệu kinh doanh của bạn được lưu trữ trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát. Không có phí cấp phép theo người dùng, không có giới hạn lưu trữ do nhà cung cấp áp đặt và không yêu cầu đăng ký để mở khóa các mô-đun nâng cao — biến nó thành một lựa chọn dài hạn hiệu quả về chi phí cho các doanh nghiệp đang phát triển muốn sở hữu hoàn toàn dữ liệu hoạt động của mình.