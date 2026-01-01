Giảm giá lên đến 69% cho LNbits

Triển khai LNbits với 1 nhấp.

Ví Lightning mã nguồn mở và hệ thống tài khoản với hũ tiền boa, tường phí, nút quyên góp và đăng ký dành cho người sáng tạo.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai LNbits với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho LNbits

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với LNbits

LNbits là một hệ thống ví và tài khoản Bitcoin Lightning Network miễn phí, mã nguồn mở, biến bất kỳ backend Lightning tương thích nào thành một nền tảng đa người dùng. Thay vì vận hành một ví node duy nhất, LNbits cho phép bạn cấp phát không giới hạn các ví phụ, mỗi ví có khóa API, số dư và quyền kiểm soát truy cập riêng — lý tưởng cho những người sáng tạo, cộng đồng, doanh nghiệp và nhà phát triển muốn phát hành tài khoản Lightning mà không cần từ bỏ quyền giám sát node cơ bản.

Kiến trúc plugin mở rộng đi kèm với hàng chục tiện ích mở rộng sẵn có bao gồm các hộp tiền tip, tường phí, thiết bị đầu cuối điểm bán hàng, đăng ký, dịch vụ LNURL, scrub links và nhiều hơn nữa. Tự host LNbits trên VPS của riêng bạn giúp các kênh Lightning, dữ liệu thanh toán và mối quan hệ khách hàng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không có bên giám sát thứ ba hoặc phí trên mỗi giao dịch.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của LNbits

Tài khoản đa ví

Cung cấp các ví phụ không giới hạn trên một backend Lightning duy nhất, mỗi ví có số dư riêng, khóa API REST và lịch sử giao dịch riêng biệt.

Hộp tiền boa và tường phí

Tiện ích mở rộng tích hợp sẵn cho phép người sáng tạo thêm hộp tiền tip, nút quyên góp, liên kết có tường phí và các cấp độ đăng ký mà không cần viết mã thanh toán tùy chỉnh.

Các nguồn tài trợ có thể tích hợp

Kết nối với LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC và nhiều dịch vụ khác — chuyển đổi các backend từ giao diện quản trị mà không cần triển khai lại.

Thị trường tiện ích mở rộng

Cài đặt các tiện ích mở rộng cộng đồng cho máy POS, dịch vụ LNURL, làm sạch liên kết, trò chơi xổ số, thẻ quà tặng và hàng chục tiện ích khác trực tiếp từ giao diện người dùng.

API REST dành cho nhà phát triển

Mỗi ví cung cấp một giao diện REST API và WebSocket được tài liệu hóa để các ứng dụng có thể xuất hóa đơn, kiểm tra số dư và nhận các sự kiện thanh toán theo chương trình.

Quyền kiểm soát tự lưu ký

Chạy toàn bộ hệ thống trên VPS và nút Lightning của riêng bạn — không có bên thứ ba nào giữ tiền và không áp dụng phí nền tảng cho mỗi giao dịch.

Tại sao lại chạy LNbits trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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