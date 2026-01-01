Multi-Scrobbler kết nối mọi nơi bạn nghe nhạc với mọi dịch vụ theo dõi nó. Thay vì dựa vào tính năng scrobbling tích hợp sẵn của từng ứng dụng nghe nhạc — vốn hoàn toàn không có trên Plex và Jellyfin, và bị phân mảnh trên các ứng dụng khách của YouTube Music, Deezer và Subsonic — Multi-Scrobbler tập trung mọi lượt phát vào một quy trình duy nhất. Nó hỗ trợ hơn 25 nguồn và chuyển tiếp lượt nghe đến Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, cùng các mục tiêu khác đồng thời.

Tự host trên VPS của bạn giúp scrobbler chạy 24/7 bên cạnh các dịch vụ truyền thông khác của bạn, với các URL callback OAuth công khai mà Spotify và Last.fm có thể truy cập. Bảng điều khiển web hiển thị lượt nghe trực tiếp, số liệu thống kê theo từng nguồn và nhật ký chi tiết mà không tiết lộ lịch sử nghe của bạn cho một SaaS bên thứ ba.