Giảm giá lên đến 69% cho Grafana Tempo

Triển khai Grafana Tempo với một nhấp.

Hệ thống backend theo dõi phân tán mã nguồn mở tương thích với OpenTelemetry, Jaeger và Zipkin, với tính năng trực quan hóa Grafana tích hợp sẵn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Grafana Tempo với một nhấp.

Chọn gói VPS cho Grafana Tempo

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Grafana Tempo

Grafana Tempo là một backend truy vết phân tán quy mô lớn, được thiết kế để thu thập các dấu vết từ OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin và các nguồn khác mà không yêu cầu cơ sở hạ tầng phức tạp.

Không giống như các kho lưu trữ dấu vết phụ thuộc vào Elasticsearch hoặc Cassandra, Tempo lưu trữ dữ liệu dấu vết trong object storage, giúp tiết kiệm chi phí ở quy mô lớn. Nó tích hợp nguyên bản với Grafana để cho phép các kỹ sư chuyển từ một chỉ số Prometheus hoặc một dòng nhật ký Loki trực tiếp đến dấu vết tương ứng.

Mẫu này kết hợp Tempo với Grafana Alloy làm bộ thu thập OpenTelemetry, Prometheus cho các chỉ số và Grafana làm lớp trực quan hóa — mang đến cho bạn một ngăn xếp truy vết phân tán độc lập mà bạn hoàn toàn sở hữu và kiểm soát trên VPS của mình.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Grafana Tempo

OpenTelemetry Native

Chấp nhận các dấu vết qua OTLP gRPC và HTTP, các giao thức Jaeger và Zipkin để bất kỳ ứng dụng được trang bị công cụ nào cũng có thể gửi dữ liệu mà không cần SDK dành riêng cho nhà cung cấp.

Metrics từ Traces

Tự động tạo các chỉ số RED (tỷ lệ, lỗi, thời lượng) từ dữ liệu span thông qua trình tạo chỉ số, điền vào Prometheus với thông tin chi tiết cấp dịch vụ mà không cần thêm công cụ đo lường.

Tích hợp Grafana

Grafana datasource được cấu hình sẵn cho phép bạn chuyển từ bất kỳ metric hoặc dòng log nào đến trace tương ứng chỉ với một cú nhấp chuột, giúp tăng tốc phân tích nguyên nhân gốc rễ.

TraceQL Ngôn ngữ truy vấn

Một ngôn ngữ truy vấn chuyên dụng cho phép bạn lọc và tổng hợp các dấu vết theo dịch vụ, thời lượng, trạng thái lỗi và thuộc tính span với độ chính xác mà tìm kiếm ad-hoc không thể sánh bằng.

Lưu trữ tiết kiệm chi phí

Lưu trữ dữ liệu dấu vết trên ổ đĩa cục bộ mà không cần Elasticsearch hoặc Cassandra, giúp cơ sở hạ tầng đơn giản và chi phí vận hành có thể dự đoán được.

Trực quan hóa đồ thị dịch vụ

Tạo bản đồ phụ thuộc dịch vụ từ dữ liệu trace và hiển thị chúng trong Grafana, cung cấp cho các nhóm một cái nhìn luôn cập nhật về giao tiếp giữa các dịch vụ và độ trễ.

Tại sao lại chạy Grafana Tempo trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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