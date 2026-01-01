Triển khai Gopeed chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình quản lý tải xuống đa giao thức, tốc độ cao, hỗ trợ HTTP, BitTorrent và liên kết magnet từ bất kỳ trình duyệt web nào.
Chọn gói VPS cho Gopeed
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Gopeed
Gopeed là một trình quản lý tải xuống tốc độ cao, mã nguồn mở, giúp tăng tốc độ truyền tải bằng cách chia mỗi tệp thành nhiều kết nối đồng thời. Nó hỗ trợ HTTP, HTTPS, BitTorrent và liên kết nam châm ngay từ đầu, và hệ thống tiện ích mở rộng của nó cho phép bạn thêm hỗ trợ cho các trang web và giao thức bổ sung. Được xây dựng trên Go engine với giao diện web gọn gàng, Gopeed hoạt động giống nhau ở mọi nơi và được quản lý hoàn toàn từ trình duyệt của bạn.
Tự host Gopeed trên VPS của bạn có nghĩa là các lượt tải xuống chạy với băng thông trung tâm dữ liệu và hoàn tất trong nền, độc lập với thiết bị hoặc kết nối cục bộ của bạn. Các tệp đã hoàn tất được lưu trữ phía máy chủ để truy xuất sau này, và bạn giữ toàn quyền kiểm soát lịch sử tải xuống và dữ liệu của mình mà không cần dựa vào tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc dịch vụ tải xuống thương mại.
Các tính năng chính của Gopeed
Tăng tốc đa kết nối
Chia mỗi lượt tải xuống thành nhiều kết nối song song để sử dụng tất cả băng thông khả dụng và hoàn tất nhanh hơn.
Hỗ trợ đa giao thức
Tải xuống qua HTTP, HTTPS, BitTorrent và các liên kết magnet từ một giao diện thống nhất duy nhất.
Hệ thống tiện ích mở rộng
Cài đặt tiện ích mở rộng để thêm hỗ trợ cho các trang web mới, giao thức và hành vi tải xuống tùy chỉnh.
Quản lý dựa trên trình duyệt
Xếp hàng đợi, giám sát và kiểm soát mọi lượt tải xuống từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web — không yêu cầu cài đặt ứng dụng khách.
Tốc độ tải xuống Datacenter
Tải xuống chạy trên VPS của bạn với băng thông máy chủ tối đa, giải phóng thiết bị cục bộ và kết nối internet của bạn.
Tại sao lại chạy Gopeed trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.