Triển khai OpenFGA với cài đặt một nhấp.
Công cụ ủy quyền hiệu suất cao lấy cảm hứng từ Google Zanzibar để mô hình hóa và thực thi kiểm soát truy cập chi tiết thông qua các API HTTP và gRPC.
Chọn gói VPS cho OpenFGA
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenFGA
OpenFGA là một công cụ ủy quyền mã nguồn mở được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của Google Zanzibar — hệ thống cấp phép phân tán toàn cầu cung cấp năng lượng cho Google Drive, Docs và Calendar. Nó cho phép các nhóm kỹ thuật định nghĩa và thực thi các chính sách kiểm soát truy cập chi tiết bằng ngôn ngữ mô hình hóa dễ đọc, sau đó đánh giá các chính sách đó với thông lượng cao thông qua API HTTP hoặc gRPC đơn giản. Các mô hình ReBAC (kiểm soát truy cập dựa trên mối quan hệ), RBAC (dựa trên vai trò) và ABAC (dựa trên thuộc tính) đều được hỗ trợ nguyên bản và có thể được kết hợp trong một lược đồ ủy quyền duy nhất.
Tự host OpenFGA trên VPS của bạn giúp giữ logic ủy quyền và dữ liệu mối quan hệ dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp hoặc tính phí theo mỗi lần kiểm tra. Các kiểm tra ủy quyền chạy với độ trễ thấp đối với kho lưu trữ PostgreSQL của riêng bạn và API tích hợp gọn gàng với các ứng dụng được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào thông qua các SDK chính thức.
Các tính năng chính của OpenFGA
Mô hình Google Zanzibar
Diễn tả các chính sách ủy quyền dưới dạng các bộ giá trị quan hệ có kiểu — cùng một phương pháp được Google Drive sử dụng — cho phép kiểm soát quyền truy cập nhất quán, có thể mở rộng trên các dịch vụ.
Kiểm tra độ trễ thấp
Được thiết kế cho đường dẫn quan trọng của yêu cầu, OpenFGA đánh giá các kiểm tra ủy quyền trong mili giây để các quyết định cấp quyền không bao giờ trở thành nút thắt cổ chai trong các yêu cầu hướng đến người dùng.
HTTP và gRPC APIs
Đánh giá các kiểm tra quyền truy cập, ghi các bộ quan hệ và mở rộng cây truy cập qua cả HTTP và gRPC, với các SDK chính thức cho Go, Node.js, Python, Java và .NET.
Nhiều mô hình xác thực
Xác định các chính sách RBAC, ReBAC và ABAC — hoặc kết hợp cả ba — trong một lược đồ ủy quyền duy nhất bao gồm mọi loại tài nguyên trong ứng dụng của bạn.
Tính bền vững của PostgreSQL
Các bộ giá trị quan hệ và phiên bản mô hình được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL, cung cấp trạng thái ủy quyền bền vững, có thể truy vấn với tính nhất quán giao dịch.
Tại sao lại chạy OpenFGA trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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