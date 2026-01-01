TubeArchivist là một nền tảng lưu trữ YouTube tự host, cho phép bạn kiểm soát bộ sưu tập video của mình. Nó đăng ký các kênh, tự động tải video xuống qua yt-dlp và lập chỉ mục mọi thứ bằng Elasticsearch để bạn có thể tìm kiếm trong tiêu đề, mô tả, phụ đề và bình luận. Video được phát qua trình phát web tích hợp sẵn với lịch sử xem và theo dõi tiến độ — không cần tài khoản YouTube hoặc kết nối internet sau khi tải xuống.

Không giống như các công cụ tải xuống một lần, TubeArchivist chạy liên tục trong nền. Nó bảo toàn siêu dữ liệu, hình thu nhỏ, phụ đề và bình luận cùng với mỗi tệp video, đồng thời tích hợp với Jellyfin và Plex dành cho người dùng máy chủ phương tiện muốn lưu trữ của họ cùng với các nội dung khác.