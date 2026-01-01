Grafana Tempo là một backend truy vết phân tán quy mô lớn, được thiết kế để thu thập các dấu vết từ OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin và các nguồn khác mà không yêu cầu cơ sở hạ tầng phức tạp.

Không giống như các kho lưu trữ dấu vết phụ thuộc vào Elasticsearch hoặc Cassandra, Tempo lưu trữ dữ liệu dấu vết trong object storage, giúp tiết kiệm chi phí ở quy mô lớn. Nó tích hợp nguyên bản với Grafana để cho phép các kỹ sư chuyển từ một chỉ số Prometheus hoặc một dòng nhật ký Loki trực tiếp đến dấu vết tương ứng.

Mẫu này kết hợp Tempo với Grafana Alloy làm bộ thu thập OpenTelemetry, Prometheus cho các chỉ số và Grafana làm lớp trực quan hóa — mang đến cho bạn một ngăn xếp truy vết phân tán độc lập mà bạn hoàn toàn sở hữu và kiểm soát trên VPS của mình.