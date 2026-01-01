LNbits là một hệ thống ví và tài khoản Bitcoin Lightning Network miễn phí, mã nguồn mở, biến bất kỳ backend Lightning tương thích nào thành một nền tảng đa người dùng. Thay vì vận hành một ví node duy nhất, LNbits cho phép bạn cấp phát không giới hạn các ví phụ, mỗi ví có khóa API, số dư và quyền kiểm soát truy cập riêng — lý tưởng cho những người sáng tạo, cộng đồng, doanh nghiệp và nhà phát triển muốn phát hành tài khoản Lightning mà không cần từ bỏ quyền giám sát node cơ bản.

Kiến trúc plugin mở rộng đi kèm với hàng chục tiện ích mở rộng sẵn có bao gồm các hộp tiền tip, tường phí, thiết bị đầu cuối điểm bán hàng, đăng ký, dịch vụ LNURL, scrub links và nhiều hơn nữa. Tự host LNbits trên VPS của riêng bạn giúp các kênh Lightning, dữ liệu thanh toán và mối quan hệ khách hàng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không có bên giám sát thứ ba hoặc phí trên mỗi giao dịch.