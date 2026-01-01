OpenFGA là một công cụ ủy quyền mã nguồn mở được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của Google Zanzibar — hệ thống cấp phép phân tán toàn cầu cung cấp năng lượng cho Google Drive, Docs và Calendar. Nó cho phép các nhóm kỹ thuật định nghĩa và thực thi các chính sách kiểm soát truy cập chi tiết bằng ngôn ngữ mô hình hóa dễ đọc, sau đó đánh giá các chính sách đó với thông lượng cao thông qua API HTTP hoặc gRPC đơn giản. Các mô hình ReBAC (kiểm soát truy cập dựa trên mối quan hệ), RBAC (dựa trên vai trò) và ABAC (dựa trên thuộc tính) đều được hỗ trợ nguyên bản và có thể được kết hợp trong một lược đồ ủy quyền duy nhất.

Tự host OpenFGA trên VPS của bạn giúp giữ logic ủy quyền và dữ liệu mối quan hệ dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp hoặc tính phí theo mỗi lần kiểm tra. Các kiểm tra ủy quyền chạy với độ trễ thấp đối với kho lưu trữ PostgreSQL của riêng bạn và API tích hợp gọn gàng với các ứng dụng được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào thông qua các SDK chính thức.