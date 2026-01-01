Triển khai Multi-Scrobbler với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng scrobbling tự host theo dõi các lượt phát nhạc từ Plex, Jellyfin, Spotify và nhiều dịch vụ khác đến Last.fm, ListenBrainz hoặc Maloja.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler kết nối mọi nơi bạn nghe nhạc với mọi dịch vụ theo dõi nó. Thay vì dựa vào tính năng scrobbling tích hợp sẵn của từng ứng dụng nghe nhạc — vốn hoàn toàn không có trên Plex và Jellyfin, và bị phân mảnh trên các ứng dụng khách của YouTube Music, Deezer và Subsonic — Multi-Scrobbler tập trung mọi lượt phát vào một quy trình duy nhất. Nó hỗ trợ hơn 25 nguồn và chuyển tiếp lượt nghe đến Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, cùng các mục tiêu khác đồng thời.
Tự host trên VPS của bạn giúp scrobbler chạy 24/7 bên cạnh các dịch vụ truyền thông khác của bạn, với các URL callback OAuth công khai mà Spotify và Last.fm có thể truy cập. Bảng điều khiển web hiển thị lượt nghe trực tiếp, số liệu thống kê theo từng nguồn và nhật ký chi tiết mà không tiết lộ lịch sử nghe của bạn cho một SaaS bên thứ ba.
Các tính năng chính của Multi-Scrobbler
Phạm vi bao phủ nguồn toàn diện
Theo dõi lượt phát từ Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, các client Subsonic và hơn 25 trình phát nhạc khác trong một quy trình duy nhất.
Nhiều scrobble mục tiêu
Chuyển tiếp mỗi lượt nghe đến Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito và các mục tiêu khác đồng thời mà không cần sao chép thủ công.
Bảng trạng thái trực tiếp
Web UI hiển thị các bản nhạc đang phát, scrobbles gần đây và thống kê theo nguồn để bạn có thể kiểm tra mọi kết nối trong nháy mắt.
Khử trùng lặp thông minh
Phát hiện các lượt nghe trùng lặp được báo cáo bởi nhiều nguồn đang phát cùng một bài hát và chỉ gửi mỗi lượt phát một lần đến các mục tiêu scrobble của bạn.
Webhook thông báo
Đẩy các bản cập nhật và lỗi của Now Playing đến Discord, Gotify, Ntfy hoặc Apprise để bạn phát hiện các tích hợp bị lỗi mà không cần kiểm tra bảng điều khiển.
Tại sao lại chạy Multi-Scrobbler trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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