Gopeed là một trình quản lý tải xuống tốc độ cao, mã nguồn mở, giúp tăng tốc độ truyền tải bằng cách chia mỗi tệp thành nhiều kết nối đồng thời. Nó hỗ trợ HTTP, HTTPS, BitTorrent và liên kết nam châm ngay từ đầu, và hệ thống tiện ích mở rộng của nó cho phép bạn thêm hỗ trợ cho các trang web và giao thức bổ sung. Được xây dựng trên Go engine với giao diện web gọn gàng, Gopeed hoạt động giống nhau ở mọi nơi và được quản lý hoàn toàn từ trình duyệt của bạn.

Tự host Gopeed trên VPS của bạn có nghĩa là các lượt tải xuống chạy với băng thông trung tâm dữ liệu và hoàn tất trong nền, độc lập với thiết bị hoặc kết nối cục bộ của bạn. Các tệp đã hoàn tất được lưu trữ phía máy chủ để truy xuất sau này, và bạn giữ toàn quyền kiểm soát lịch sử tải xuống và dữ liệu của mình mà không cần dựa vào tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc dịch vụ tải xuống thương mại.