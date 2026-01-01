Triển khai Grafana Tempo với một nhấp.
Hệ thống backend theo dõi phân tán mã nguồn mở tương thích với OpenTelemetry, Jaeger và Zipkin, với tính năng trực quan hóa Grafana tích hợp sẵn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Grafana Tempo
Grafana Tempo là một backend truy vết phân tán quy mô lớn, được thiết kế để thu thập các dấu vết từ OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin và các nguồn khác mà không yêu cầu cơ sở hạ tầng phức tạp.
Không giống như các kho lưu trữ dấu vết phụ thuộc vào Elasticsearch hoặc Cassandra, Tempo lưu trữ dữ liệu dấu vết trong object storage, giúp tiết kiệm chi phí ở quy mô lớn. Nó tích hợp nguyên bản với Grafana để cho phép các kỹ sư chuyển từ một chỉ số Prometheus hoặc một dòng nhật ký Loki trực tiếp đến dấu vết tương ứng.
Mẫu này kết hợp Tempo với Grafana Alloy làm bộ thu thập OpenTelemetry, Prometheus cho các chỉ số và Grafana làm lớp trực quan hóa — mang đến cho bạn một ngăn xếp truy vết phân tán độc lập mà bạn hoàn toàn sở hữu và kiểm soát trên VPS của mình.
Các tính năng chính của Grafana Tempo
OpenTelemetry Native
Chấp nhận các dấu vết qua OTLP gRPC và HTTP, các giao thức Jaeger và Zipkin để bất kỳ ứng dụng được trang bị công cụ nào cũng có thể gửi dữ liệu mà không cần SDK dành riêng cho nhà cung cấp.
Metrics từ Traces
Tự động tạo các chỉ số RED (tỷ lệ, lỗi, thời lượng) từ dữ liệu span thông qua trình tạo chỉ số, điền vào Prometheus với thông tin chi tiết cấp dịch vụ mà không cần thêm công cụ đo lường.
Tích hợp Grafana
Grafana datasource được cấu hình sẵn cho phép bạn chuyển từ bất kỳ metric hoặc dòng log nào đến trace tương ứng chỉ với một cú nhấp chuột, giúp tăng tốc phân tích nguyên nhân gốc rễ.
TraceQL Ngôn ngữ truy vấn
Một ngôn ngữ truy vấn chuyên dụng cho phép bạn lọc và tổng hợp các dấu vết theo dịch vụ, thời lượng, trạng thái lỗi và thuộc tính span với độ chính xác mà tìm kiếm ad-hoc không thể sánh bằng.
Lưu trữ tiết kiệm chi phí
Lưu trữ dữ liệu dấu vết trên ổ đĩa cục bộ mà không cần Elasticsearch hoặc Cassandra, giúp cơ sở hạ tầng đơn giản và chi phí vận hành có thể dự đoán được.
Trực quan hóa đồ thị dịch vụ
Tạo bản đồ phụ thuộc dịch vụ từ dữ liệu trace và hiển thị chúng trong Grafana, cung cấp cho các nhóm một cái nhìn luôn cập nhật về giao tiếp giữa các dịch vụ và độ trễ.
Tại sao lại chạy Grafana Tempo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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