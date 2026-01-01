Triển khai LNbits với 1 nhấp.
Ví Lightning mã nguồn mở và hệ thống tài khoản với hũ tiền boa, tường phí, nút quyên góp và đăng ký dành cho người sáng tạo.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LNbits
LNbits là một hệ thống ví và tài khoản Bitcoin Lightning Network miễn phí, mã nguồn mở, biến bất kỳ backend Lightning tương thích nào thành một nền tảng đa người dùng. Thay vì vận hành một ví node duy nhất, LNbits cho phép bạn cấp phát không giới hạn các ví phụ, mỗi ví có khóa API, số dư và quyền kiểm soát truy cập riêng — lý tưởng cho những người sáng tạo, cộng đồng, doanh nghiệp và nhà phát triển muốn phát hành tài khoản Lightning mà không cần từ bỏ quyền giám sát node cơ bản.
Kiến trúc plugin mở rộng đi kèm với hàng chục tiện ích mở rộng sẵn có bao gồm các hộp tiền tip, tường phí, thiết bị đầu cuối điểm bán hàng, đăng ký, dịch vụ LNURL, scrub links và nhiều hơn nữa. Tự host LNbits trên VPS của riêng bạn giúp các kênh Lightning, dữ liệu thanh toán và mối quan hệ khách hàng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không có bên giám sát thứ ba hoặc phí trên mỗi giao dịch.
Các tính năng chính của LNbits
Tài khoản đa ví
Cung cấp các ví phụ không giới hạn trên một backend Lightning duy nhất, mỗi ví có số dư riêng, khóa API REST và lịch sử giao dịch riêng biệt.
Hộp tiền boa và tường phí
Tiện ích mở rộng tích hợp sẵn cho phép người sáng tạo thêm hộp tiền tip, nút quyên góp, liên kết có tường phí và các cấp độ đăng ký mà không cần viết mã thanh toán tùy chỉnh.
Các nguồn tài trợ có thể tích hợp
Kết nối với LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC và nhiều dịch vụ khác — chuyển đổi các backend từ giao diện quản trị mà không cần triển khai lại.
Thị trường tiện ích mở rộng
Cài đặt các tiện ích mở rộng cộng đồng cho máy POS, dịch vụ LNURL, làm sạch liên kết, trò chơi xổ số, thẻ quà tặng và hàng chục tiện ích khác trực tiếp từ giao diện người dùng.
API REST dành cho nhà phát triển
Mỗi ví cung cấp một giao diện REST API và WebSocket được tài liệu hóa để các ứng dụng có thể xuất hóa đơn, kiểm tra số dư và nhận các sự kiện thanh toán theo chương trình.
Quyền kiểm soát tự lưu ký
Chạy toàn bộ hệ thống trên VPS và nút Lightning của riêng bạn — không có bên thứ ba nào giữ tiền và không áp dụng phí nền tảng cho mỗi giao dịch.
Tại sao lại chạy LNbits trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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