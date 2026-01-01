Triển khai TubeArchivist với cài đặt một lần nhấp.
Trình lưu trữ YouTube tự host, tải xuống, lập chỉ mục và phát trực tuyến bộ sưu tập video của bạn từ máy chủ của riêng bạn.
Chọn gói VPS cho TubeArchivist
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TubeArchivist
TubeArchivist là một nền tảng lưu trữ YouTube tự host, cho phép bạn kiểm soát bộ sưu tập video của mình. Nó đăng ký các kênh, tự động tải video xuống qua yt-dlp và lập chỉ mục mọi thứ bằng Elasticsearch để bạn có thể tìm kiếm trong tiêu đề, mô tả, phụ đề và bình luận. Video được phát qua trình phát web tích hợp sẵn với lịch sử xem và theo dõi tiến độ — không cần tài khoản YouTube hoặc kết nối internet sau khi tải xuống.
Không giống như các công cụ tải xuống một lần, TubeArchivist chạy liên tục trong nền. Nó bảo toàn siêu dữ liệu, hình thu nhỏ, phụ đề và bình luận cùng với mỗi tệp video, đồng thời tích hợp với Jellyfin và Plex dành cho người dùng máy chủ phương tiện muốn lưu trữ của họ cùng với các nội dung khác.
Các tính năng chính của TubeArchivist
Đăng ký kênh
Đăng ký kênh YouTube và tự động tải xuống các video mới tải lên theo lịch trình, giữ cho kho lưu trữ của bạn luôn được cập nhật mà không cần can thiệp thủ công.
Tìm kiếm toàn văn
Elasticsearch lập chỉ mục tiêu đề video, mô tả, phụ đề và bình luận để bạn có thể tìm thấy ngay lập tức bất kỳ video nào trong toàn bộ thư viện của mình bằng từ khóa.
Tích hợp SponsorBlock
Tự động bỏ qua các phân đoạn nhà tài trợ, phần giới thiệu, phần kết thúc và nội dung thừa trong khi phát lại bằng cách sử dụng dữ liệu SponsorBlock do cộng đồng đóng góp.
Xuất Jellyfin và Plex
Các plugin đồng hành cho Jellyfin và Plex cho phép bạn duyệt thư viện TubeArchivist của mình trực tiếp bên trong máy chủ media hiện có của bạn.
Lưu trữ phụ đề
Tải xuống và lập chỉ mục phụ đề cho mọi video đã lưu trữ, cho phép tìm kiếm từ khóa trong nội dung lời nói trên toàn bộ bộ sưu tập của bạn.
Lưu trữ bình luận
Tùy chọn lưu trữ toàn bộ chuỗi bình luận cho mỗi video cùng với tệp phương tiện, bảo toàn ngữ cảnh cộng đồng mà YouTube có thể xóa.
Tại sao lại chạy TubeArchivist trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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